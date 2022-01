No es la primera vez que Bad Bunny demuestra su pasión por la lucha libre, pero su aparición en el evento Royal Rumble de la WWE (World Wrestling Entertainment) no ha pasado desapercibido para los millones de seguidores que posee en medio mundo. A la vista está que su amor por la interpretación, la música y el deporte lo han convertido en uno de los rostros más polifacéticos del momento, así que no es de extrañar que su paso por la citada competición haya despertado una oleada de comentarios alabando su hazaña.

"Me duele to", confesaba divertido en su perfil de Twitter. Y no es para menos, porque tal y como vemos en las imágenes, Benito tuvo la oportunidad de luchar en el puesto número 27 sobre un ring donde pasaron un total de 30 competidores. Y aunque no logró la victoria frente a Brock Lesnar, lo cierto es que el intérprete consiguió eliminar a un par de estrellas del evento: Sheamus y Dolph Ziggler. De hecho, fue capaz de aguantar más de siete minutos sobre el ring, un récord considerable si tenemos en cuenta a otros luchadores principiantes que fueron eliminados a los 90 segundos de arrancar el encuentro.

Su inolvidable homenaje a Booker T Si 2020 fue uno de los mejores años a nivel profesional para el Conejo Malo, 2021 no se quedó atrás. A mediados de febrero, el puertorriqueño desveló que uno de los proyectos que se traía entre manos no era solamente musical, sino que traspasaba esas fronteras para trasladarlo sobre el ring de la WWE. Se trataba de "Booker T", una canción dedicada única y exclusivamente al luchador estadounidense del mismo nombre y que logró convertirse en toda una oda a este deporte. Sin cuerpo de baile ni acompañamiento alguno sobre el escenario, Bad Bunny puso todo su empeño en defender una actuación de la que se valió, exclusivamente, de la presencia del mismísimo Booker T sobre las tablas. El exluchador permaneció quieto en el centro del espacio mientras el artista giraba a su alrededor a la vez que interpretaba la canción con su mismo nombre. Toda una declaración de intenciones que no solo evidenciaba su pasión por la lucha libre, sino una profunda admiración hacia el deportista que se encontraba junto a él.