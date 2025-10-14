Guerra Ucrania - Rusia | EE.UU. pide a los aliados de la OTAN comprar más armas estadounidenses para Ucrania
- Los países de la OTAN se reúnen en Bruselas para hablar de seguridad
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.328 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia consideraría una escalada que EE. UU. suministre misiles Tomahawk a Ucrania
- La Marina y la Fuerza Aérea de Suecia vigilan a un submarino ruso en aguas del Báltico
- Ucrania debate un nuevo programa de préstamos a cuatro años con el director del FMI
- Zelenski asegura que se reunirá con el presidente estadounidense en Washington al final de esta semana
Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este miércoles se cumplen 1.328 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este martes.
Una sobrecarga en la red provoca apagones en Kiev y otras regiones de Ucrania
Una sobrecarga de red y los efectos residuales de ataques rusos previos han provocado apagones en Kiev y otras regiones de Ucrania a última hora del martes. La presión del agua también se ha visto afectada en algunas zonas de la capital.
La Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, a través de la aplicación de mensajería Telegram, ha informado que la sobrecarga había causado un problema en una de las centrales eléctricas de la capital.
Ukrenergo, que opera las líneas de alta tensión de Ucrania, afirmó que los problemas persistentes derivados de los ataques rusos al sistema energético habían provocado cortes de suministro eléctrico en regiones del norte, centro y sureste de Ucrania. "Las consecuencias de los ataques rusos a las instalaciones energéticas siguen siendo atendidas en todas las regiones afectadas por los bombardeos", ha declarado Ukrenergo en Telegram.
En las últimas semanas, los ataques rusos se han centrado en objetivos energéticos. Una oleada de ataques en Kiev y otras zonas la semana pasada dejó a más de un millón de hogares y empresas temporalmente sin electricidad en todo el país.
Las autoridades ucranianas ordenan evacuaciones masivas en Kupiansk
Las autoridades locales de Ucrania han ordenado la evacuación de familias de decenas de aldeas cercanas a la ciudad nororiental de Kupiansk, prácticamente destruida, alegando el "empeoramiento de la situación de seguridad", en una región que ha sufrido intensos ataques rusos.
Oleh Syniehubov, gobernador de la región nororiental de Járkov, ha escrito en Telegram que se les indicó a un total de 409 familias con 601 niños que abandonaran 27 localidades.
Otro funcionario en la zona afectada ha declarado posteriormente a la emisora ¿¿pública Suspilne que la lista de localidades que las familias debían evacuar se había ampliado a 40.
Durante meses, las fuerzas rusas han estado atacando y avanzando sobre la ciudad de Kupiansk, considerada un objetivo clave en su avance hacia el oeste a través del centro y este de Ucrania en la guerra que dura más de tres años y medio.
La ciudad fue tomada por las fuerzas rusas en las primeras semanas de la invasión en febrero de 2022, pero las fuerzas de Kiev la recuperaron ese mismo año.
La OTAN prevé aprobar un nuevo paquete de armas para Ucrania, según Estonia
El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, ha afirmado que su país se había unido al cuarto paquete PURL, el paquete Báltico-Nórdico, y que este pronto se aprobará por completo, posiblemente este miércoles, informa Reuters.
La contribución de Estonia será de 12 millones de dólares estadounidenses, declaró a la prensa antes de una reunión con los ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. Pevkur añade que había observado una disminución de la asistencia militar a Ucrania.
Rutte recalca que la OTAN solo derribaría aviones rusos sobre su espacio aéreo si son una amenaza
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que los países miembros de esta alianza únicamente derribarían aviones rusos sobre su espacio aéreo en caso de estar seguros de que representan una amenaza, tras la reciente sucesión de incursiones de cazas y drones rusos.
Rutte se pronunció así a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas para analizar la situación internacional, y en pleno retorno de la polémica sobre el compromiso de inversión cerrado en la cumbre aliada de La Haya y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España por ese motivo.
El ex primer ministro holandés se refirió en sus declaraciones a los medios al compromiso alcanzado por los aliados en la cumbre de La Haya para elevar el gasto de Defensa hasta el 5 % del PIB de sus países en 2035, aunque no hizo alusión al caso concreto de España.
