Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 14 de octubre | Trump vuelve a decir que está "decepcionado" con Putin por no poner fin a la guerra

0:33

Un ataque ruso sobre Járkov deja sin electricidad a 30.000 personas

Fuerzas rusas han atacado Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con bombas guiadas, dejando sin electricidad a 30.000 clientes en tres distritos, según han informado las autoridades locales.

El gobernador regional, Oleh Syniehubov, ha escrito en la aplicación de mensajería Telegram que las fuerzas rusas han utilizado bombas guiadas para atacar los distritos de Nemyshlianskyi y Slobidskyi, en el sureste, y el distrito de Shevchenkivskyi, en el norte de la ciudad.

El mayor Ihor Terekhov, entrevistado en la televisión local, ha afirmado que las tres bombas han dañado un hospital e impactado en líneas eléctricas. Casi 30.000 clientes se han visto afectados por cortes de electricidad. Ha indicado que cuatro personas han resultado heridas, la mayoría por cristales rotos, y que algunos pacientes han sido trasladados a diferentes salas.

"Los ataques suelen dirigirse a objetivos energéticos: generación, transmisión y la red eléctrica. El objetivo es que la red de transmisión eléctrica deje de funcionar", ha señalado el regidor.

En las últimas semanas, las fuerzas rusas han concentrado sus ataques en objetivos relacionados con la red eléctrica y la industria del gas de Ucrania, a medida que se acerca el invierno en la guerra que dura más de tres años y medio.

Un ataque masivo contra Kiev y otros centros la semana pasada dejó a más de un millón de hogares y negocios temporalmente sin electricidad en todo el país. También se interrumpió el suministro de agua.

En la ciudad de Kostiantynivka, en la región oriental de Donetsk, uno de los principales objetivos del lento avance ruso en la zona, un ataque con un dron ruso ha matado a dos personas que se encontraban en su vehículo, según el jefe de la administración militar de la ciudad.