Repleto de ilusión y con nuevos proyectos bajo el brazo. Así podríamos definir el arranque de 2022 que está teniendo Álvaro Soler. Hace unos meses publicaba Magia, un álbum que compuso durante los meses de confinamiento y que representaba a la perfección las emociones y sentimientos que emergieron de aquellas semanas de encierro. Ahora, el catalán afronta el regreso a los escenarios cargado de energía y con multitud de canciones que próximamente llegarán a nuestras playlists. Una de ellas es "A Contracorriente", un tema que compuso junto a David Bisbal y que a escasos días de su lanzamiento, ya ha conseguido dar la vuelta al mundo.

Enhorabuena por "A Contracorriente". ¿Cómo estás recibiendo su acogida?

Álvaro: Pues muy bien, la verdad. Más contento imposible. Primero estoy junto a David, que ya de por sí es algo muy especial para mí porque siempre he escuchado y he seguido su carrera. Me encanta su música, la manera de cantar y sobre todo la forma de ser que tiene. Es una persona encantadora, que trabaja muchísimo y que vive la música. No está aquí por el éxito, así que es muy bonito trabajar con alguien de esta manera. La verdad es que he hecho un dueto en TikTok donde la gente está enviando sus vídeos y muy bien, la verdad, muy guay.

He leído que el tema surgió con David de forma fortuita pero que llevabais mucho tiempo pensando en ella, ¿no?

Álvaro: Eso es, llevábamos bastante tiempo sí. Los calendarios a veces hay que juntarlos y es complicado. Aún no había canción, así que una vez la hubo, curiosamente y por cosas del destino, nos encontramos en el mismo estudio. Él estaba en una habitación grabando voces y yo en otra acabando canciones, entre ellas "A contracorriente". Le dije "David, tío, ¿qué haces por aquí? Vente, que te enseño un par de canciones para el tema". Me dijo "ahora vengo". Y yo me aseguré de que realmente ese "ahora vengo" era que sí, así que vino conmigo y le enseñé "A contracorriente". Creamos una parte juntos y fue una colaboración tan orgánica o bonita que me quedé pensando en lo guay que era. Eso es una colaboración, el resto son tonterías porque así debería de ser siempre. Algo orgánico donde cada uno aporte lo suyo.

Álvaro : Pues ahora mismo estoy yendo bastante a contracorriente por el tema de los directos y de los conciertos. En breves haré un comunicado para ver cómo vamos a hacer la gira, porque mi equipo no ha dejado de trabajar y no duerme por intentar salvar la gira y buscar alternativas. Sobre todo también porque nos sabe mal por toda la gente que ya ha cogido tickets y que tiene cinco en la nevera esperando. Es tremendo, así que en eso estamos yendo bastante a contracorriente. Con las canciones por suerte no tanto, porque al final es muy digital. Lo sacas y no pasa nada. Entrevistas se pueden seguir haciendo, aunque no estamos en la misma habitación que siempre es mejor. Pero con los conciertos es muy complicado.

Álvaro : Es increíble, porque no estaba planeado sacarla ahora. De hecho, la escribimos hace un año y medio y el vídeo lo grabamos en agosto del año pasado. No sabíamos si íbamos a sacarlo en octubre, pero al final dijimos enero y mira... Justo empezó ómicron y estamos todos a contracorriente de verdad. Es curioso, pero es una letra muy directa y un mensaje muy claro. No hay metáfora en esa frase, así que te llega directo a la cara.

Álvaro : Pues cuando yo la miré, porque lo vi el mismo día que lo publiqué, creo que era la de "nadie me detiene, voy persiguiendo el sol", pero no sé si ahora ha cambiado.

Álvaro . Tal cual. Pero no es tan fácil. Hay que acordarse de que hay que ponerse retos, pero es muy bonito estar en la zona de confort. Es verdad que cuando llegas a ella una vez has pasado por zonas externas, también apetece estar ahí y nos lo merecemos. Hay que tener un equilibrio. Con el álbum de Magia lo decía: lo bueno y lo malo siempre tiene un equilibrio. Para echar de menos el sol tienes que estar primero entre nubes. Es como tener la dosis perfecta entre una cosa y otra.

Álvaro : Sí, en general en toda mi carrera siempre he tenido momentos donde iba más a contracorriente. Yo como coach de La Voz Kids en Alemania he ido a contracorriente en el sentido de que no lo he hecho en mi idioma natal. Es decir, hablo alemán, pero lingüísticamente parto de una desventaja. Pero me gusta y me representa, porque al final ese tipo de cosas que hago hacen que me encanten los retos. Retarse es algo muy bonito.

