Cada vez es más habitual ver cómo artistas de medio mundo juegan con sus redes sociales para alimentar un hype que rara vez pasa desapercibido. En este caso, ha sido Bad Bunny quien ha querido dar la bienvenida a 2022 borrando todo el contenido que poseía en su perfil de Instagram. Y como no podía ser de otra manera, el puertorriqueño ha llamado la atención de sus casi 37 millones de seguidores porque tal y como venimos viendo desde hace unos meses, esta táctica suele ser habitual cuando alguien quiere dar un gran anuncio. ¿Será el caso de Benito?

“este es mi último tweet del año“ — ���� (@sanbenito) December 31, 2021

El último contenido que lanzó a sus stories fue, precisamente, una felicitación colectiva por el cambio de año. Sin embargo, el intérprete ya no contaba con posts en su cuenta ni con la imagen de su perfil. Es decir, dio la bienvenida al 2022 con un adiós, esperemos que temporal, a una de las redes con las que más impacto genera entre sus fans.

Pero no todo iban a ser noticias inquietantes sobre el Conejo Malo. Y es que a la par que eliminaba sus publicaciones en Instagram, Bad Bunny se abría una cuenta en TikTok que en cuestión de horas superó el millón de seguidores y de likes en el primer vídeo. Si no lo has visto, el clip cuenta con el tema "Y si veo a tu mamá" de fondo donde el artista aparece tomando un café para después dar paso a un plano donde sale sosteniendo una botella de champán junto a un árbol de Navidad. Pero eso no es todo porque su pareja, Gabriela Berlingeri, también forma parte de la publicación del puertorriqueño.

@badbunny 2022, lo de "maldito" es de cariño, yo sé que tu serás un buen año ������ ♬ original sound - Bad Bunny

"2022, lo de "maldito" es de cariño, yo sé que tú serás un buen año", compartía divertido en el pie del vídeo. Todo esto hizo saltar las alarmas de unos seguidores que esperan con ilusión el anuncio de nueva música. ¿Será eso lo que esconde Bad Bunny tras su "abandono" de Instagram? ¿O solo habrá sido la forma de llamar la atención y redirigir todas las miradas a su nueva cuenta de TikTok? El tiempo nos dará la respuesta, pero lo que tenemos claro es que el intérprete no cesará en su empeño de luchar de nuevo por convertirse en el artista más escuchado de Spotify de los próximos meses.