En la reunión de este miércoles los titulares del ramo de los países aliados discutirán "cómo asegurarse de que Ucrania continúa siendo fuerte frente a Rusia, y por supuesto que la OTAN sigue siendo fuerte en lo que se refiere a drones", señaló Rutte.
En concreto, se abordará "el progreso del programa de Estados Unidos para proveer equipamiento letal y no letal a Ucrania pagado por los aliados", según el máximo responsable de la OTAN, quien se mostró confiado en que "muchos más países" respaldarán esta iniciativa.
Hegseth pide a los aliados de la OTAN comprar más armas estadounidenses para Ucrania
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insta a los países de la OTAN a incrementar la compra de armas de fabricación estadounidense para enviar a Ucrania a través de la llamada iniciativa PURL, impulsada por la OTAN y Washington este verano.
"Nuestra expectativa hoy es que más países donen aún más, que compren aún más, para proporcionar a Ucrania los medios necesarios para llevar ese conflicto a una conclusión pacífica”, indicó Hegseth en una breve declaración a la prensa sin preguntas junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.
El jefe del Pentágono participa hoy en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, a la que seguirá a continuación un encuentro del grupo de contacto que reúne a una cincuentena de países en apoyo de Ucrania (conocida como Ramstein por la ciudad alemana en que se reunió por primera vez).
Hegseth consideró que se da un “momento histórico en el que pueden suceder muchas cosas”, teniendo en cuenta “lo que el presidente (de EE. UU., Donald Trump) ha sido capaz de hacer en Gaza y en todo Oriente Medio”.
“El mundo está viendo que tenemos un presidente pacifista que busca la paz apoyando a aquellos que están con Estados Unidos y defienden la paz, que es lo que vimos allí, y espero que podamos ver en Ucrania”, comentó.
“Ese es el objetivo de nuestros esfuerzos. Vamos a ser fuertes para conseguirlo”, agregó.
Por su parte, Rutte dijo que a través de PURL han decidido asegurarse de que los ucranianos “tengan lo que necesitan de los Estados Unidos, pagado por los aliados".
“Ese programa ya está en marcha. Hasta ahora se han comprometido 2.000 millones, y hoy espero muchos nuevos anuncios de países que participarán”, apuntó.
Rusia derriba 59 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 59 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.
Según el parte castrense, 39 de los aparatos no tripulados derribados anoche fueron destruidos sobre las cinco regiones fronterizas con Ucrania.
Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron cuatro drones sobre Crimea y otros tres sobre el mar Negro, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.
Además, según el mando militar ruso, doce drones fueron interceptados y destruidos sobre la región de Volgogrado y uno sobre la de Oriol, ambas entidades sin frontera con Ucrania.
Debido al ataque con drones, los aeropuertos de las ciudades de Volgogrado, Nizhni Nóvogord, Nizhnikamsk y Ufá suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos.
Ataques rusos dejan sin suministro eléctrico algunas zonas de Ucrania
Rusia ha atacado la infraestructura eléctrica ucraniana con drones durante la noche, dejando sin suministro eléctrico a varias zonas, incluyendo la región central de Dnipropetrovsk, según informa el Ministerio de Energía ucraniano el miércoles.
El operador de la red eléctrica, Ukrenergo, informa de que el suministro eléctrico era limitado en siete regiones, la mayoría en el este. La empresa estatal de gas, Naftogaz, añade que una central térmica fue atacada, sin identificarla, informa Reuters.
Rusia ha incrementado drásticamente el número e intensidad de los ataques al sistema energético ucraniano en las últimas semanas, dirigidos tanto a centrales eléctricas como a instalaciones de gas. En un informe, Naftogaz afirmó que los rusos habían atacado instalaciones de gas en tres ocasiones durante los últimos siete días, incluyendo "instalaciones de importancia crítica" en las regiones de Járkov, Sumy y Chernígov.