Álvaro : Creo que estamos luchando bastante. Rafa Nadal tiene toda la razón en esto, yo también soy partidario de esas palabras. Es mi lema. Lo mismo se dice con la felicidad, ¿no? No es el destino, sino el camino. Todo representa algo que es duradero, porque la victoria es puntual; llegar a un sitio o a un destino también. Pero todo el trayecto es lo que realmente te nutre, tienes altibajos, vas a contracorriente... luego de repente vas a favor de la corriente. Es algo muy bonito, pero sin ir a contracorriente no aprenderíamos, no estaríamos tan vivos como para experimentar y lanzarnos un poco a la piscina.

Estamos acostumbrados a la inmediatez, a conseguirlo todo a la primera. De hecho, este fin de semana se viralizó una frase de Rafa Nadal en la que decía que “el éxito no es la victoria, sino todo lo que has peleado por ganar”. ¿Crees que, por norma general, existe una tendencia a darse por vencido a la primera? ¿O esto está cambiando y cada vez somos más luchadores?

"Es una pena que tengamos que irnos a otros países porque no encontramos oportunidades"

En la canción habláis de dejar huella en cada paso. Si te preguntase esto dentro de 20 años, ¿qué huella te gustaría haber dejado en el mundo?

Álvaro: Al final, cuando hablamos de este tipo de cosas es como que se me vienen a la cabeza muchos proyectos humanitarios. Me encanta visitar hospitales oncológicos cada vez que viajo a una ciudad. Me gustaría seguir haciéndolo, pero también luchar por mi ciudad, Barcelona, y por toda la gente que hace música desde allí. Yo me fui de allí a Berlín porque no tenía las mismas oportunidades. A veces me parece que es una pena que tengamos que irnos de nuestra casa porque no hay posibilidades, ¿no? Que tengamos que dejar España como país porque se cobra más en Suiza o cualquier otro país. Cada destino tiene sus puntos positivos y negativos, pero me gustaría que en los próximos 20 años haya podido hacer de Barcelona un sitio creativo y no solo de música, sino de sinergias creativas. Y que la gente de fuera venga para no tener que irnos nosotros.

¿Crees que a veces tenemos que ver cómo un artista nacional triunfa en otros países para darnos cuenta de su valía?

Álvaro: Soy víctima de esa perspectiva, pero nadie es profeta en su tierra. Es curioso, pero a veces no viene mal irnos. Está bien, como españoles, salir de España para saber apreciarla. Para apreciar el sol, la comida, el humor de la gente y la manera de vivir, porque es preciosa. No hay ningún sitio donde tenga más ganas de estar. Y eso pasa igual con la música. Es precioso estar en tu casa y poder hacerla, pero es importante no parar los pies a la gente que quiera salir. Es decir, que si te quieres ir fuera, bienvenido sea.

Mucha gente aún desconoce que eres capaz de hablar siete idiomas, si no me equivoco. ¿De no haber sido políglota, crees que serías la misma persona? Porque seguro que los idiomas te han aportado muchísimo conocimiento y aprendizaje en este tiempo

Álvaro: Seguro que no, porque nunca habría ido a Alemania. Además no solo es que no hubiera sido la misma persona, sino que quizás no habría tenido el mismo éxito con la música o no habría optado por este camino. Pero 100% no, porque al final los idiomas definen mi forma de ser. Tengo mis imperfecciones entre ellos, porque cuantos más idiomas hablas, más errores haces en todos. Pero me parece bonito, porque creo que es más importante comunicarte con más gente que hablar un idioma a la perfección y quedarte en tu recuadro. Tampoco tendría tanta curiosidad, eso seguro; ni el valor de probar cosas sin miedo. Al final cuando aprendes un idioma, la mejor manera de hacerlo es ir al país o hablar con gente nativa. Hay muchas personas que aprende idiomas pero no se lanzan a hablarlos por miedo a que no sea perfecto lo que vaya a decir. Y ese es el típico error de gente que ha crecido con uno o dos idiomas.

¿Proyectos a corto y medio plazo que nos puedas contar?

Álvaro: Pues habrá más canciones que saldrán este año, pero también iré a contracorriente en mi mundo musical. Voy a experimentar un poco en el estudio con nuevos instrumentos y productores. Tengo muchas ganas, de hecho me voy a Miami ahora en febrero. A partir de ahí también viajaré a Cuba y bueno, este año me voy a saltar un poco el invierno.