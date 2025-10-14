Guerra Ucrania - Rusia | EE.UU. pide a los aliados de la OTAN comprar más armas estadounidenses para Ucrania

1:02

Una sobrecarga en la red provoca apagones en Kiev y otras regiones de Ucrania

Una sobrecarga de red y los efectos residuales de ataques rusos previos han provocado apagones en Kiev y otras regiones de Ucrania a última hora del martes. La presión del agua también se ha visto afectada en algunas zonas de la capital.

La Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, a través de la aplicación de mensajería Telegram, ha informado que la sobrecarga había causado un problema en una de las centrales eléctricas de la capital.

Ukrenergo, que opera las líneas de alta tensión de Ucrania, afirmó que los problemas persistentes derivados de los ataques rusos al sistema energético habían provocado cortes de suministro eléctrico en regiones del norte, centro y sureste de Ucrania. "Las consecuencias de los ataques rusos a las instalaciones energéticas siguen siendo atendidas en todas las regiones afectadas por los bombardeos", ha declarado Ukrenergo en Telegram.

En las últimas semanas, los ataques rusos se han centrado en objetivos energéticos. Una oleada de ataques en Kiev y otras zonas la semana pasada dejó a más de un millón de hogares y empresas temporalmente sin electricidad en todo el país.