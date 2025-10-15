Pódcast 'Diario de Ucrania': Elena Kostyuchenko: "Si pudiera elegir, viviría en Rusia"

Cuando Elena Kostyuchenko llegó a Ucrania para cubrir la guerra como corresponsal de Novaya Gazeta, nunca imaginó que no podría volver a su país, Rusia. Periodista, activista y defensora de los derechos LGTBI, vive ahora en el exilio, pero todavía tiene mucho que contar sobre Rusia.

En el pódcast 'Diario de Ucrania' recuerda cómo con 14 años cayó en sus manos un ejemplar de Novaya Gazeta. Hasta entonces tenía una idea sobre su país, que cambió leyendo un artículo de Anna Polytovskaya sobre la guerra de Chechenia. Tres años después empezó a trabajar en el periódico.

Recorrió su país haciendo reportajes de investigación mientras la perseguía la policía. "El caso más claro fue en Norilsk cuando intentaba informar sobre un vertido de petróleo que contaminó todo el Ártico. La policía nos persiguió en la tundra, a mí y al fotógrafo Yuri Kozyrev. Íbamos con activistas de Greenpeace que cogieron muestras del vertido para analizar. Nos persiguieron con un helicóptero, en un momento dado aterrizaron y nos quitaron todo el combustible del barco para que no pudiéramos seguir", recuerda.

Ahora la situación está incluso peor, explica. "Hay más de 30 periodistas en la cárcel. Desde que Rusia invadió Ucrania a gran escala, muchos de mis compañeros han sido condenados a prisión y tienen penas largas. Creo que hay una guerra de Estado contra los periodistas, que están siendo criminalizados en Rusia".