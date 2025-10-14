Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 14 de octubre | Trump vuelve a decir que está "decepcionado" con Putin por no poner fin a la guerra
- Ucrania denuncia un ataque a dos camiones de ayuda humanitaria en Jersón
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.327 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia asegura que ha tomado el control de otro pueblo en la región de Donetsk
- Trump busca mantener el impulso diplomático que ha alcanzado con el acuerdo de paz en Gaza y amenaza con enviar los poderosos misiles Tomahawk contra Rusia
- Zelenski asegura que se reunirá con el presidente estadounidense en Washington al final de esta semana
- Muere una civil rusa en la región fronteriza de Kursk tras el ataque de un dron ucraniano
0:00
Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este martes se cumplen 1.327 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este lunes.
0:33
Un ataque ruso sobre Járkov deja sin electricidad a 30.000 personas
Fuerzas rusas han atacado Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con bombas guiadas, dejando sin electricidad a 30.000 clientes en tres distritos, según han informado las autoridades locales.
El gobernador regional, Oleh Syniehubov, ha escrito en la aplicación de mensajería Telegram que las fuerzas rusas han utilizado bombas guiadas para atacar los distritos de Nemyshlianskyi y Slobidskyi, en el sureste, y el distrito de Shevchenkivskyi, en el norte de la ciudad.
El mayor Ihor Terekhov, entrevistado en la televisión local, ha afirmado que las tres bombas han dañado un hospital e impactado en líneas eléctricas. Casi 30.000 clientes se han visto afectados por cortes de electricidad. Ha indicado que cuatro personas han resultado heridas, la mayoría por cristales rotos, y que algunos pacientes han sido trasladados a diferentes salas.
"Los ataques suelen dirigirse a objetivos energéticos: generación, transmisión y la red eléctrica. El objetivo es que la red de transmisión eléctrica deje de funcionar", ha señalado el regidor.
En las últimas semanas, las fuerzas rusas han concentrado sus ataques en objetivos relacionados con la red eléctrica y la industria del gas de Ucrania, a medida que se acerca el invierno en la guerra que dura más de tres años y medio.
Un ataque masivo contra Kiev y otros centros la semana pasada dejó a más de un millón de hogares y negocios temporalmente sin electricidad en todo el país. También se interrumpió el suministro de agua.
En la ciudad de Kostiantynivka, en la región oriental de Donetsk, uno de los principales objetivos del lento avance ruso en la zona, un ataque con un dron ruso ha matado a dos personas que se encontraban en su vehículo, según el jefe de la administración militar de la ciudad.
2:00
Trump cree que Erdogan podría ayudar a poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado su convicción de que el presidente turco, Tayyip Erdogan, podría desempeñar un papel fundamental para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.
4:21
Trump recibirá a Zelenski en la Casa Blanca este viernes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que cree que recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca este viernes. Así lo ha señalado tras ser preguntado por los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington.
9:00
Rusia derriba 40 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 40 drones de ala fija sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se registró en las regiones de Bélgorod y Vorónezh -ambas limítrofes con Ucrania-, donde fueron interceptados y destruidos 17 y 12 drones, respectivamente.
Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron dos aparatos no tripulados sobre Crimea y otros tres sobre el mar Negro, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.
10:05
Zelenski ha hablado con el primer ministro de Finlandia sobre los ataques rusos
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirma que ha discutido sobre los ataques de Rusia contra las infraestructuras energéticas y sobre las necesidades de defensa aérea en una llamada con el primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb.
Zelenski, que se verá el viernes con Donald Trump en Washington, también ha dicho que es importante que el presidente de Estados Unidos haya conseguido parar la guerra en Gaza. "Por supuesto, los pasos adecuados de Estados Unidos también podrían acabar con la agresión rusa a Ucrania. Tenemos esa idea", dijo. Zelenski también ha dicho que el primer ministro finlandés y él están "coordinando" sus posiciones.