El ejército ruso afirma que sus tropas han expulsado a las fuerzas ucranianas de dos asentamientos
El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que sus tropas han expulsado a las fuerzas ucranianas de dos asentamientos. Afirman que las fuerzas rusas han tomado el control de la aldea de Oleksiivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, así como del asentamiento de Novopavlivka, en la región de Donetsk. Reuters no ha podido verificar de forma independiente este informe.
Zelenski despoja de su nacionalidad al alcalde de Odesa entre críticas de la oposición
Odesa, el principal puerto ucraniano y una de las grandes urbes del país, vive una situación sin precedentes después de que el presidente Volodímir Zelenski firmara el martes un decreto que despoja de su nacionalidad ucraniana a su alcalde, Genadi Trujánov, por tener pasaporte ruso y anunciar la creación de una gestora militar para gobernar en su lugar el municipio.
Trujánov ha declarado que no salió ni una sola vez de Ucrania en 2015 ni en 2016. El pasaporte ruso a su nombre del que ha publicado fotografías el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) fue emitido en la Federación Rusa en diciembre de 2015. Trujánov ha denunciado que el documento publicado contiene errores y es “una falsificación clara” y ha adelantado que acudirá a la justicia ucraniana y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario.
El diputado por Odesa Oleksí Goncharenko, del principal partido de la oposición, ha denunciado la medida como un intento de Zelenski de intimidar a sus rivales políticos de cara a las elecciones que habrán de celebrarse cuando termine la guerra. Goncharenko ha sugerido que Zelenski quiere controlar la enorme fuente de ingresos que para Ucrania es el puerto de Odesa apartando del poder a un político que no es de su cuerda.
“Odesa merece mejor protección y más apoyo. Esto puede hacerse en el formato de una administración militar. Demasiados problemas de seguridad en Odesa han quedado sin respuesta por demasiado tiempo. Se tomarán todas las decisiones efectivas. Nombraré pronto al jefe de la administración militar”, dijo Zelenski en su discurso a la nación de anoche.
En un decreto publicado este miércoles en la página web presidencial se nombra al actual jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Serguí Lisak, como jefe de la administración militar creada para gobernar la ciudad de Odesa. El presidente no mencionó al alcalde de Odesa, Trujánov, ni la decisión, anunciada también de forma ambigua y fragmentada horas antes, de que dejaba de ser ciudadano ucraniano y quedaba por tanto descalificado para ejercer su cargo de edil.
Rusia toma una localidad ucraniana al sur del nudo estratégico de Pokrovsk
Las Fuerzas Armadas rusas han tomado la localidad de Novopávlivka, a menos de kilómetro y medio al sudeste del importante nudo logístico ucraniano de Pokrovsk, uno de los principales objetivos rusos en la región de Donetsk, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. "Unidades de la agrupación militar Centro liberaron la localidad de Novopávlivka de la república popular de Donetsk", señaló el mando militar ruso en el parte de guerra diario publicado en Telegram.
La víspera, Defensa informó sobre la captura de la localidad de Balagán y el comienzo de los combates al sur de Mirnograd, al este del importante nudo logístico, en el marco de los esfuerzos rusos dirigidos a lograr el cerco de Pokrovsk, parcialmente tomado por las fuerzas rusas. Según blogueros militares rusos e imágenes geolocalizadas, las fuerzas rusas controlan con drones las carreteras de abastecimiento al noroeste de la ciudad, donde impiden en paso de abastecimientos y refuerzos a la ciudad asediada. Con su avance por Mirnograd, las fuerzas rusas bloquearían al Ejército ucraniano en el flanco oriental de Pokrovsk, incrementando la presión en este sector.
Kaláshnikov entrega al Ejército una gran partida de rifles de francotirador SV-98
El consorcio estatal Kaláshnikov, el mayor fabricante de armas ligeras de Rusia, ha anunciado la entrega de una gran partida de rifles de francotirador SV-98 a las fuerzas que combaten en Ucrania. "Kaláshnikov envió al cliente una gran partida de rifles de francotirador de alta precisión SV-98 en el marco del contrato estatal para 2025. El suministro de este fusil, utilizado ampliamente en la operación militar especial (en Ucrania), se efectuó justo en el plazo previsto", según señaló la empresa en Telegram.
