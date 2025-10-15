Albares pide que exista "un terreno de juego equilibrado" entre China y España y reciprocidad para las empresas españolas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido que haya "un terreno de juego equilibrado" entre China y España en una reunión que ha mantenido en Hangzhou con su homólogo chino, Wang Yi. Allí han discutido sobre varias cuestiones bilaterales y el jefe de la diplomacia española ha pedido equilibrio en la balanza comercial y que existan condiciones igualitarias en materia comercial y de inversión, además de en el acceso a licitaciones.

Cree el ministro que, "de la misma forma que nosotros recibimos inversión china que beneficia a España y recibimos una parte importante de sus exportaciones", también las empresas españolas, de "una forma equilibrada" deberían poder "beneficiarse tanto en el terreno comercial como en el terreno de la inversión".

El pasado mes de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya pidió en una reunión en Pekín con el mandatario chino, Xi Jinping, desarrollar las relaciones "sobre la base del equilibrio, de la reciprocidad y de unas condiciones de competencia equitativas y transparentes entre ambas partes", una petición que comparten los empresarios españoles.

Antes de reunirse con Wang Yi, Albares ha hecho lo propio con un grupo de empresarios españoles, responsables de Applus+ Laboratorios, Fagor Arrasate y Fersa Jiaxing. Estos le han trasladado las dificultades que tienen sus empresas para competir en igualdad con las empresas chinas y para invertir.

El jefe de la diplomacia española también ha aprovechado para incidir en que este año se cumplen 20 años de la asociación estratégica entre China y España. Ha asegurado que las relaciones entre ambos países disfrutan de un momento "óptimo" y que la relación se encuentra en "cotas históricas". Además, han decidido celebrar cumbres periódicas entre ambos países.

En febrero de 2024 ya hubo una reunión entre ambos ministros en Córdoba, aunque Albares ha dejado claro que su presencia responde a la intención de reforzar las relaciones entre los dos países. Asimismo, ha anunciado la creación de una nueva cancillería en Pekín, por valor de 10 millones, que pretende reagrupar en un edificio las dependencias de las distintas consejerías, la Embajada española en China y la residencia del embajador.

China considera buena "la política proactiva y pragmática" de España Wang Yi, por su lado, ha valorado la "fructífera cooperación" con España, según un comunicado de la Cancillería china. El ministro chino reconoce que su país ve con buenos ojos "la política proactiva y pragmática del Gobierno español hacia China", dando ejemplo de cooperación ambos países con su relación en un "turbulento panorama internacional". El jefe de la diplomacia china ha subrayado también que ambas naciones "apoyan el multilateralismo y están comprometidas con mantener la paz mundial", y ha invitado a a las empresas españolas a "aprovechar las oportunidades que ofrece el enorme mercado chino y a seguir invirtiendo y consolidando su presencia". 15.32 min Cinco Continentes - 50 años de relaciones diplomáticas entre China y España En este sentido, Pekín espera que España pueda contribuir "con un papel más activo" al desarrollo de las relaciones bilaterales entre China y la Unión Europea, postura en la que el Gobierno español y Bruselas aún no coinciden del todo. Para Wang es importante promover un desarrollo "estable" de dichos lazos, más allá de las diferencias entre ambas partes. En la visita de la diplomacia española también se ha inaugurado el instituto de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) dentro de la Universidad de Beihang, que se convierte en el primer centro universitario español que imparte docencia oficial en el extranjero. Albares considera que este proyecto une dos tradiciones universitarias "de excelencia" y representa "lo mejor de la relación entre España y China". Para el ministerio de Asuntos Exteriores, este es un hito que "marca un antes y un después" en la proyección internacional del sistema universitario español. El ministro ha destacado que la cooperación universitaria es una inversión en los valores de la ciencia, la razón y el entendimiento para construir un progreso compartido. ““ En el acto también han estado presentes el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Esteban Capilla, y la secretaria autonómica de Universidades de la Comunidad Valenciana, Esther Gómez. La próxima visita de autoridades nacionales a China la protagonizará el rey Felipe VI en noviembre, de la que el Ministerio de Exteriores destaca que será un hito en la historia de las relaciones bilaterales.