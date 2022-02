Puede que su nombre no te suene, pues él no es el autor de "Fiel" o de "La Historia", pero en gran parte es el responsable de que estos temas hoy estén entre los más escuchados del mundo. Óscar Guitian JR no firma los créditos de las canciones. Sin embargo, lo que si firma son los contratos que los artistas cierran con su sello discográfico. Como manager general de WK Records, Guitian se encarga de la captación y distribución de los éxitos más importantes de la música latina actual.

Es abogado y empezó en la industria musical de la mano de su padre y su tío. En su tiempo libre creó una de las disqueras independientes más importantes distribuídas por Ingrooves. Además, ha trabajado con discográficas como: On Fire Music, Wolflow Music, Canales Inc, y La Corporación. En 2020 se une a WK Records y trae con él al cantante puertorriqueño Alex Rose, a día de hoy su mayor apuesta.

Guitian y su equipo son capaces de encontrar y distinguir las cualidades que debe tener un artista y/o canción para atraer a millones de fans en todo el mundo, con propuestas innovadoras que marcan tendencia. Pero mejor que nos lo cuente el propio Óscar.

P: ¿Cómo es esto de estar detrás de un hit?

R: Nuestro primer gran éxito como sello vino de la mano de "Fiel", que hicimos en conjunto con La Base (Wisin y Hyde) y en mi equipo Kearie Reyes y Pierina Jatem. El éxito se hizo en conjunto no fui yo solo. Fue algo que vimos desde el principio. Cuando escuchas una canción así, es algo que se sabe. Lo mismo ocurrió con "La historia". Su éxito creo que tiene mucho que ver con la letra, porque las personas ahora están buscando temas que tengan letra, cierto movimiento y que van más allá que cualquier otro tema. En la actualidad es muy difícil colocar un tema y hacerlo un hit porque a las plataformas se suben de media unos 60.000 temas diarios.

P: ¿Quieres decir que es más difícil de conseguir porque hay más competencia?

R: Las personas usamos muchas plataformas diferentes. Cuando sale un tema un viernes compite mínimo con 300 temas más. Yo me quedo ahí escuchándolo todo. Pienso que como ahora hay tanto volumen tiene que ser buena música lo que sobresale. O que de repente salte a TikTok y se vuelva viral para que las personas sigan el tema.

P: ¿Pensáis mucho en la repercusión que puede tener la canción en redes como TikTok al buscar ese hit?

R: Todo mi equipo, incluido yo, estamos todos los días metidos en TikTok. Para mí ahora mismo es la plataforma más importante en lo que viene siendo la labor de identificar un hit. Por como corre el algoritmo y la plataforma. Todo el mundo está en TikTok ahora mismo. Ahí puedes ver cuál va a ser el próximo hit. No en un 100%, pero si te ayuda.

P: ¿Entonces el éxito está en un tema muy pegadizo y bailable?

R: Si y no. Por ejemplo, con "La historia" hay personas que me han dicho: "Mira, yo me siento, tomo un vino y escucho 'La historia'". Pero luego hay otras personas también que van y lo bailan.

P: ¿Llegáis vosotros a los artistas o ellos a vosotros?

R: Pues un buen ejemplo es el tema "Búscate otro". Yo lo vi en TikTok hace años, me gustó y pude hablar con JC La Nevula, Atomic Otro Way y su equipo para llegar a un acuerdo y ayudar al tema a crecer. Porque al final hay varios artistas que son independientes y necesitan un equipo que trabaje su tema para llevarlo a otro nivel. Hay varios temas que son buenísimos, pero que no logran llegar a las masas. El equipo a veces afecta mucho en si el tema puede llegar o no al público.

P: De hecho, ahora se tiende mucho a coger un tema antiguo y hacer remix. ¿Por qué?

R: Un buen ejemplo de eso es "Una Vaina Loca", del que con Fuego, Duki y Manuel Turizo hicimos un remake. Teníamos aquí los derechos del tema y trabajamos juntos para que la canción que en su día fue viral volviese a serlo. Entonces, llamamos a Duki y a Manuel Turizo. Y claro, junto con Fuego fue un éxito y todo el mundo estaba de nuevo consumiendo la canción. Es una moda que está pasando. Hay varios periódicos que señalan que dentro del consumo actual de música, el 70% es música que ya había salido, o sea es catálogo. Y pienso que tiene que ver mucho con que antes no había 60.000 canciones saliendo a la vez. Yo podía ir a un canal de televisión poner a un cantante y millones de personas lo iban a escuchar. Ya no hay millones de personas viendo un solo medio. Hay tantos medios, maneras y ramas donde hoy una persona puede escuchar música... Eso afecta a cómo es el consumo de la música y cuantas personas lo escuchan.

