El tiempo de este miércoles 31 de diciembre: tiempo estable y niebla para despedir el 2025
- Las temperaturas bajarán, con heladas en el interior de la mitad norte y del sureste peninsular
Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Durante este 31 de diciembre, el último día del año, predominará el tiempo estable en la Península y Baleares, aunque las nieblas serán las protagonistas. Serán más espesas y duraderas en zonas del interior de Galicia, en el nordeste y en ambas mesetas, especialmente en la meseta Norte, donde podrían llegar a ser heladas.
En Baleares se esperan algunos chubascos ocasionales, que de forma aislada podrían alcanzar puntos del litoral mediterráneo y el área del Estrecho. En Canarias habrá intervalos de nubes, temperaturas sin grandes cambios y viento flojo del sur y este, que irá ganando intensidad con el paso de las horas.
Las temperaturas bajarán en general, con heladas en zonas del interior de la mitad norte y del sureste peninsular, siendo más intensas en el Pirineo. El viento soplará con fuerza en el Ampurdán por la tramontana, será moderado en zonas del litoral, el valle del Ebro y Baleares, y más flojo en el resto del país.
Borrasca Francis para empezar el año
A partir de este jueves, lluvias. Con el inicio del año llegará un cambio de tiempo: una borrasca atlántica traerá lluvias a gran parte del país, primero a Canarias y después al oeste peninsular. Las precipitaciones podrán ser intensas en el Golfo de Cádiz y Canarias, y en el norte podrían darse nevadas en cotas bajas.
Las temperaturas subirán en general, aunque al final del periodo podrían bajar, y las heladas irán perdiendo fuerza. Predominarán los vientos del sur y este, con rachas fuertes en zonas costeras y en Canarias.
