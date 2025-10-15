Pódcast 'Diario de Ucrania': Elena Kostyuchenko: "Si pudiera elegir, viviría en Rusia"
- La periodista rusa en el exilio cuenta las dificultades para trabajar dentro de su país
Cuando Elena Kostyuchenko llegó a Ucrania para cubrir la guerra como corresponsal de Novaya Gazeta, nunca imaginó que no podría volver a su país, Rusia. Periodista, activista y defensora de los derechos LGTBI, vive ahora en el exilio, pero todavía tiene mucho que contar sobre Rusia.
En el pódcast 'Diario de Ucrania' recuerda cómo con 14 años cayó en sus manos un ejemplar de Novaya Gazeta. Hasta entonces tenía una idea sobre su país, que cambió leyendo un artículo de Anna Polytovskaya sobre la guerra de Chechenia. Tres años después empezó a trabajar en el periódico.
Recorrió su país haciendo reportajes de investigación mientras la perseguía la policía. "El caso más claro fue en Norilsk cuando intentaba informar sobre un vertido de petróleo que contaminó todo el Ártico. La policía nos persiguió en la tundra, a mí y al fotógrafo Yuri Kozyrev. Íbamos con activistas de Greenpeace que cogieron muestras del vertido para analizar. Nos persiguieron con un helicóptero, en un momento dado aterrizaron y nos quitaron todo el combustible del barco para que no pudiéramos seguir", recuerda.
Ahora la situación está incluso peor, explica. "Hay más de 30 periodistas en la cárcel. Desde que Rusia invadió Ucrania a gran escala, muchos de mis compañeros han sido condenados a prisión y tienen penas largas. Creo que hay una guerra de Estado contra los periodistas, que están siendo criminalizados en Rusia".
Periodista en el exilio
Cuando empezó la guerra, Kostyuchenko era la corresponsal con más experiencia del periódico, así que la mandaron a Ucrania. Después de cinco semanas informando tuvo que irse. "Recibí un mensaje de que mi periódico tenía que cancelar todas las operaciones porque el organismo censor del Estado les envió la segunda advertencia de que iban a retirarnos la licencia. Así que tenían que dejar de trabajar".
Su editor le pidió que saliera de Ucrania un tiempo y se unió a Meduza, un medio independiente ruso en el exilio. Hasta aquí no era consciente de la gravedad del asunto. En un viaje al consulado para pedir de nuevo el visado para viajar a Ucrania empezó a encontrarse muy mal, y así estuvo varios días. "Me estuvieron controlando un tiempo, las enzimas del hígado en mi análisis de sangre eran muy altas, tenía el hígado destrozado. No sabían qué me pasaba y fueron descartando varias teorías. Después de dos meses y medio me dijeron que probablemente había sido envenenada", explica.
Desde entonces ha dejado Alemania sin esperanzas de volver a Rusia, donde todavía viven su hermana y su madre . "Mi madre no quiere irse de Rusia porque ama su país. Yo también amo a mi país, si pudiera elegir, estaría allí". Desde el exilio, busca la manera de seguir contando historias que puedan interesar a los rusos.
El próximo lunes 20 de octubre la editorial Capitán Swing publica en español su libro Amo a Rusia.
