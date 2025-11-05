¿Quién es Zohran Mamdani? El nuevo alcalde de Nueva York que ha prometido acabar con "el fascismo de Trump"

Zohran Mamdani es el hombre del momento en Nueva York. Hace un año era un legislador demócrata prácticamente desconocido para la mayoría de los vecinos de la Gran Manzana, pero tras una campaña de infarto ha conseguido hacerse con la alcaldía de la ciudad más importante del país. A sus 34 años, se convierte en el edil más joven desde 1892 y también el primer musulmán al frente de Manhattan. En palabras de Mamdani, "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante".

Irrumpió en los algoritmos de los neoyorkinos con un discurso en el que prometía autobuses y guarderías gratuitos, control de los alquileres, creación de viviendas asequibles y supermercados con alimentos subvencionados. Su retórica caló pronto en una ciudad en la que más de dos millones de personas viven bajo el umbral de pobreza y su nombre empezó a resonar más allá de las fronteras locales.

En las primarias demócratas que se celebraron en junio, derrotó a pesos pesados y se convirtió en el candidato oficial de su partido para la ciudad de Nueva York. Detrás de él quedaban veteranos como el actual alcalde, Eric Adams, y el exgobernador, Andrew Cuomo, que terminaron presentándose a las urnas como independientes.

Una estrella en TikTok En las redes, ha sabido captar esa multiculturalidad que tanto define a la ciudad. Ha hecho vídeos de campaña hablando en castellano, bengalí o árabe. Se ha reunido con miles de jóvenes, ha hecho taichí con ancianas chinas y bailado bachata con sus pares latinas y, tras arrasar en las urnas, ha agradecido a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores" por su triunfo. Ha conseguido que los neoyorkinos crean en su mensaje y movilizar a una parte del electorado que, hasta ahora, no votaba. A pesar de no haber recaudado suficientes fondos electorales, ha inspirado a más de 100.000 personas, transformadas en el ejército de voluntarios que ha impulsado su campaña. Los vídeos de Mamdani hablan el idioma propio de TikTok, donde acumula 1,7 millones de seguidores. Este milenial sale a la calle con un micrófono y una sonrisa imborrable, interactúa con los vecinos y escucha cuáles son sus preocupaciones. "¿Por qué ya no confías en el Partido Demócrata?", fue una de las preguntas que lo convirtió en un fenómeno viral. ““ "Escuché que estaban cansados de un Partido Demócrata que apenas pensaba en la clase trabajadora de este país", reflexionó posteriormente en redes. Cogió las respuestas de los neoyorkinos y las hizo suyas. Pasó a defender abiertamente la causa palestina, una postura poco común dentro de su partido, pero cada vez más demandada por una parte del electorado progresista. Aunque se ha mantenido firme en su oposición al antisemitismo, se arriesgó, eso sí, a perder los votos de los más de dos millones de judíos que viven en la ciudad. Pero, lejos de acobardarse, elevó su discurso y llegó a asegurar que, como alcalde, arrestaría a Benjamin Netanyahu si viajara a Nueva York. Catalogó al primer ministro israelí como un "criminal de guerra" por el "genocidio" que estaba cometiendo en Gaza y añadió que cumpliría con la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional que pesa sobre el líder israelí.

Un "pequeño comunista" para Trump Mamdani encarna todo lo que el presidente detesta: un joven migrante, socialista y musulmán que aspira a alejar la Gran Manzana del "fascismo de Trump". Ha estrechado vínculos con dos de los grandes rostros socialistas del país como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez. En septiembre los tres llenaron un estadio de Queens con capacidad para 10.000 personas en un mitin con el lema "Nueva York no está en venta". Es miembro del DSA (Demócratas Socialistas de América), el partido de izquierdas que forma parte del ecosistema del viejo burro azul. Ahora, y aunque la singularidad de la vida política neoyorquina no se pueda comparar con la tendencia más conservadora del resto del país, Mamdani sigue ganando terreno como una de las nuevas estrellas de un Partido Demócrata en crisis. El demócrata Zohran Mamdani lidera la batalla por la alcaldía de Nueva York y se perfila como un escudo frente a Trump Uxía Pérez Donald Trump es consciente y, con cada punto que Mamdami subía en las encuestas, intensificaba la dureza de su discurso. Ha advertido de que con él al frente, Nueva York no tiene "ninguna posibilidad de éxito" y ha amenazado con "restringir drásticamente los fondos federales". Trump lo bautizó como un "pequeño comunista", ha calificado su candidatura de "rebelión" e incluso ha amenazado con detenerlo y deportarlo. Mamdami nació en Uganda, con siete años llegó a Estados Unidos y en 2018 consiguió la ciudadanía, un detalle que, pese a su ascenso político, le cierra la puerta a una eventual candidatura presidencial. Que Mamdani sea musulmán no es un dato menor en una ciudad que, más de veinte años después, sigue marcada por las cicatrices del 11-S. Sus rivales han aprovechado detalle, insinuando paralelismos con el extremismo islámico y reavivando viejos fantasmas. Estos comentarios alcanzaron su punto más alto cuando el candidato independiente y exgobernador demócrata apoyado por Trump, Andrew Cuomo, dijo: "Dios no quiera otro 11 de septiembre ¿Se imaginan a Mamdani en ese puesto?". Pero los ataques siguieron y el actual alcalde, Eric Adams, dijo que Nueva York podría convertirse en Europa, en referencia a los ataques terroristas que ha sufrido el Viejo Continente en la última década. El candidato republicano, Curtis Silwa, también utilizó la misma premisa infundada en el debate electoral y acusó a su rival de apoyar a la Yihad islámica. Miles de personas protestan en varias ciudades de EE.UU. contra la deriva autoritaria de la Administración Trump Muchos lo tachan de "radical" y sus detractores lo describen como "populista", pero también como un "nepobaby". Mamdani es hijo de la cineasta india Mira Nair, y de Mahmood Mamdani, respetado académico de Columbia. Una herencia que, para algunos, contrasta con su discurso de clase.