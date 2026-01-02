El tiempo de este viernes, 2 de enero: Francis mantiene la alerta en Canarias y eleva los termómetros en la Península
- El ascenso de las temperaturas será notable en ambas mesetas con fuertes rachas de viento en las islas
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La borrasca Francis continúa marcando el ritmo meteorológico en este inicio de año. Para este viernes, 2 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un cambio significativo en los termómetros de la Península y Baleares, donde se registrará un ascenso generalizado de las temperaturas.
Este incremento será especialmente notable en las máximas de las zonas centrales de ambas mesetas y en las mínimas de las áreas altas de la mitad oeste, lo que provocará que las heladas queden restringidas casi exclusivamente a los Pirineos y puntos aislados de montaña del norte.
Cielos cubiertos y aumento de las mínimas
Sin embargo, la estabilidad no será completa. La proximidad de Francis al oeste peninsular mantendrá los cielos cubiertos en gran parte del territorio. Durante la tarde, las precipitaciones se extenderán desde el oeste hacia el Cantábrico, la meseta Norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales.
Las lluvias serán más persistentes en el sistema Central occidental y en el noroeste, mientras que la cota de nieve en los Pirineos subirá rápidamente desde los 1.100 metros iniciales hasta situarse entre los 1.600 y 2.000 metros al final de la jornada.
Alerta por viento y lluvia en el archipiélago
La situación será más complicada en Canarias, donde la borrasca dejará sentir su fuerza. Se espera que las precipitaciones sean localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente durante la madrugada y en las últimas horas del día. Además del agua, el viento será el gran protagonista en las islas: soplará moderado a fuerte del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en las zonas altas y áreas expuestas de las islas con mayor relieve.
En el resto del país, las nieblas matinales podrían dificultar la visibilidad en las zonas altas de la mitad norte y el tercio este, así como en los litorales de Galicia y el Cantábrico debido a brumas frontales. En cuanto al viento peninsular, predominará la componente sur y sureste, con intervalos de fuerte en el litoral atlántico, el Estrecho y el oeste del Cantábrico, mientras que el área mediterránea disfrutará de vientos más flojos.
