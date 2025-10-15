En directo, última hora del alto el fuego hoy en Gaza: Hamás afirma que ha entregado "todos los cuerpos" de rehenes israelíes que puede recuperar de los escombros
- Israel confirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás no corresponde a ningún rehén
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que la segunda fase del plan para Gaza "ya ha comenzado", pese a que aún no ha concluido la primera. Todavía queda pendiente la devolución de todos los cuerpos de los rehenes israelíes aún en manos de Hamás, así como el cumplimiento de los compromisos humanitarios por parte de Israel, lo cual incluye la entrada de ayuda en la Franja a un mínimo de 600 camiones diarios. Lo ha hecho sin comprometerse a la creación de dos Estados como solución: "Ya veremos", ha dicho al subirse al avión de regreso.
Estas son las últimas novedades:
- Hamás reconoce que el cuerpo entregado ayer a Israel no es de ningún rehén y pertenece a un soldado
- Israel ha reabierto el paso fronterizo de Ráfah —el único entre Egipto y Palestina— y ha autorizado la entrada de 600 camiones con ayuda humanitaria
- Tanques y drones israelíes han abierto fuego a primera hora de este miércoles contra diferentes puntos del norte de Gaza y también contra Ráfah
- En medio de un precario alto el fuego y un paisaje de ruinas, los gazatíes comienzan a reconstruir la devastada Franja de Gaza
En directo, alto el fuego en Gaza:
-
0:17
Buenas noches, arranca aquí la crónica al minuto de la situación en la Franja de Gaza donde este miércoles se cumplen dos años y siete días desde que se produjo el ataque de la organización islamista Hamás en el sur de Israel que dejó 1.200 muertos y provocó el inicio de los ataques del Ejército hebreo por los que han muerto más de 67.000 palestinos. Puedes leer aquí lo ocurrido este martes.
-
0:42
Milei entrega a Trump una carta de las familias de rehenes argentinos liberados en Gaza
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha entregado hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una carta de las familias de los rehenes argentinos secuestrados por Hamás en la que le han agradecido su "liderazgo" y "fortaleza" y han considerado que su mediación en la guerra en Gaza es digna del Premio Nobel de la Paz.
"Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre”, han afirmado en la misiva las familias de Eitan Horn y de los hermanos David y Ariel Cunio, quienes fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y liberados este lunes como parte del acuerdo entre Israel y Hamás mediado por Trump.
Además del agradecimiento, el texto incorpora un pedido: continuar con los esfuerzos para la liberación de los cuerpos de rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza, entre ellos el argentino Lior Rudaeff. En otro pasaje, los familiares también han expresado su gratitud a Milei por "su apoyo y por acompañar a las familias".
La entrega de la carta se ha producido durante el encuentro de este martes entre Milei y Trump en Washington.
Durante una declaración conjunta, Milei destacó el "gran logro" de Trump en Oriente Próximo, especialmente por haber logrado la liberación de los 20 rehenes cautivos en Gaza que aún se encontraban con vida.
-
4:08
Hamás entrega a Israel los cuerpos de otros cuatro rehenes mientras aumenta la tensión en el norte de Gaza
Las autoridades israelíes han identificado los cuerpos de los cuatro rehenes liberados el lunes y ha anunciado que la Cruz Roja ha recibido los cuerpos de cuatro secuestrados. La devolución cumple con los puntos del vigente acuerdo de paz en Gaza, aunque Israel todavía no ha recuperado a los 20 cadáveres de cautivos que continúan en la Franja.
La Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, ha confirmado la recepción de los cuatro cuerpos en Israel, donde han sido recibidos en una ceremonia militar antes de ser trasladados al Centro Forense Nacional, donde se espera que sean identificados en las próximas horas.
Mientras tanto, la tensión va en aumento en el norte del enclave palestino, donde el Ejército hebreo ha confirmado haber realizado disparos contra "sospechosos" que se habían acercado a la llamada "línea amarilla". Según las autoridades gazatíes, han causado la muerte de seis palestinos.
Por Marta Rey
-
5:37
Israel reabre el cruce de Rafah "como estaba planificado" y volverá a permitir el paso de la ayuda humanitaria, según ha publicado la emisora pública hebrea Kan.
-
5:46
Actualización de la apertura del cruce de Rafah
Israel ha decidido proceder con la apertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto y permitir el traslado de ayuda humanitaria a Gaza, tras la devolución de los cuerpos de cuatro rehenes, ha informado la emisora pública israelí Kan.
