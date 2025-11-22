Trump, tras un encuentro cordial y "productivo" con Mamdani: "Con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, han mantenido una reunión este viernes en la Casa Blanca, que ambos han calificado de "muy productiva".

Al concluir la reunión, Trump y Mamdani han ofrecido una rueda de prensa en el Despacho Oval, en la que el republicano ha permanecido sentado en su escritorio y el demócrata se ha colocado de pie a su lado, mostrando ambos una inesperada cordialidad.

"Tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo", ha dicho Trump, quien ha detallado que el encuentro, que se ha llevado a cabo a puerta cerrada, ha sido "muy productivo".

Además, ha asegurado que cree que los neoyorquinos "con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente" y ha prometido ayudar a Mamdani a "hacer realidad el sueño de todos".