Trump afirma que le "encantaría" optar a un tercer mandato en 2028, pero apoya el tándem Vance-Rubio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que le "encantaría" optar a un tercer mandato como presidente del país a pesar de que la Constitución lo impide. Sin embargo, ha respaldado la idea de que su actual vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para los comicios de 2028. En la opinión del mandatario estadounidense, este tándem sería "imparable".

Trump ha afirmado a los reporteros a bordo del Air Force One, antes de llegar a Japón, que le "encantaría" presentarse por tercera vez y asegura que tiene los "mejores números" en las encuestas. Estas declaraciones no le han impedido apoyar a Vance como futuro candidato presidencial y a Rubio como aspirante a vicepresidente en 2028. El presidente estadounidense ha descartado como tercera opción postularse para vicepresidente en las elecciones de 2028.

Rubio, que se encontraba presente durante estas declaraciones, sonrió al ser propuesto por Trump, pero ha evitado hacer declaraciones al respecto. La pregunta fue hecha después de que Steve Bannon, exasesor suyo, aseguró en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca. Esta posibilidad está prohibida por la 22ª enmienda de la Constitución estadounidense.