-
11:30
Rusia asegura que ha tomado el control de otra localidad en el este de Ucrania
El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, ha dicho que sus fuerzas han tomado el control del pueblo de Balagán, en la región ucraniana de Donetsk, en el este de Ucrania. Reuters no ha podido confirmar de forma independiente este parte de guerra.
11:42
El FSB abre una causa penal contra opositores en el exilio, entre ellos Jodorkovski o Kasparov
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha anunciado que ha incoado una causa penal por "organizar una comunidad terrorista" e "intento de usurpación del poder" contra el exmagnate petrolero Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en exilio que fundaron el Comité Antibélico de Rusia (CAR).
Según el comunicado del FSB, los otros encausados son el exprimer ministro ruso Mijaíl Kasiánov, el excampeón mundial de ajedrez Gary Kaspárov, el escritor Víctor Shenderóvich, los políticos Vladímir Kara-Murzá, Serguéi Alexashenko y Dmitri Gudkov, entre otros. Además, la lista de incluye a los empresarios Boris Zimin y Yevgueni Chichevarkin, al economista Seguéi Guríev, el periodista Yevgueni Kisiliov, la politóloga Yekaterina Shulman y la jurista Elena Lukiánova. Todos los encausados habían sido declarados 'agentes extranjeros' por las autoridades rusas.
11:54
Incendio en un hospital en Járkov
Imagen proporcionada por los Servicios de Emergencia de Ucrania. Los rescatistas ucranianos extinguen un incendio de un hospital dañado por un ataque ruso en Járkov.
Imagen: Servicio de Emergencia de Ucrania
12:00
El Kremlin acoge con satisfacción los deseos de Trump de buscar la paz en Ucrania
El Gobierno ruso ha dicho que da la bienvenida al deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de centrarse en buscar un acuerdo de paz para el conflicto de Ucrania después de conseguir el alto el fuego en Gaza. El portavoz del Kremlin Dimitri Peskov ha dicho a los periodistas que Rusia se mantiene abierta para hablar y espera que Estados Unidos aporte su influencia para conseguir un acuerdo de paz.
12:10
Ucrania denuncia un ataque a dos camiones de ayuda humanitaria en Jersón
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sibiya, ha denunciado un ataque ruso contra dos camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en la provincia ucraniana de Jersón, en el sur del país. "Dos camiones del Programa Mundial de Alimentos en Ucrania, que viajaban en un convoy y repartían comida y ayuda vital, fueron dañados en un ataque deliberado con drones”, escribió Sibiya en su cuenta de X.
"Russia struck a UN @OCHA_Ukraine humanitarian convoy in the Kherson region. Two @WFPUkraine trucks, within the convoy, delivering food and vital aid, were damaged by a deliberate drone attack. Luckily all staff are alive.
Trucks carrying food for people in need, clearly marked… pic.twitter.com/x3X9Hapza0“
El ministro ha dicho que todo el personal que participaba en la misión ha sobrevivido al ataque. Los dos camiones formaban parte según el ministro de un convoy de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Sibiya ha publicado una fotografía de uno de los camiones dañados. El camión estaba rotulado con el logotipo del Programa Mundial de Alimentos. El jefe de la diplomacia ucraniana ha hecho un llamamiento a los Estados miembros de la ONU a condenar este ataque.
12:27
Rusia intenta cercar el nudo estratégico de Pokrovsk tras tomar Balagán
Las Fuerzas Armadas rusas han tomado la localidad de Balagán y se adentran en la ciudad de Mirnograd. El objetivo del Ejército es cercar el importante nudo logístico ucraniano de Pokrovsk, uno de los principales objetivos rusos en la región de Donetsk, según el Ministerio de Defensa de Rusia. "Unidades de la agrupación militar Centro liberaron la localidad de Balagán de la república popular de Donetsk y continuaron avanzando en los barrios orientales de la localidad de Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd)", ha señalado el mando militar ruso en un parte publicado en Telegram.
Según publicaciones de blogueros militares rusos e imágenes geolocalizadas, las fuerzas rusas controlan con drones las carreteras de abastecimiento al noroeste de la ciudad, donde impiden en paso de abastecimientos y refuerzos a la ciudad asediada. Con su avance por Mirnograd, las fuerzas rusas bloquearían al Ejército ucraniano en el flanco oriental de Pokrovsk, incrementando la presión en este sector.
