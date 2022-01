El puertorriqueño ha vuelto a demostrar sus dotes como actor en el vídeo promocional de su próximo tour. Para ello ha contado con la colaboración de su actual pareja Gabriella Berlingeri y el actor español Mario Casas. El artista y su novia disfrutan de una cena exclusiva en la que parece una playa desierta cuando ella le dice: "yo espero que no me dejes sola", a lo que él responde de inmediato: "tengo que trabajar y hacer cosas, pero obvio que nunca te dejaría sola".

Rápidamente el conejo malo busca un sustituto para que su chica no se quede sin compañía. ¿Quién mejor que Mario Casas?, debió de pensar Benito. "Hola, ¿cómo estás? Soy Mario", dice el español al sentarse en la mesa con ella y brindar. A Gabriella el reemplazo no le disgusta demasiado y sigue disfrutando de su idílica cena pero con el nuevo comensal.

"Gente hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido. Así como se vendieron las entradas para el último tour del mundo, estaba pensando... ¿Qué tal si anuncio ya mi siguiente gira? En lo que yo trabajo en mi nuevo álbum, ya ustedes pueden comprar los boletos para la siguiente gira", expresó Bad Bunny en un vídeo publicado en sus redes que en apenas unas horas ha alcanzado más de 5 millones de reproducciones.

Los seguidores de la estrella de la música latina están sorprendidos con el repentino anuncio, aunque muchos se han quedado con las ganas al saber que el de Puerto Rico no pasará por su país. Este es el caso de los miles de fans que Bunny tiene en España. Muchos de ellos han expresado su decepción a través de las redes sociales. "Benito si no vas a venir a España no uses a Mario Casas", le reclama una usuaria.

“BENITO SI NO VAS A VENIR A ESPAÑA NO USES A MARIO CASAS“ — Andri�� (@AndreaRPortela) January 24, 2022

Además, muchos usuarios han comentado en redes que los precios de las entradas para el World's Hottest Tour ya están elevadísimos y solo es la preventa. Algunos ya temen quedarse sin su ticket o pagar miles de dólares por él y bromean sobre ello en redes sociales.

““la boleta más cara de bad bunny cuesta 2.200.000 por persona”

“Platino de harry styles 500.000”

“Dua Lipa 511.000” pic.twitter.com/eTZACbfKNb“ — milagros ���� (@sataniggas) January 25, 2022

Por otra parte, en el teaser del tour el artista más escuchado del año no solo está anunciando una serie de conciertos que lo llevarán por diferentes países de América, además adelanta que pronto podremos escuchar su nuevo álbum de estudio, probablemente antes del inicio de la gira. La producción que aún no cuenta con un nombre específico sería el quinto material discográfico, tras 'El último tour del mundo' y 'YHLQMDLG'.

“mood para conseguir entradas para bad bunny pic.twitter.com/RfWmdnp52g“ — vaal (@vaallvsb) January 24, 2022