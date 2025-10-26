China y EE.UU. logran un consenso sobre sus relaciones comerciales antes del encuentro entre Xi y Trump

Las delegaciones de Estados Unidos y China han alcanzado un consenso preliminar tras debatir diversos temas, como la extensión de la tregua comercial, el fentanilo y los controles a las exportaciones de tierras raras, según han declarado este domingo en Kuala Lumpur, Malasia, el principal negociador comercial de China, Li Chenggang, y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

Li, junto con el viceprimer ministro He Lifeng, ha mantenido conversaciones durante dos jornadas con Bessent y el representante comercial, Jamieson Greer, para reducir la tensión en la guerra comercial, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), previa al encuentro el próximo jueves en Corea del Sur de los líderes Xi Jinping y Donald Trump.

"El siguiente paso será que cada parte cumpla con sus respectivos procedimientos internos de aprobación", ha explicado Li, quien ha agregado que Estados Unidos ha mantenido una postura "firme" durante las negociaciones, mientras que China "defendió con determinación" sus intereses.

Por la parte estadounidense, Bessent ha indicado que tienen "unas bases muy sólidas de cara a la reunión de los líderes", ha descrito el diálogo con la comitiva china como "constructivo, de gran alcance y profundidad" y ha expresado su confianza en que esas "bases" garanticen un "encuentro exitoso" entre Trump y Xi.

01.00 min Trump inicia la gira asiática con acuerdos sobre minerales críticos con Malasia y Tailandia

Bessent ha declarado que prevé que China reanude las compras sustanciales de soja estadounidense durante varios años, que posponga un año su régimen ampliado de licencias para tierras raras y que lo reexamine. También ha declarado que los detalles del acuerdo para transferir la propiedad de la aplicación china de videos cortos TikTok a control estadounidense ya están ultimados y que Trump y Xi podrían "consumar" la transacción la próxima semana.

Además, la agenda también incluirá el control de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, pero los términos finales serán decididos por ambos líderes.