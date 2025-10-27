Trump afirma que le "encantaría" optar a un tercer mandato en 2028, pero apoya el tándem Vance-Rubio
- El presidente estadounidense afirma que la candidatura de JD Vance y Marco Rubio sería "imparable"
- La 22ª enmienda de la Constitución de EE.UU. prohíbe que una persona sea reelegida para un tercer mandato
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que le "encantaría" optar a un tercer mandato como presidente del país a pesar de que la Constitución lo impide. Sin embargo, ha respaldado la idea de que su actual vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para los comicios de 2028. En la opinión del mandatario estadounidense, este tándem sería "imparable".
Trump ha afirmado a los reporteros a bordo del Air Force One, antes de llegar a Japón, que le "encantaría" presentarse por tercera vez y asegura que tiene los "mejores números" en las encuestas. Estas declaraciones no le han impedido apoyar a Vance como futuro candidato presidencial y a Rubio como aspirante a vicepresidente en 2028. El presidente estadounidense ha descartado como tercera opción postularse para vicepresidente en las elecciones de 2028.
Rubio, que se encontraba presente durante estas declaraciones, sonrió al ser propuesto por Trump, pero ha evitado hacer declaraciones al respecto. La pregunta fue hecha después de que Steve Bannon, exasesor suyo, aseguró en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca. Esta posibilidad está prohibida por la 22ª enmienda de la Constitución estadounidense.
Trump ha sugerido en numerosas ocasiones el tercer mandato
La 22ª enmienda de la Constitución de EE.UU. estipula que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces". Fue aprobada en 1947 y ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.
Al ser repreguntado por un periodista sobre si descartaba finalmente la posibilidad de un tercer mandato, que él ha sugerido en varias ocasiones, Trump ha asegurado que su Administración cuenta con "un gran grupo de personas" para las elecciones de 2028. Ha sentenciado que, según su juicio, los demócratas "no". El mandatario republicano ha acusado a algunos de los rostros más visibles de la oposición de tener "un coeficiente intelectual bajo".
El magnate y su entorno han dejado algunas pistas que pueden revelar su intención de volver a presentarse. Una de las evidencias es una foto de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca con la inscripción Trump 2028, similar a la que usó durante la última campaña presidencial de 2024.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, con quien Trump ha tenido numerosos enfrentamientos, y la exvicepresidenta y candidata demócrata para las presidenciales de 2024, Kamala Harris, se han mostrado favorables a ser los candidatos del Partido Demócrata para los próximos comicios.