La corporación señaló que los rifles SV-98 destacan por la alta agrupación de disparos con cartuchos de francotirador 7H1 y 7H14 gracias al uso de la tecnología free-floating barrel (cañón del libre flotación, separado del guardamanos), aunque permite el uso de todos los tipos de municiones de la familia 7,62x54R.
Rusia toma medidas contra sus enemigos dentro y fuera del país, según el Kremlin
Rusia toma todas las medidas necesarias y oportunas para combatir a los enemigos internos y externos, según ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar la causa penal incoada la víspera por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso contra opositores rusos en el extranjero. "Hay enemigos dentro del país, hay enemigos en el extranjero. Ellos llevan a cabo actividades hostiles y nuestros servicios de seguridad toman las medidas necesarias, incluyendo las que considera oportunas", declaró en su rueda de prensa telefónica diaria.
El FSB de Rusia anunció este martes que incoó una causa penal por "organizar una comunidad terrorista" e "intento de usurpación del poder" contra el exmagnate petrolero Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR).
Finlandia se suma a la iniciativa PURL para comprar armas estadounidenses para Ucrania
El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, ha anunciado que su país se sumará a la llamada iniciativa PURL, impulsada por la OTAN y Washington para que los países europeos compren armas de fabricación estadounidense para enviarlas a Ucrania. "Sabemos que estas armas son cruciales para Ucrania. Todos los países europeos deberían poder participar en este programa", afirmó Häkkänen a la prensa antes de asistir a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas.
Alemania y Francia firman un acuerdo para un sistema de detector del lanzamiento de misiles
Alemania y Francia han firmado un acuerdo de implementación para un sistema de alerta temprana basado en satélites denominado 'Ojo de Odín', cuyo objetivo es mejorar significativamente la capacidad de detección de lanzamientos de misiles.
Rusia afirma que la OTAN ha intensificado sus actividades de inteligencia cerca de sus fronteras
La alianza militar de la OTAN ha intensificado sus actividades de recopilación de información cerca de las
fronteras de Rusia y su aliado Bielorrusia, según ha declarado el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, citado por la agencia de noticias Interfax.
Margarita Robles: "Estamos firmemente comprometidos con el apoyo a Ucrania, que es la prioridad"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado en la reunión de la OTAN celebrada en Bruselas que el compromiso de España con Ucrania se mantiene: "Vamos a seguir firmemente comprometidos con la Alianza Atlántica y con el apoyo a Ucrania, que es la prioridad en este momento".
Los donantes han aportado 4.500 millones de dólares al programa checo de suministro de municiones a Ucrania
Los donantes extranjeros han aportado 4.500 millones de dólares a una iniciativa liderada por la República Checa para encontrar y suministrar munición de gran calibre a Ucrania, y la República Checa ha contribuido con 1.700 millones de coronas, según declaró el miércoles la ministra de Defensa, Jana Cernochova.
Margarita Robles, a favor de que España esté dentro de la iniciativa PURL si ayuda a Ucrania
En la reunión de la OTAN en Bruselas, Margarita Robles se ha posicionado a favor de la iniciativa PURL, impulsada por la OTAN y mediante la cual comprar armas a Estados Unidos para enviarlas a Ucrania: "En este momento son más de 20 los países que están pensando en esa posibilidad. España va a ser siempre parte de la solución y va a estar siempre ayudando a Ucrania. España va a estar con el resto de los países en esa iniciativa PURL o en la que sea necesaria para ayudar a Ucrania, que es la prioridad en el 2025", ha manifestado. "Si se considera que esa iniciativa va a ayudar, España estará dentro", ha añadido Robles.
Alemania desplegará un segundo contingente de cazas Eurofighter en el flanco este de la OTAN
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha anunciado que las Fuerzas Armadas alemanas reforzarán su presencia en Polonia en labores de vigilancia del espacio aéreo del flanco este de la OTAN con varios Eurofighter, lo que supondrá el despliegue de un segundo contingente de estos aviones de combate después de los que se hallan destacados en Rumanía.
