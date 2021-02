El pasado año terminó por todo lo alto para Bad Bunny, pero 2021 promete seguirle muy de cerca. Después de cerrar 2020 como el artista latino más escuchado a nivel mundial y el primer intérprete de habla hispana de la historia en lograr tal acontecimiento, el Conejo Malo aprovechó la oportunidad para seguir deleitándonos con sus proyectos. En este caso, "Booker T" fue el videoclip con el que nos sorprendió a principios de enero. Un corto donde no solo aparece el puertorriqueño ataviado con su particular estética, sino que contó con la presencia del mismísimo exluchador estadounidense para dar vida a lo que ya se ha convertido en una oda a la lucha libre.

Precisamente, su gusto por este deporte le llevó a ser la estrella invitada en el último evento organizado por WWE. Una actuación que anunciaba con gran alegría en su cuenta oficial de Twitter al confirmar que sería su primer directo de la temporada. "Mi primera presentación LIVE del 2021 será en el ROYAL RUMBLE!!", compartía emocionado ante sus seguidores. Unos fans que ya han colocado su actuación dentro de las tendencias mundiales de YouTube y que, en menos de 24 horas, han conseguido que supere con holgura el medio millón de reproducciones.

Letra completa "Booker T"

Ey, ey

Los pongo a bailar "La Pelúa" (wuh)

Y el que no baile que lo despeluquen (ey)

Hijo 'e putas, no me cuquen (no)

Lean los números pa' que se eduquen (wuh)

Yo no hago cancione', hago himnos pa' que no caduquen (ey)

En este género yo fui un Hadouken (ey, ey, ey)

Y se extinguieron como los dinosaurs (prr)

Antes que me apague' se apaga el sol (sss)

Subimo' y rompimo' el ascensor (ah)

El prepa que les tiró Bulbasaur

Ah, maldito conejo

Ahora los miro de arriba y de lejo', ey

No contesto DM, no, hablen con mi manejo

Pero él también va a pichar

Te juro que yo no me quise embichar, ey (ah, ah, ah)

Le metí a to'a' mis crush, shh, ya me aburro hasta 'e chichar (ay, rra)

Y yo sí soy milly sin usar Richard (ey)

Yankee se retira y vamo' a switchear (hu)

Voy a ser el jefe, me van a fichar

Mi nombre por siempre se va a escuchar (hu, hu, ,hu)

Porque estoy en mi peak (ey)

Estoy en mi peak ('toy en mi peak)

Soy un rey, campeón, Booker T (wuh, wuh, wuh) (Booker T)

Estoy en mi peak, ey ('toy en mi peak)

Estoy en mi peak, ja ('toy en mi peak)

Mírame en lo que me convertí (mírame, mírame)

Le' molesta mi premio de compositor

Pero es que ya nadie compone

Ninguna 'e esta gente escribe en sus canciones, so no se emocionen (uh)

El disco más vendi'o de este puto año (ey)

Los llevé pa' la escuela, to' el mundo tratando de hacerle secuela

Siguen en la fila, nadie se me cuela (ey)

Cheki, morena, cheki

Cheki, morena, eh

Bad Bunny se llevó to' los premio' y el cabrón ni fue (eh)

Ustedes pagando pa' irse virale' (ey)

Yo pegando temas sin hacerle' promo (promo)

La gente se pregunta cómo (¿cómo?)

Desde chamaquito saben cómo somo'

Nunca pido tenqui

Yo soy coco, ustede' bakin' (wuh)

Booker T tirándome un breaking

Estoy en mi peak, cabrón (ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey)

Y vo'a seguir en mi peak, cabrón, ey

Soy un rey, campeón, Booker T, ey (Booker T)

Estoy en mi peak, (estoy en mi peak)

Y vo'a seguir en mi peak, ey, ey (normal)

Mírame, ¿que tú qué? ¿Que tú qué? Nah-nah

Cabrón, tú eres feka

Can you dig it, sucker?

Ey, ey

Ey

Ni vo'a frontear, darle a repeat, cabrón

Pa' que veas que estoy bien hijueputa