12:36
Muere una civil rusa en la región fronteriza de Kursk tras el ataque de un dron ucraniano
Una civil rusa murió ha muerto en la región fronteriza de Kursk tras el ataque de un dron ucraniano contra el automóvil en el que viajaba, según ha denunciado el gobernador local, Alexandr Jinshtéin. "Un dron FPV enemigo atacó un automóvil Lada Granta en la localidad de Bélitsa del distrito Belovski. Lamentablemente a consecuencia del ataque murió una mujer nacida en 1979. Es una gran desgracia", escribió en su cuenta de Telegram.
Además, ha asegurado que un dron ha atacado la localidad de Peschanoye del mismo distrito, hiriendo a un hombre de 49 años. "Su vida no corre peligro, él se dirigió por su cuenta al hospital para recibir atención médica", ha indicado. Jinshtéin llamó a los ciudadanos de Kursk a no desatender las medidas de seguridad y aseveró que el enemigo continúa atacando todos los días las zonas fronterizas.
13:47
Berlín considera que ha llegado la hora del diálogo Moscú-Kiev
El ministro de Exteriores de Alemania, el conservador Johann Wadephul, consideró este martes que ha llegado la hora de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dialogue con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para alcanzar un acuerdo de paz. "Ha llegado el momento de recordar la importante oferta del presidente de Estados Unidos, que hasta ahora no ha sido respondida por el presidente Putin, para entablar un diálogo con Ucrania”, dijo Wadephul en rueda de prensa en Bucarest, tras reunirse con su homóloga rumana, Oana Toiu, en alusión a los fallidos intentos del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de promover un encuentro directo entre Putin y Zelenski.
14:09
Ataques rusos en la ciudad de Kostiantynivka
Ciudad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania. Alrededor de 5.500 personas permanecen esta localidad que se encuentra en la línea del frente, según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Vadym Filashkin. Los residentes se enfrentan a ataques aéreos, fuego de artillería y ataques con drones, y viven sin infraestructuras básicas, incluidos suministros de agua, electricidad y gas.
Foto: EFE/EPA/Servicio de Prensa de la 24ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania
15:25
16:51
La ONU afirma que su convoy humanitario ha sido atacado por drones rusos en Ucrania
Un convoy humanitario de las Naciones Unidas ha sido alcanzado por drones rusos mientras entregaba ayuda en una
zona del frente en el sur de Ucrania, según ha informado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Ucrania en las redes sociales.
El coordinador humanitario de este organismo en Ucrania, Matthias Schmale, ha condenado el ataque y ha afirmado que dos camiones del Programa Mundial de Alimentos han sido alcanzados y dañados por los drones, pero que nadie ha resultado herido. Schmale ha afirmado que este tipo de ataques constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y podrían ser considerados crímenes de guerra.
18:30
Los ataques rusos provocan cortes de luz en nueve regiones ucranianas
Los ataques rusos de la pasada noche contra las infraestructuras eléctricas de Ucrania han obligado a introducir cortes de electricidad de emergencia en nueve de las regiones del país, según ha informado este martes el Ministerio de Energía de Ucrania.
"Debido a la situación difícil provocada en la red eléctrica por los bombardeos rusos se han aplicado interrupciones de emergencia en Sumi (norte), Járkov (noreste), Poltava y Dnipropetrovsk (centro) y parcialmente en Kiev, Kirovograd y Cherkasi (centro). En la región de Zaporiyia (sur), las restricciones solo afectan a los consumidores industriales, mientras que en Cherníguiv se han establecido turnos rotatorios para los cortes de suministro", ha anunciado el ministerio en Telegram.