"En el futuro, también estaremos con varios Eurofighters en Malbork, en Polonia. Esto nos hará aún más activos, más presentes y más visibles en la frontera oriental de la Alianza", ha dicho Pistorius en la reunión de ministros de defensa que se celebra en Bruselas. "Contribuiremos con vuelos de patrulla para proteger el flanco oriental y el jefe de mi fuerza aérea me dice que está muy orgulloso de poder afirmar que el mayor compromiso de un Estado europeo miembro de la OTAN para proteger el espacio aéreo aliado proviene de su fuerza aérea", ha señalado el ministro alemán al aludir al despliegue de aviones militares germanos en el este continental.
El refuerzo de esta presencia alemana se produce al tiempo que Alemania ya contribuye, según recordó Pistorius, "con varios Eurofighter" en otra misión de vigilancia del espacio aéreo de la OTAN en Constanza, Rumanía. En Berlín, un portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller, precisó que el contingente que se desplazará a la base aérea polaca de Malbork constará de entre cuatro y cinco Eurofighter, con el objetivo de que dos de ellos puedan estar continuamente en activo en caso de necesidad. Los aviones de combate se trasladarán en diciembre y permanecerán allí hasta marzo del año que viene.
Hegseth dice que Estados Unidos "impondrá costes" a Rusia si la guerra de Ucrania no termina
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos y sus aliados
tomarán las medidas necesarias para "imponer costes a Rusia por su continua agresión" si la guerra en Ucrania no llega a su fin. "El Departamento de Guerra de EE. UU. está dispuesto a hacer lo que nos corresponde de una forma que solo Estados Unidos puede hacer", afirmó Hegseth en una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania de los aliados de Kiev en la sede de la OTAN.
El Reino Unido anuncia noventa nuevas sanciones contra la infraestructura petrolera rusa
El Reino Unido ha anunciado este miércoles un paquete de 90 nuevas sanciones contra la infraestructura petrolera de Rusia, apuntando directamente a los gigantes petrolíferos Rosneft y Lukoil, con el objetivo de mermar los ingresos energéticos que el Kremlin utiliza para financiar la guerra en Ucrania. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico (Foreign Office) explica que la acción demuestra la determinación del Gobierno laborista por "cortar las fuentes de ingresos" del presidente ruso, Vladímir Putin, "apuntando a las empresas rusas y a sus facilitadores globales".
El principal objetivo de este paquete de sanciones afecta directamente a las compañías Rosneft y Lukoil, dos de las mayores petroleras del mundo, que en conjunto exportan 3,1 millones de barriles de crudo al día, señaló el Foreign Office.
La Marina y la Fuerza Aérea de Suecia vigilan a un submarino ruso en aguas del Báltico
La Marina de Suecia ha informado de que unidades propias y aviones de combate de la Fuerza Aérea detectaron el martes en aguas del mar Báltico un submarino ruso, el cual podría haber sufrido algún tipo de fallo técnico que le impide sumergirse. "Ayer, un submarino ruso entró en el mar Báltico a través del Gran Belt", indicó la Marina de Suecia en su cuenta de X, donde precisó que varias "unidades navales y aviones de combate suecos" se encontraron con el buque ruso en el estrecho de Kattegat en lo que describieron como una "misión rutinaria". "Se trata de una misión rutinaria que se lleva a cabo junto con nuestros aliados. Las Fuerzas Armadas suecas siguen teniendo un buen conocimiento de la situación", apuntó el mensaje de la Marina de Suecia, que acompañó su información con dos imágenes del incidente.
Dinamarca dedica 147 millones de euros en apoyo militar a Kiev en su 27º paquete de ayuda
El Ministerio de Defensa de Dinamarca ha informado que dedicará 1.100 millones de coronas danesas (147 millones de euros) en apoyo militar a Ucrania, en el marco del 27º paquete de ayuda de Copenhague a Kiev. "Es absolutamente crucial que Dinamarca siga apoyando la lucha defensiva de Ucrania con ayuda militar a todos los niveles", ha dicho en un comunicado el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, que precisó que ese dinero servirá a "todo tipo de recursos, desde equipamiento marítimo hasta actividades de formación y educación de los soldados".
