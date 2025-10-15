En directo, última hora del alto el fuego hoy en Gaza: Hamás afirma que ha entregado "todos los cuerpos" de rehenes israelíes que puede recuperar de los escombros

0:42

Milei entrega a Trump una carta de las familias de rehenes argentinos liberados en Gaza



El presidente de Argentina, Javier Milei, ha entregado hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una carta de las familias de los rehenes argentinos secuestrados por Hamás en la que le han agradecido su "liderazgo" y "fortaleza" y han considerado que su mediación en la guerra en Gaza es digna del Premio Nobel de la Paz.



"Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre”, han afirmado en la misiva las familias de Eitan Horn y de los hermanos David y Ariel Cunio, quienes fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y liberados este lunes como parte del acuerdo entre Israel y Hamás mediado por Trump.



Además del agradecimiento, el texto incorpora un pedido: continuar con los esfuerzos para la liberación de los cuerpos de rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza, entre ellos el argentino Lior Rudaeff. En otro pasaje, los familiares también han expresado su gratitud a Milei por "su apoyo y por acompañar a las familias".

La entrega de la carta se ha producido durante el encuentro de este martes entre Milei y Trump en Washington.

Durante una declaración conjunta, Milei destacó el "gran logro" de Trump en Oriente Próximo, especialmente por haber logrado la liberación de los 20 rehenes cautivos en Gaza que aún se encontraban con vida.