18:59
Zelenski despoja al alcalde de Odesa de su nacionalidad ucraniana por tener pasaporte ruso
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha despojado de su nacionalidad ucraniana al alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, después de que una comisión oficial estableciera que el regidor de esta ciudad portuaria en el mar Negro posee también la nacionalidad rusa, según ha confirmado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
La decisión descalifica automáticamente a Trujánov para seguir ocupando el cargo de alcalde, lo que crearía un vacío de poder sin precedentes en tiempos de guerra en una ciudad de la importancia de Odesa. La ley ucraniana prohíbe tener la ciudadanía de Rusia en tanto que es un país considerado enemigo.
Tras reunirse este martes con el jefe del SBU, Vasil Maliuk, Zelenski ha anunciado en sus redes sociales que había firmado un decreto para responder a “la confirmación de que algunas personas poseen la nacionalidad rusa”. Medios como la agencia pública ucraniana, Ukrinform, y publicaciones privadas como 'Kyiv Independent' o 'Ukrainska Pravda' han confirmado citando diversas fuentes que uno de los afectados por la decisión es el alcalde de Odesa.
19:36
Ucrania urge a los aliados a cortar el suministro de piezas para drones rusos e iraníes
Ucrania ha pedido a sus aliados que cierren las lagunas legales que permiten que piezas fabricadas en sus países acaben en drones rusos de diseño iraní que atacan su territorio, durante la presentación en el Parlamento británico de uno de esos aparatos, el Shahed-136.
El encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en el Reino Unido, Eduard Fesko, ha participado en un acto en el que se ha mostrado por primera vez en Europa uno de esos drones, traído a Londres por la organización estadounidense Unidos contra Irán Nuclear (UANI, en inglés) con apoyo del Gobierno polaco, tras haber sido expuesto inicialmente en Estados Unidos.
Fesko ha explicado que los Shahed aparecieron en 2022 y pasaron de emplearse de forma aislada a ser lanzados "por centenares" contra ciudades e infraestructuras ucranianas, provocando daños masivos. Durante la incursión rusa en el espacio aéreo de Polonia el pasado septiembre -interceptada por la OTAN-, algunos de los drones utilizados pudieron ser variantes del Shahed-136, como el modelo Geran o Gerbera, empleado por Rusia como señuelo o con carga explosiva.
20:56
Rusia confisca los activos valorados en 112 millones de dólares de un exjuez del Supremo
Un tribunal de Moscú ha ordenado la confiscación de activos del exjuez del Tribunal Supremo ruso Víctor Mómotov, valorados en más de 112 millones de dólares y que incluyen casi cien propiedades inmobiliarias. "El tribunal estimó la demanda de la Fiscalía General de confiscar los bienes de Mómotov y Marchenko a favor del Estado", ha declarado el juez del Tribunal del Distrito Ostankino de Moscú, citado por la agencia rusa TASS.
Las autoridades judiciales consideran que el acusado era el propietario real de varios activos a través de sus socios Iván y Andréi Márchenko, entre ellos la cadena hotelera Morton, presente en varias regiones de Rusia. La denuncia de la Fiscalía tuvo origen tras una investigación de la proporción de los gastos de personas que ocupan cargos gubernamentales con sus ingresos.
Mómotov, que ocupaba el cargo desde 2010 hasta su revocación el pasado 26 de septiembre, poseía 95 inmuebles y activos valorados en 9.000 millones de rublos (más de 112 millones de dólares). "La decisión judicial de transferir los bienes de Mómotov y otros acusados ¿¿a la Federación Rusa se considera efectiva inmediatamente después de su anuncio", ha añadido el juez.
21:03
Trump vuelve a decir que está decepcionado con Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al presidente ruso, Vladimir Putin, durante unas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. Trump ha afirmado que el líder ruso simplemente no está dispuesto a poner fin a su guerra en Ucrania.
"Miren, estoy muy decepcionado porque Vladimir y yo teníamos una muy buena relación y probablemente todavía la tengamos", ha señalado Trump. "Tiene que resolver esta guerra de verdad. Y, como saben, ahora mismo hay largas filas, esperando gasolina en Rusia... Y, de repente, su economía va a colapsar", ha añadido.
23:57
Hasta aquí el minuto a minuto de este martes.