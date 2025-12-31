El tiempo de este miércoles 31 de diciembre: tiempo estable y niebla para despedir el 2025

Durante este 31 de diciembre, el último día del año, predominará el tiempo estable en la Península y Baleares, aunque las nieblas serán las protagonistas. Serán más espesas y duraderas en zonas del interior de Galicia, en el nordeste y en ambas mesetas, especialmente en la meseta Norte, donde podrían llegar a ser heladas.

En Baleares se esperan algunos chubascos ocasionales, que de forma aislada podrían alcanzar puntos del litoral mediterráneo y el área del Estrecho. En Canarias habrá intervalos de nubes, temperaturas sin grandes cambios y viento flojo del sur y este, que irá ganando intensidad con el paso de las horas.

Mapa de previsión del tiempo para este miércoles 31 de diciembre El Tiempo RTVE

Las temperaturas bajarán en general, con heladas en zonas del interior de la mitad norte y del sureste peninsular, siendo más intensas en el Pirineo. El viento soplará con fuerza en el Ampurdán por la tramontana, será moderado en zonas del litoral, el valle del Ebro y Baleares, y más flojo en el resto del país.

Mapa con las temperaturas máximas y mínimas este miércoles 31 de diciembre El Tiempo RTVE