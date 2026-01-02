El tiempo de este viernes, 2 de enero: Francis mantiene la alerta en Canarias y eleva los termómetros en la Península

La borrasca Francis continúa marcando el ritmo meteorológico en este inicio de año. Para este viernes, 2 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un cambio significativo en los termómetros de la Península y Baleares, donde se registrará un ascenso generalizado de las temperaturas.

RTVE.es

Este incremento será especialmente notable en las máximas de las zonas centrales de ambas mesetas y en las mínimas de las áreas altas de la mitad oeste, lo que provocará que las heladas queden restringidas casi exclusivamente a los Pirineos y puntos aislados de montaña del norte.