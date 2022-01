Halsey y Bad Bunny, Â¿nueva colaboraciÃ³n a la vista?

Los rumores sobre una posible colaboración entre la artista estadounidense y el puertorriqueño no dejan de crecer como consecuencia de varios comentarios en redes sociales de la propia Halsey. Ella misma ha sido la encargada de desvelar en Twitter que sus equipos habían hablado de esta posibilidad.

¿De dónde vienen tales especulaciones?

Todo empezó en Twitter, casi de forma anecdótica, cuando Halsey trataba de dar muestras de su fluido manejo del español hablando sobre los antojos que tenía cuando estaba embarazada. La artista norteamericana sorprendió a todos escribiendo varios tuits en castellano. Algunos de ellos hacían referencia a la gastronomía mexicana y a su pasión por los chilaquiles. La cantante confesó que prefiere los verdes a los rojos. Después dijo: "Mi discurso ha mejorado significativamente. Superé mi último viaje a México cuando me preguntaron si era hablante nativa". "Se dieron cuenta por completo de que no lo soy cuando traté de explicarme jajaja", reconoció con humor. La estrella del pop reconoce que no lo escribe nada bien, pero que puede leerlo, entenderlo y hablarlo.

“block me. chilaquiles verdes por vida https://t.co/i6PEHE50Dj“ — h (@halsey) January 6, 2022

Al hilo de esta demostración lingüística, una usuaria le comentó: "Una canción con Bad Bunny, por favor, te lo suplico". Lo que seguramente no esperaba la seguidora es que Halsey le contestara, pero lo hizo. La intérprete de "Without Me" citó el tweet y comentó: "¿Honestamente? Ha sido discutido". Enseguida, la respuesta se difundió en la red social, llegando a los más de 2.800 retweets y más de 37 mil 'me gusta'.

“honestly? It has been discussed https://t.co/ULpaNZBmc1“ — h (@halsey) January 6, 2022

Halsey acaba de lanzar una versión extendida de su álbum If I Can't Have Love, I Want Power, que actualmente está nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa en los Premios Grammy 2022. Por su parte, Bad Bunny encabeza todas las listas de álbumes y canciones latinas más escuchadas del año. No es de extrañar que Halsey quiera unir su talento al del conejo malo, viendo que en 2021 el consumo de música latina ha aumentado en Estados Unidos más que cualquier otro género musical. Ni más ni menos que un 21,1% más de consumo que el año anterior.

“hellll no

A. I can’t write for shit

B. I read and understand really well for some reason

C. My speaking has improved significantly. I got through my last trip to Mexico being asked if I was a native speaker

D. They completely realized I am not once I tried to explain myself lol https://t.co/uq0t1PFCJ6“ — h (@halsey) January 6, 2022

Además, Bad Bunny ha conseguido, por segundo año consecutivo, ser el artista más reproducido en Spotify en todo el mundo reuniendo un total de 9.100 millones de reproducciones. En el caso de que el featuring entre ambos se diese, esta no sería la primera vez que la estadounidense se atreve con un tema en español. En 2018, durante la gala de los Latin Grammy, Halsey se unió a Sebastian Yatra y juntos cantaron una versión de "No hay nadie más//Without Me".