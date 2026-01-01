El tiempo de este jueves 1 de enero: Año Nuevo con lluvia fuerte en Canarias y niebla persistente en la Península

El año 2026 comienza con una situación meteorológica complicada en las islas Canarias debido a la llegada de la borrasca Francis. Según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan lluvias generalizadas que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en las vertientes sur y oeste de las islas con más relieve.

Estas precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas y rachas de viento muy fuertes en las zonas altas, lo que ha obligado a activar avisos por acumulados significativos de agua.

Estable y gris en la Península Mientras tanto, en la Península y Baleares, la jornada de Año Nuevo será inicialmente más estable pero muy gris. Durante la mañana, gran parte del interior peninsular, Galicia y el tercio oriental estarán cubiertos por abundante nubosidad baja. Lo más destacado serán las nieblas, que se prevén especialmente persistentes en las zonas occidentales de ambas mesetas, dificultando la visibilidad durante gran parte del día antes de empezar a levantar. En cuanto a las temperaturas, el inicio de año será frío, con heladas que llegarán a ser localmente fuertes en los Pirineos y moderadas en gran parte de la Meseta Norte y zonas de montaña. A pesar de este frío matinal, las temperaturas máximas podrían subir ligeramente en el Cantábrico y el sur peninsular. Sin embargo, hacia el final del día, la proximidad de la borrasca Francis al oeste de la Península empezará a dejar notar sus efectos con un aumento de la nubosidad y las primeras lluvias débiles en las regiones atlánticas.