Trump, tras un encuentro cordial y "productivo" con Mamdani: "Con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente"
- El presidente se ha reunido en la Casa Blanca con el alcalde electo de Nueva York
- Durante la campaña electoral Mamdani se refirió a Trump como "un déspota" y este lo tildó de "comunista"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, han mantenido una reunión este viernes en la Casa Blanca, que ambos han calificado de "muy productiva".
Al concluir la reunión, Trump y Mamdani han ofrecido una rueda de prensa en el Despacho Oval, en la que el republicano ha permanecido sentado en su escritorio y el demócrata se ha colocado de pie a su lado, mostrando ambos una inesperada cordialidad.
"Tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo", ha dicho Trump, quien ha detallado que el encuentro, que se ha llevado a cabo a puerta cerrada, ha sido "muy productivo".
Además, ha asegurado que cree que los neoyorquinos "con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente" y ha prometido ayudar a Mamdani a "hacer realidad el sueño de todos".
Trump: Mamdani "tiene ideas un tanto extravagantes"
Trump, quien en ocasiones anteriores tildó a Mamdani de "comunista", ha dicho que el alcalde electo "tiene ideas un tanto extravagantes" pero cree que con "suerte" sorprenderá a "muchos conservadores" "y también a muchos liberales".
Por su parte, Mamdani, quien asumirá el poder el próximo 1 de enero, ha coincidido en que la reunión ha sido "positiva" y ha añadido que ambos tienen posturas claras y que la reunión se ha centrado en buscar políticas para servir a los habitantes de la ciudad y no en sus diferencias.
El giro de postura entre ambos surge tras una larga campaña política donde Mamdani se refirió a Trump como "un déspota" y el presidente aseguró que muchos habitantes de Nueva York iban a huir hacia Florida por un posible "régimen comunista".
Durante la ronda de preguntas en el Despacho Oval, Mamdani ha dicho que también han discutido sobre el despliegue de agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la Gran Manzana y Trump ha añadido que ambos buscan una ciudad "libre de crimen".
La victoria de Zohran Mamdani en las elecciones municipales del pasado 4 de noviembre fue histórica: obtuvo aproximadamente el 50,6% de los votos frente al 41,2% de Andrew Cuomo y el 7,4% de Curtis Sliwa. Con 34 años se convertirá en uno de los alcaldes más jóvenes en la historia reciente de la ciudad y será el primer alcalde musulmán de Nueva York.