La influencer y empresaria consiguió el People's Choice a Icono Fashion por su estilo inconfundible, su gran éxito empresarial y por transformar la industria de la moda a través de sus diseños innovadores. Además, la fundadora de SKIMS fue condecorada con el Premio a Mejor Reality Show por el programa que desde hace años tiene con su familia: Keeping Up With the Kardashians. Ella misma ha mostrado su agradecimiento a sus seguidores a través de sus redes.

“People’s Choice Award! The fashion Icon Award and Best Reality TV Show! I’m so humbled and honored and the people who voted!!! pic.twitter.com/0OJOufP4I5“