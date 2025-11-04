El demócrata Zohran Mamdani lidera la batalla por la alcaldía de Nueva York y se perfila como un escudo frente a Trump

Este martes, millones de estadounidenses están llamados a las urnas para elegir gobernadores en Nueva Jersey y Virginia, así como al alcalde en Miami. Sin embargo, la batalla más simbólica se libra en la mayor ciudad del país. Con Donald Trump al frente de la Casa Blanca y con el clima político cada vez más polarizado, la contienda por la alcaldía de Nueva York adquiere una dimensión que trasciende lo local. El favorito en las encuestas, Zohran Mamdani, encarna precisamente aquello que el presidente odia. Un hombre migrante, socialista y musulmán, que aspira a convertir la Gran Manzana en una trinchera 'antitrump'.

En apenas unos meses, este demócrata de 34 años ha pasado de ser un legislador poco conocido a una estrella dentro de su partido. En junio, derrotó a pesos pesados en las primarias, en parte, tras construir una gran base de apoyo en redes sociales. Ha prometido impuestos para las grandes fortunas de la ciudad, congelar los alquileres y hacer el autobús y las guarderías gratuitas. Defiende abiertamente la causa palestina, una postura poco común dentro de su partido pero cada vez más demandada por una parte del electorado.

Por razones como estas se sitúa muy por delante de sus rivales en las encuestas. Mamdani cuenta con un apoyo del 41%, frente al 24% del republicano Curtis Sliwa y el 34% del independiente Andrew Cuomo. De hacerse con la alcaldía, podría convertirse, además, en una figura destacada en un Partido Demócrata hundido. Trump es consciente y, con cada punto que Mamdami sube en las encuestas, intensifica la dureza de su discurso. Lo ha bautizado como "pequeño comunista", ha calificado su candidatura de "rebelión" e incluso lo ha amenazado con detenerlo y deportarlo. Mamdami nació en Uganda, con siete años llegó a Estados Unidos y en 2018 consiguió la ciudadanía.

Pero su gran popularidad se la debe, en parte, a la débil estrategia de sus rivales. Los ataques de Trump se suman a la ofensiva de los otros candidatos a la alcaldía que, para intentar desacreditar a Mamdani, han recurrido al 11-S y a acusaciones de antisemitismo en una ciudad con una comunidad judía tan numerosa como influyente. Mientras, la competencia entre Sliwa y Cuomo erosiona sus propios votos, se intensifica la preocupación de la derecha neoyorquina, que considera que solo la intervención de Trump podría debilitar al candidato progresista.

De hecho, durante el verano, el periódico conservador New York Post envió un mensaje explícito a la Casa Blanca: "Presidente Trump, haga lo correcto por Nueva York y apoye la reelección del alcalde Eric Adams". Pero este intento no trascendió mucho más porque, con los índices de aprobación por los suelos, el edil demócrata se retiró en septiembre de la contienda. Aun así, su nombre seguirá apareciendo en la papeleta de votación como candidato independiente.