Israel ha cancelado las medidas previstas contra Hamás, que incluían reducir a la mitad el número de camiones de ayuda que entraban al enclave.
-
6:13
Solo un día después del acuerdo firmado en Egipto, Trump asegura que la segunda fase del plan ya ha comenzado, pero Netanyahu mantiene que la guerra no ha terminado, porque Hamás, asegura, sigue en Gaza. La milicia ha entregado los cadáveres de otros cuatro rehenes, ocho en total. Israel, a cambio, anuncia que abrirá el paso de Rafah para dejar pasar la ayuda humanitaria. Aun así, la tensión en la franja se mantiene, especialmente en el norte. Israel ha matado allí al menos a nueve palestinos.
-
8:00
El Foro de los Rehenes confirma la identidad de tres cuerpos entregados por Hamás
El Foro de los Rehenes y de las Familias para las Personas Desaparecidas ha confirmado este miércoles que tres de los cuatro cuerpos de rehenes entregados anoche por Hamás se corresponden con el de Eitan Levy, de 53 años, con el del soldado Tamir Nimrodi, de 20 años, y con Uriel Baruch, de 35 años.
Esta pasada noche, el grupo palestino, como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, ha entregado cuatro cuerpos a la Cruz Roja que el organismo posteriormente hizo llegar al Ejército israelí, tal y como establece el protocolo. En el enclave todavía queda veinte cuerpos de rehenes a manos de las milicias palestinas. Según la prensa local, Israel estima que el cuarto cuerpo entregado en las últimas horas por Hamás no es de un rehén.
Levy, natural de Bat Yam y padre de un hijo, estuvo en la lista de desaparecidos durante más de 40 días tras los atentados de Hamás, hasta que el Ejército lo declaró como rehén fallecido tras informar oficialmente a su familia. Fue secuestrado mientras conducía a un amigo al kibutz de Beeri, uno de los más masacrados, durante la madrugada del 7 de octubre de 2023.
El soldado Nimrodi fue secuestrado cuando tenía 18 años por milicianos palestinos en una base cercana a Gaza donde servía como suboficial de educación. Según recoge el comunicado del Foro, el joven soldado murió por los bombardeos israelíes durante su cautiverio.
Baruch, de 35 años, estuvo 172 días sin señales de vida tras los ataques de Hamás. Este israelí fue asesinado por milicianos durante el 7 de octubre que también retuvieron su cuerpo en Gaza durante estos más de dos años, informó su familia. (EFE)
-
8:40
Israel confirma haber recibido otros cuatro cuerpos entregados por Hamás a la Cruz Roja
Otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes, entregados por el grupo islamista Hamás a la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza, fueron recibidos este martes por el Ejército israelí y el Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet), según confirmaron las Fuerzas Armadas del país.
La Oficina del Primer Ministro de Israel, posteriormente, ha confirmado la recepción de los cadáveres de la Cruz Roja, que fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud. El Gobierno israelí aseguró que "todas las familias de los secuestrados" fueron informadas y "les acompañamos en este difícil momento".
"Seguiremos actualizando la información con datos confiables según sea necesario", concluyó el comunicado.
Previamente, la Cruz Roja había recibido de Hamás en la ciudad de Gaza los cuatro ataúdes con los cuerpos aparentemente de los rehenes. Si se confirman sus identidades, ya serían ocho los restos mortales de rehenes entregados por Hamás a Israel y quedarían 20 aún en la Franja.
El Ejército israelí había confirmado la identidad de cuatro muertos entregados por Hamás, los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados", señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, de los cuerpos entregados el lunes por Hamás.
Según indicó el Ejército, Guy Iluz resultó herido y fue secuestrado con vida por la organización islamista Hamás tras escapar del festival de música Nova hacia la zona de Tel Gama. "Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte", detalló.
Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años, fue secuestrado por Hamás desde un refugio en el kibutz Alumim. "Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra", añadió el comunicado. (EFE)
-
9:16
Se reanuda la ayuda a Gaza desde Rafah (Egipto) por Israel tras cierre del martes
Camiones con ayuda humanitaria han comenzado a entrar este miércoles desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, un día después de que dichos cruces estuvieran cerrados, informó la televisión egipcia Al Qahera News.
El medio, próximo a la Inteligencia egipcia, aseguró que "camiones con combustible y gas se dirigen desde el cruce de Rafah hacia los cruces de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permiten el ingreso de ayuda a la Franja asediada".