"En conjunto, estas iniciativas contribuyen a reforzar la capacidad de combate de Ucrania", recalcó el ministro. Esta ayuda completa un 27º paquete de ayuda militar valorado en unos 2.700 millones de coronas danesas (361 millones de euros) y de los cuales 1.600 millones de coronas danesas (214 millones de euros) se dedicaron a la adquisición de drones, munición y misiles. Según cifras del Gobierno, Dinamarca ha dedicado 70.300 millones de coronas danesas (9.300 millones de euros) para el periodo 2022-2028.
Ucrania debate un nuevo programa de préstamos a cuatro años con el director del FMI
La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, ha declarado que ha discutido un nuevo programa de préstamos de cuatro años para el país con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Ucrania tiene un programa de cuatro años por valor de 15.500 millones de dólares con el FMI, uno de los principales prestamistas del país, y el Gobierno ya ha recibido 10 600 millones de dólares. "Para nosotros es importante que el próximo programa sea una continuación fluida del anterior", declaró Svyrydenko, que se encuentra de visita en Estados Unidos, en una publicación en X.
Ucrania necesita hasta 20.000 millones de dólares en armas estadounidenses a través del programa de la OTAN
Ucrania necesitará entre 12.000 y 20.000 millones de dólares en ayuda militar el próximo año como parte de una nueva iniciativa de la OTAN para comprar armas estadounidenses, según ha declarado el ministro de Defensa, Denys Shmyhal. En una cumbre de defensa celebrada en Bruselas, ha dicho que Ucrania es capaz de producir 10 millones de drones en 2026 con la financiación suficiente de sus aliados, pero que también necesita más proyectiles de artillería de largo alcance para luchar contra las fuerzas rusas.
La OTAN destaca la unanimidad de los aliados e insta a comprar más armas a EE.UU. para Ucrania
La OTAN ha destacado la “unanimidad” de los 32 aliados en sus compromisos con la Alianza, y les insta a transformarlos en capacidades concretas e incrementar la compra de armas a Estados Unidos para transferírselas a Ucrania. Los ministros de Defensa de la OTAN celebraron una reunión en la que acordaron seguir reforzando su capacidad para cumplir los compromisos adquiridos en la cumbre de La Haya el pasado junio de invertir más en defensa.
“Lo bueno es que en La Haya hubo unanimidad, los 32 (aliados), unanimidad total. España estuvo totalmente de acuerdo con los objetivos de capacidades. Así que creo que es importante saberlo”, indicó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa al término de la ministerial. El político neerlandés se refirió así al objetivo comprometido en La Haya de llegar a invertir el 5 % del PIB para 2035 (un 3,5 % en inversión militar pura y un 1,5 % en gastos relacionados) en defensa, con el cual se sufragarían las capacidades asignadas a cada aliado para seguir siendo capaces de garantizar la defensa colectiva en la OTAN.
Además, durante el almuerzo celebraron una reunión del Consejo OTAN-Ucrania con su homólogo ucraniano, Denís Shmigal, Rutte se mostró confiado en que cada vez más aliados contribuyan a la llamada iniciativa “PURL”, iniciada el pasado verano y que consiste en que aliados europeos y Canadá compren armamento estadounidense para enviar a Kiev. Recordó que ya Alemania, Canadá, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Noruega han participado en la compra de armas a EE. UU. por valor de 2.000 millones de dólares, y destacó que más de la mitad de los aliados tienen previsto participar en la iniciativa.
Rusia consideraría una escalada que EE. UU. suministre misiles Tomahawk a Ucrania
Rusia no ha tratado de convencer a Estados Unidos sobre el riesgo de suministrar misiles Tomahawk a Ucrania, según el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, ya que esperan que Washinton que sea consciente de que esto significaría una escalada. "No solicitamos ningún encuentro para convencer a la Administración de Estados Unidos de que se trata de un paso muy peligroso. Partimos de que allí hay gente muy inteligente y experimentada que comprende perfectamente todo por sí misma", ha aseverado. Lavrov ha indicado que la entrega de estos misiles "conduciría la situación (de la guerra en Ucrania) a un plano totalmente diferente". Argumenta que "ninguna persona que esté al tanto (de la operación de estos misiles) niega que solo los militares del país que los fabrica son capaces de manejar estos sistemas".