P: ¿Cómo llegaste tú a este mundo?

R: Aprendí mucho de mi papá y mi tío. Juntos abrieron su propio sello y empezaron como en el 2005. Por aquel entonces, yo tenía 11 años y crecí con esto. Luego fui a la universidad a estudiar derecho. Después, ya como abogado, abrí mi propio sello con Alex Rose, Darkiel, Benny Benni, Chacal... Además de otros muchos artistas y catálogos y llegué a meterme en el Top Ten de los sellos. Tras esto, al tener una buena relación con Walter, que era el mejor amigo de mi padre, abrimos juntos un nuevo sello: el WK Records. Así que es algo que corre por mi sangre.

P: La gente hasta ahora conocía al artista, después al compositor y ahora parece que están cogiendo fama los productores. ¿Qué figura representas tú y por qué crees que vuestro trabajo es menos conocido?

R: Mi cargo en el sello se llama general manager y lo que hago básicamente es negociar, hablar con los artistas, hablar con los abogados... No es una estructura normal en otras compañías. Si yo fuese AR solamente y me gusta la canción, tendría que hablar con un equipo para ver si me lo aprueban, luego hablar con legal... Yo puedo hacer todo eso de una. Por supuesto tengo un equipo. No lo hago todo yo solo. Pero si se necesitan hacerlo todo más rápido, podría hacerlo. Y es algo necesario, dado que ahora mismo sale música muy rápido y hay mucha competencia. Ya no son solo 3 los sellos discográficos independientes. Entonces, hay que ser rápido, ágil y moverse para encontrar esos temas.

P: ¿Vuestro mayor problema entonces es la inmediatez?

R: Exacto, con internet queremos todo ahora mismo. Aquí en Miami, por ejemplo, nos llegan las cosas que pedimos por Amazon en cuestión de horas. Lo mismo en la música, todos queremos todo en el momento.

P: ¿Qué canción te ha dado más alegrías?

R: Tengo dos. Tengo "La historia" y "Una vaina loca". "La historia" porque soy cubano y porque fue un éxito en España y un tema que buscamos desde el principio y que vimos crecer con El Taiger y Dj Conds. Y "Una Vaina Loca" porque fue el primer tema que yo coloqué desde cero. Hablamos primero con el manager de Fuego, luego buscamos con Duki y Manuel Turizo. Miramos los espacios: quien cabe y quien no, porque cuando pones un tema junto, muchas personas solo se fijan en los nombres y no miran la geometría de la canción, si pega, si no pega...

P: ¿Cuándo habláis de que un artista tiene éxito a qué os referís exáctamente?

R: Éxito ahora mismo puede ser digitalmente, en números de streams o en shows. Hay artistas que hacen millones de streams pero no hacen shows, y artistas que no hacen millones de reproducciones pero si te llenan estadios porque hay consumo, y eso tiene que ver con la parte de catálogo. Como usuario, hay varios artistas grandes que no escuchamos en streaming, pero si vienen en directo los vamos a ver. Así que todo depende del tipo de artista.

P: Confiáis mucho en los nuevos talentos y las jóvenes promesas. ¿Llegáis vosotros a ellos o ellos a vosotros?

R: Un poquito de todo. Por Instagram me mandan mensajes, me mandan correos, contactan a alguien de la oficina, puede ser que alguien en el estudio me hable de ellos o que sean artistas que ya tenemos firmados. Ahora mismo viene de todos los lados.

P: ¿Está la música latina ahora en su mejor momento?

R: Mundialmente si. Hace poco, en Navidad, estaba en Austria y en Suiza, en unos pueblos pequeños donde solo hablaban alemán y escuchaba a los locutores de la radio diciendo con su acento: "Ahora Farruko". Y era increíble escuchar eso allí. Así que ahora ya no estamos limitados. Los latinos ahora estamos en todos los lugares. Y después de lo que ham hecho Bad Bunny, Maluma y los artistas que vienen detrás de ellos, esto seguirá creciendo. Creo que estamos solamente empezando. Nicki Nicole, Ozuna, Nathy Peluso ahora... Es algo increíble.

P: ¿Quién va a ser el éxito del 2022?

R: Espero que sean todos, pero venimos fuerte con Alex Rose.