La ONU confirmó ayer que los cruces fronterizos de Israel a Gaza estaban cerrados y pidió al Gobierno israelí y a Hamás respetar los acuerdos establecidos en el alto el fuego para poder escalar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave. (EFE)
-
9:58
El Primer Ministro Benjamin Netanyahu y su esposa Sara se reúnen con los rehenes retornados en el Hospital Beilinson
El Primer Ministro Benjamin Netanyahu y su esposa acudieron anoche al Hospital Beilinson y se reunieron con los rehenes retornados: Avinatan Or, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Evyatar David y Eitan Mor.
-
10:10
Escasa incidencia del paro en el servicio del transporte público en la hora punta matinal
Los paros convocados por los sindicatos este miércoles en solidaridad con Palestina ha tenido una escasa incidencia durante la hora punta matinal en el funcionamiento del transporte público, aunque se han registrado retrasos. Así, en Metro Bilbao se han ofrecido el 70 % de los servicios habituales de un día laborable, según ha informado esta compañía. El Gobierno Vasco ha establecido unos servicios mínimos del 30 %.
Bilbobus, por su parte, ha funcionado "con normalidad", según fuente de la concejalía bilbaína de Transportes, ya que solo uno de los 128 servicios habituales ha secundado el paro a primera hora de la mañana.
El funicular ha funcionado al 100 por cien, según la misma fuente.Las líneas de Cercanías de Renfe han funcionado con normalidad" y han cumplido los servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco, según fuentes de esta empresa. (EFE)
-
10:21
Los sindicatos destacan el seguimiento de los paros en la industria en los primeros turnos
La jornada de paros convocada para este miércoles por los sindicatos vascos en solidaridad con Palestina ha tenido un "importante" seguimiento en los primeros turnos en la industria, especialmente en Gipuzkoa, según han destacado fuentes sindicales, que no han ofrecido, sin embargo, cifras.
Tanto la convocatoria conjunta de huelga realizada por LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT, Etxalde e Hiru, como la llamada realizada por ELA, ha afectado a los turno industriales de numerosas empresas, entre las 3.00 y las 6.00 horas en el primer caso y hasta las 7.00 horas en el segundo.
Fuentes de LAB han valorado el paro como "mayoritario o total" en empresas como CAF o Indar (Beasain), Jaso (Itsasondo), o Biele de Azpeitia, mientras que en el caso Bizkaia se han producido movilizaciones en Cementos Lemona. Las protestas en los centros de trabajo se han dejado también sentir en cooperativas como Ulma (Oñati), Fagor Automation y Fagor Ederlan, o Copreci de Arrasate, han añadido las mismas fuentes, que han incidido en que "gran parte" de las gasolineras han funcionado únicamente en servicios mínimos.
Desde ELA -cuyo llamamiento es de cuatro horas por turno de trabajo- se ha hecho también una valoración positiva de los seguimientos, con "una incidencia importante" en la industria, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia, y "algo menor" en otros sectores. El sindicato mayoritario en el País Vasco ha asegurado que el paro ha sido "importante" en empresas del Goierri como CAF, Indar, CIE, Hine o Jaso Itsasondo, entre otras. (EFE)
-
10:48
Uno de los cuerpos entregados por Hamás no coincide con ningún rehén
Otros cuatro cuerpos de rehenes, entregados por el grupo islamista Hamás a la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza. El ejército israelí ha asegurado este miércoles que uno de los cuatro cuerpos recibidos de Hamás el martes no coincide con ninguno de los rehenes que se encontraban bajo custodia del grupo.
Los otros tres han sido identificados como Sargento Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levi.
“¿Following the completion of examinations at the National Institute of Forensic Medicine, the fourth body handed over to Israel by Hamas does not match any of the hostages.— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2025
Hamas is required to make all necessary efforts to return the deceased hostages.“
-
11:01
La Autoridad Palestina afirma estar lista para operar el cruce de Ráfah
La Autoridad Palestina ha afirmado el miércoles que está preparada para operar un cruce clave para la ayuda entre Egipto y Gaza. "Ahora estamos listos para reanudar las negociaciones y hemos notificado a todas las partes que estamos listos para operar el cruce de Rafah", ha dicho Mohammad Shtayyeh, enviado especial del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.
-
11:38
Los gazatíes comienzan a reconstruir la devastada Franja: "Nos estamos muriendo de hambre"
En medio de un precario alto el fuego y un paisaje de ruinas, los gazatíes comienzan a reconstruir la devastada Franja de Gaza. Según autoridades locales, la retirada de escombros podría prolongarse por unos dos meses, mientras que el 90% de las calles están total o parcialmente destruidas.
