El demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York

El demócrata Zohran Mamdani ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York y ha hecho historia al convertirse en el primer musulmán y socialista al frente de la mayor ciudad de Estados Unidos. A sus 34 años será el edil más joven en gobernar la Gran Manzana desde 1892.

Este firme opositor de Donald Trump, ha pasado de ser un legislador prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudad a convertirse en una de las figuras más visibles dentro de su partido. Este martes ha culminado su despegue tras derrotar con el 50% de los votos al republicano Curtis Silwa y al exgobernador Andrew Cuomo, antes demócrata, ahora candidato independiente para quien el presidente había pedido el voto.

04.41 min Las claves del triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York

Fiel a la fórmula que lo ha llevado hasta la alcaldía, Mamdani ha celebrado su victoria donde empezó todo, en las redes sociales. "La próxima y última estación es el Ayuntamiento", ha anunciado en su cuenta de X la voz metálica del metro al abrirse las puertas en el City Hall.

La sala de conciertos Brooklyn Paramount, donde el demócrata ha seguido la noche electoral, se ha convertido en una fiesta. Allí, Mamdani ha celebrado su victoria ante miles de seguidores y, presumiendo de la multiculturalidad que caracteriza a Nueva York, ha agradecido a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores" por su triunfo en las urnas.

Ha afirmado que su victoria muestra el camino para "derrotar" a Trump y que "Nueva York será la luz" en este momento de "oscuridad política". Ha agregado que, a partir del 1 de enero, cuando tome posesión, habrá "un alcalde que se preocupará por todos". "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante", ha sentenciado. Al grito de "¡Palestina libre!", la izquierda neoyorquina se ha desplazado a Queens para arroparlo y celebrar su triunfo.

El gran perdedor de la noche, Andrew Cuomo, ha reconocido la derrota y ha felicitado al nuevo alcalde entre los abucheos de sus seguidores. Este exgobernador perdió las primarias contra Mamdani, pero aun así, se presentó a las elecciones como independiente. Este martes ha dicho que no se arrepiente, porque pretendía frenar la "deriva" del Partido Demócrata al elegir a un candidato socialista.

Durante su campaña, Mamdani defendió con firmeza la congelación de los alquileres, en una ciudad donde compartir piso puede costar más de 1.000 dólares al mes. Conquistó a los neoyorquinos prometiendo transporte y cuidados infantiles gratuitos, viviendas asequibles y una red de tiendas municipales con precios bajos para aliviar el alto coste de la vida en la Gran Manzana.

Una participación histórica La ciudad ha registrado una participación récord porque este martes ha sido la primera vez desde 1969 que han votado más de dos millones de personas. Estas cifras se explican, en parte, por la dimensión nacional que han adquirido estos comicios. Los neoyorquinos no solo han elegido a su nuevo alcalde, sino que también demostrado que quieren girar a la izquierda, en un claro rechazo a las políticas ultraderechistas de la Casa Blanca. Es algo que ya se ha apreciado durante toda la campaña y, de hecho, Trump se ha sentido interpelado por el discurso socialista de Mamdani. Lo ha bautizado como "pequeño comunista" y, en un intento de frenar a sus votantes, ha amenazado con intervenir en la ciudad y reducir los fondos federales al mínimo si gana el candidato demócrata. El Gobierno de Trump demanda a la ciudad de Nueva York por sus políticas migratorias Estos comicios son los primeros desde que Trump ganó las elecciones y se leen como una suerte de plebiscito a su primer año desde que recuperó la presidencia. Los resultados también arrojan datos sobre la inclinación de los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año, que decidirán qué partido controlará el Congreso. Este martes, los demócratas suman nuevas victorias. En Virginia, la liberal Abigail Spanberger ha sido elegida gobernadora y se convertirá en la primera mujer en dirigir el estado tras superar por más de un 10% a su principal contrincante. En Nueva Jersey, la victoria ha sido similar porque Mikie Sherrill también se ha hecho con la gobernación del estado. Más al sur, los californianos han aprobado una medida de redistribución de distritos electorales, que otorgaría cinco escaños adicionales a los demócratas.

Miami va a segunda vuelta para elegir a su próximo alcalde No ha sido una victoria tan dulce para la comisionada Eileen Higgins. Esta liberal deberá enfrentarse en segunda vuelta al exadministrador municipal Emilio González tras haber obtenido una clara ventaja en las elecciones a la alcaldía de Miami. En una elección no partidista, Higgins, actual comisionada del Distrito 5 y demócrata registrada, ha obtenido el 35% de los votos, mientras que González, que ya dirigió la ciudad entre 2018 y 2020 como city manager, ha alcanzado el 19%. Tras ellos quedan 11 candidatos. Al no superar el 50% requerido para ganar en primera vuelta, ambos se enfrentarán de nuevo el 9 de diciembre. El próximo alcalde de Miami reemplazará a republicano Francis Suárez que, después ocupar el puesto durante dos periodos, no puede presentarse a la reelección. Trump afirma que le "encantaría" optar a un tercer mandato en 2028, pero apoya el tándem Vance-Rubio