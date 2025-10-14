Las nuevas tarifas portuarias de China a buques de Estados Unidos entran en vigor este martes

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dado un paso más este martes tras la entrada en vigor de las nuevas tarifas portuarias que Pekín decidió imponer a barcos de Washington, en respuesta a una medida similar impulsada por la Administración de Donald Trump.

Según informó el Gobierno chino, estas tasas portuarias están dirigidas a los buques de propiedad, operación, construcción o bandera estadounidense que transportan desde juguetes navideños hasta petróleo crudo, estando exentos de estos gravámenes los barcos construidos en China y los buques vacíos que ingresan a astilleros chinos para su reparación.

En detalles publicados por la cadena estatal CCTV, que recoge Reuters, dichas tasas portuarias adicionales se cobrarían en el primer puerto de entrada de un solo viaje o en los primeros cinco viajes dentro de un año, siguiendo un ciclo de facturación anual que comienza el 17 de abril.

Ante este contexto, el Ministerio de Comercio chino ha instado a Estados Unidos a corregir sus "prácticas erróneas" y "abandonar el proteccionismo", y ha advertid de que las medidas de Washington "violan las normas de la Organización Mundial del Comercio" y "otorgan ventajas injustas" a las empresas de transporte y construcción naval estadounidenses.

En un comunicado que recoge Efe, la cartera ha reafirmado que China "no busca una guerra comercial, pero tampoco la teme" y reiteró su posición de que "si se trata de pelear, China está dispuesta a hacerlo hasta el final; si se trata de dialogar, las puertas están abiertas".

EE.UU. impone nuevas tasas y China contrataca A principios de este año, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció planes para imponer tasas a los buques vinculados con China para reducir el control del país sobre la industria marítima mundial e impulsar la construcción naval estadounidense, después de que una investigación durante la administración del expresidente Joe Biden concluyese que China utiliza políticas y prácticas injustas para dominar los sectores marítimo, logístico y de construcción naval a nivel mundial. China contraatacó la semana pasada, afirmando que impondría sus propias tasas portuarias a los buques vinculados con Estados Unidos a partir del mismo día en que entraran en vigor las tasas estadounidenses. Los analistas prevén que la naviera china COSCO sea la más afectada, ya que asumirá casi la mitad del costo previsto de 3.200 millones de dólares de esas tarifas para ese segmento en 2026. En una medida similar, Pekín también impuso sanciones el martes contra cinco filiales del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean, vinculadas a Estados Unidos, que, según afirmó, habían "ayudado y apoyado" una investigación estadounidense sobre las prácticas comerciales chinas. En este sentido, el Gobierno de Corea del Sur y Hanwha Ocean han asegurado este martes que están evaluando el impacto de dichas sanciones a la naviera surcoreana, que sufrió una caída del 5,76% en la bolsa local, junto con otras firmas principales del sector, ha informado a Efe el Ministerio de Exteriores surcoreano.