Ucrania introduce cortes de electricidad en todas las regiones tras los recientes ataques rusos
Ucrania está introduciendo cortes de energía de emergencia en todas las regiones excepto dos tras una serie de ataques rusos que han paralizado el sistema energético del país, según fuentes oficiales. Rusia ha intensificado los ataques contra las instalaciones energéticas ucranianas a medida que se acerca el invierno, lo que ha dañado gravemente la producción de gas y ha sumido en la oscuridad a las principales ciudades, incluida la capital, Kiev.
En un comunicado, el Ministerio de Energía de Ucrania afirma que las consecuencias de los recientes ataques le habían obligado a aplicar los cortes. Ya se habían producido cortes de electricidad programados en las regiones orientales de Donetsk y Chernihiv, en el norte. El miércoles por la mañana, el principal proveedor privado de energía, DTEK, dijo que había restablecido el suministro eléctrico a 1,9 millones de residentes, principalmente en Kiev y las regiones meridionales de Odesa y sudorientales de Dnipropetrovsk durante la semana pasada.
El sospechoso del sabotaje al gaseoducto Nord Stream obtiene indulto en extradición de Italia a Alemania
El ucraniano sospechoso de coordinar ataques a los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico se ha librado por el momento de la extradición a Alemania, después de que el máximo tribunal italiano confirmara su apelación contra su traslado, según ha informado su abogado.
El hombre, identificado únicamente como Serhii K. según las leyes alemanas de privacidad, fue arrestado en agosto cerca de la ciudad italiana de Rímini en virtud de una orden de arresto europea por las explosiones ocurridas en 2022 que paralizaron los gasoductos que suministran gas ruso a Alemania.
Hungría expresa su oposición a la prohibición total de la compra de hidrocarburos rusos
Hungría ha expresado su oposición a la prohibición total de compra de hidrocarburos rusos en el marco del plan actual para diversificar el suministro de la UE (REPowerEU), según ha declarado el ministro de Exteriores y Comercio húngaro, Peter Szijjarto, en el marco de la Semana de la Energía Rusa.
"Nos expresaremos hasta el final en contra del llamado paquete REPowerEU. Haremos todo lo posible la próxima en la reunión del Consejo de ministros de Energía de la UE del lunes. Y declararé con firmeza que lo que ellos llaman diversificación, en el caso de Hungría será una dependencia unilateral", ha afirmado, en declaraciones recogidas por la agencia estatar rusa TASS.
El jefe de la diplomacia húngara ha argumentado su posición con el ejemplo de las importaciones de petróleo, al señalar que actualmente recibe el crudo a través de dos oleoductos: la mayor parte por el Druzhba desde Rusia, la menor, por el oleoducto Adriático controlado por la empresa croata JANAF. "El cierre del oleoducto Druzhba significaría que si ahora Hungría cuenta con dos oleoductos, solo quedaría uno. Es algo totalmente diferente. Esto nos pone en una posición de dependencia absoluta, y no queremos eso", ha señalado.
Zelenski afirma haber discutido la posibilidad de suministro de gas estadounidense con el primer ministro griego
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que había conversado por teléfono con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, sobre la posibilidad de que Estados Unidos suministre gas natural a Ucrania, mientras Ucrania lidia con las consecuencias de los ataques rusos a su sistema energético.
Podcast 'Diario de Ucrania': Día 1330: Elena Kostyuchenko: "Si pudiera elegir, viviría en Rusia"
Cuando Elena Kostyuchenko llegó a Ucrania para cubrir la guerra como corresponsal de Novaya Gazeta, nunca imaginó que no podría volver a su país, Rusia. Periodista, activista y defensora de los derechos LGTBI, vive en el exilio pero tiene mucho que contar sobre Rusia. Con 14 años leyó un artículo de Novaya Gazeta que le abrió los ojos sobre lo que estaba pasando en su país. Desde entonces no ha dejó de investigarlo a fondo.
