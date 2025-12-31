El socialista Zohran Mamdani asume como nuevo alcalde de Nueva York, el primero musulmán y el más joven desde 1892

Zohran Mamdani, de 34 años y miembro de la facción socialista del Partido Demócrata, se convertirá este jueves oficialmente en alcalde de Nueva York. Será el más joven desde 1892 y el primero de confesión musulmana. La toma de posesión se dividirá en dos partes. Una ceremonia en la medianoche encabezada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y una multitudinaria fiesta al aire libre durante el día de Año Nuevo en la sede de la Alcaldía y sus alrededores, cuando prestará juramento ante el senador Bernie Sanders.

"Es un honor ser juramentado por dos líderes que he admirado durante años" ante este "comienzo de una nueva era en la ciudad de Nueva York”, expresó hace unos días el alcalde electo, que sustituirá en el cargo al también demócrata Eric Adams, del ala más conservadora del partido y muy crítico con su llegada.

Nacido en Uganda de padres indios, con siete años Mamdani llegó a Estados Unidos y en 2018 consiguió la ciudadanía. Pero el no haber nacido en territorio estadounidense le cierra la puerta a una eventual candidatura presidencial. "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante", exclamó tras su victoria en las urnas el 4 de noviembre pasado.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en un acto de campaña junto a la fiscal general de Nueva York, Letitia James el 1 de noviembre de 2025 Stephanie Keith/Getty Images

Una fiesta que se espera multitudinaria En primer lugar, Letitia James, enemiga de Trump por ser una de las principales investigadoras de sus actividades empresariales, tomará juramento al alcalde electo, acompañada de la familia del político, justo cuando comience oficialmente su mandato, en una ceremonia privada en la medianoche del 1 de enero dentro de la centenaria estación de metro de Old City Hall, cerrada desde 1945 y que solo abre al público en unas pocas visitas turísticas al año. La elección de este lugar, ubicado bajo el ayuntamiento, pretende representar el compromiso de Mamdani con la clase trabajadora. "Estoy apoyando a alguien, este joven que cree en los mismos valores que yo. Que reconoce el dolor y la lucha de innumerables neoyorquinos. Y quién reconoce que tenemos que cambiar la forma en que hacemos política en esta ciudad. (...) Estamos a punto de elegir a un hombre que cree en su futuro (...) Si creéis en Zohran, entonces ahora mismo necesito que hagáis algo de ruido", subrayó la fiscal general en un acto de campaña en favor del demócrata. De James, el nuevo alcalde dijo que "ha enfrentado poderosos intereses en su defensa de los neoyorquinos y ha encarnado el principio de igualdad ante la ley". ¿Quién es Zohran Mamdani? El nuevo alcalde de Nueva York que ha prometido acabar con "el fascismo de Trump" Uxía Pérez Ya en la mañana del día 1, Mamdani prestará juramento con un acto en las escaleras de la Alcaldía y sus alrededores. Un evento que se retransmitirá por internet y en el que estarán presentes el defensor del pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo, Mark Levine. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez será la encargada de dar el discurso de apertura del acto y Sanders tomará juramento al nuevo regidor. "El senador Bernie Sanders sentó las bases de nuestro movimiento con su firme compromiso con la dignidad de los trabajadores y su creencia en un gobierno que sirva a la mayoría, no solo a unos pocos. No puedo imaginar mejores líderes para ayudar a marcar el comienzo de una nueva era para la ciudad de Nueva York", declaró el alcalde electo. Por su parte, Sanders se mostró "orgulloso" de juramentar al nuevo alcalde. "Zohran y sus partidarios le mostraron al mundo que cuando los trabajadores se unen, podemos derrotar a los establishments demócrata y republicano, a Trump y a los oligarcas. Que tengas la mejor de las suertes, nuevo alcalde", escribió en X el veterano legislador. Según informó el equipo de transición, la posterior fiesta popular, denominada 'Block Party', se extenderá desde la calle Liberty hasta la calle Murray, en el Bajo Manhattan, y el público que quiera asistir ha debido registrarse a través de la página web del equipo de Mamdani. El senador estadounidense Bernie Sanders y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en un acto el 6 de septiembre de 2025 Michael M. Santiago/Getty Images Tras imponerse en las primarias demócratas de junio, en las elecciones del pasado 4 de noviembre, las primeras desde que Trump volvió a la Presidencia estadounidense a principios de año, Zohran Mamdani obtuvo aproximadamente el 50,6% de los votos frente al 41,2% del exgobernador Andrew Cuomo —antes demócrata, y el candidato apoyado por el presidente— y el 7,4% del republicano Curtis Sliwa. Ese triunfo le hizo pasar de ser un prácticamente desconocido legislador de la Asamblea Estatal de Nueva York —donde ingresó en 2021— a una de las figuras más visibles entre los demócratas. Fue la primera vez desde 1969 que votaron más de dos millones de personas en la ciudad, que mayoritariamente decidieron dar un giro a la izquierda en contraposición a la política de ultraderecha nacional de Trump. Precisamente el mandatario republicano llegó a calificar al joven político como "pequeño comunista". E incluso amenazó con intervenir en la ciudad y reducir los fondos federales al mínimo si ganaba. También llegó a asegurar que muchos habitantes de la ciudad de los rascacielos iban a huir hacia Florida por un posible "régimen comunista". Mamdani no se había quedado atrás en mostrar su oposición al presidente y había prometido construir una ciudad "libre del fascismo de Trump". Trump, tras un encuentro cordial y "productivo" con Mamdani: "Con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente" Sin embargo, la primera reunión entre ambos, el 21 de noviembre pasado, fue en términos cordiales y ambos la calificaron como "muy productiva". "Tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo", dijo Trump, y opinó que los neoyorquinos "con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente". E incluso hubo tiempo para comentarios jocosos: a la pregunta de una periodista que le cuestionó si consideraba que Trump era un "fascista", el presidente le dio una palmada en el brazo cuando empezaba a contestar y le recomendó que dijera que sí porque era "más fácil que dar explicaciones". 04.41 min Las claves del triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York

Una lucha "por la clase trabajadora" Según la web oficial de Mamdani, el nuevo líder de la ciudad, que tiene más de 8 millones de habitantes, "ha luchado por la clase trabajadora dentro y fuera de la legislatura, participando en la huelga de hambre de los taxistas para aliviar su deuda de más de 450 millones de dólares; consiguiendo más de 100 millones de dólares de presupuesto estatal para mejorar el servicio de metro y poner en marcha un exitoso programa piloto de autobús gratuito". También recuerda que movilizó a los neoyorquinos para "derrotar" una propuesta de planta de energía sucia. "El costo de vida está ahogando a los trabajadores, pero Zohran cree que el gobierno puede hacerles la vida más fácil en nuestra ciudad y reducir los costos. Zohran utilizará todas las herramientas disponibles para reducir el alquiler, crear un transporte público de primera clase y hacer más fácil sostener a una familia", sentencia. Un gesto no menor es que el pasado martes, Mamdani anunció que la doctora Helen Arteaga, nacida en Ecuador, será su vicealcaldesa de Salud. Criada en el barrio de Queens tras emigrar con su familia a la Gran Manzana, en 2021 se convirtió ya en la primera latina en dirigir el hospital público Elmhurst, uno de los epicentros de la pandemia de la covid-19. Mamdani subrayó al anunciar su designación que Arteaga encarna un liderazgo "arraigado en la clase trabajadora". Zohran Mamdani participa en la maratón de Nueva York del 3 de noviembre de 2024 Trent Wellott Geety/Trent Wellott / MarathonFoto