-
11:49
Netanyahu visitó anoche en el hospital Beilinson de Tel Aviv a rehenes liberados
El primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este martes junto a su esposa, Sara Netanyahu, a tres de los veinte rehenes liberados en el hospital Beilinson de Tel Aviv en el marco del alto el fuego con Hamás este lunes, según un comunicado compartido por la oficina del mandatario. El primer ministro y su esposa visitaron a los rehenes Avinatan Or, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Eviatar David y Eitan Mor en el hospital Beilinson de Tel Aviv, donde permanecen ingresados tras su liberación.
-
12:25
El Ejército israelí mantiene operaciones en Cisjordania pese al alto el fuego en Gaza
El Ejército israelí continúa este miércoles sus operaciones en Cisjordania, con un palestino muerto, varios detenidos y el cierre del acceso a la localidad de Al Mughayyir, en Ramala, pese al alto el fuego firmado el lunes entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
Un palestino fue asesinado este miércoles por el Ejército israelí en el pueblo de Al Ram, al norte de Jerusalén Este ocupado, informó la agencia oficial palestina Wafa. La víctima fue identificada como Salim Raji Hassan Abu Aisha, de 57 años, originario del pueblo de Zababdeh, en el norte de la gobernación de Yenín, Según fuentes citadas por Wafa, el hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza durante una operación militar.
-
12:33
El Ejército israelí mantiene operaciones en Cisjordania pese al alto el fuego en Gaza
El Ejército israelí continúa este miércoles sus operaciones en Cisjordania, con un palestino muerto, varios detenidos y el cierre del acceso a la localidad de Al Mughayyir, en Ramala, pese al alto el fuego firmado el lunes entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
Un palestino fue asesinado este miércoles por el Ejército israelí en el pueblo de Al Ram, al norte de Jerusalén Este ocupado, informó la agencia oficial palestina Wafa. La víctima fue identificada como Salim Raji Hassan Abu Aisha, de 57 años, originario del pueblo de Zababdeh, en el norte de la gobernación de Yenín, Según fuentes citadas por Wafa, el hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza durante una operación militar.
-
12:38
Arranca la manifestación estudiantil bajo el lema: "Pararlo todo para parar el genocidio"
La manifestación estudiantil en Madrid, bajo el lema 'Pararlo todo para parar el genocidio', ha arrancado pasadas las 12:00 horas, con la presencia de miles de jóvenes que han decidido secundar la huelga general, convocada este miércoles, tras la firma del acuerdo de alto fuego y la liberación de los rehenes.
La marcha, convocada por el Sindicato de Estudiantes, ha partido desde la céntrica calle Atocha de Madrid, protagonizada por carteles como 'La paz de los genocidas es una farsa' y cánticos como '¡Palestina vencerá!'
Una movilización que tendrá su réplica en otras ciudades de España y que se produce, además, después de que el pasado 2 de octubre 4.000 estudiantes alzasen sus voces en las calles de la capital contra el "genocidio" en Palestina, contra el gobierno "sionista" de Netanyahu y en apoyo a la Global Sumund Flotilla que se dirigía hacia Gaza para prestar ayuda humanitaria.
En el manifiesto, el Sindicato de Estudiantes afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden "hacerles tragar con un 'acuerdo de paz' que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos".
-
13:05
Un hospital gazatí denuncia la muerte de dos palestinos por un dron israelí
Un dron israelí ha matado este miércoles a dos palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, según ha informado el hospital Bautista de la capital tras recibir los cuerpos de los dos fallecidos, pese al alto el fuego. El punto que bombardeó el dron fue la calle Hassanein de Shujaiya, según fuentes locales, designado como "zona roja o militarizada" por el Ejército a la que no pueden acercarse los palestinos. (EFE)
-
13:20
Sindicatos y estudiantes alzan la voz en Logroño en apoyo al pueblo palestino
Organizaciones sindicales, junto al Frente de Estudiantes, con el apoyo de la plataforma Acampada por Palestina de La Rioja, han alzado este miércoles la voz en la calle en Logroño en apoyo al pueblo palestino, dentro de una jornada de huelga y paros para exigir la apertura de fronteras y entrada de ayuda humanitaria a Gaza.
El espacio Plaza Palestina Libre, situado en el Paseo del Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, ha sido escenario de una concentración convocada por sindicatos y estudiantes, a la que se han sumado también miembros de Acampada por Palestina.
En la concentración, que ha culminado con un minuto de silencio, se han coreado voces como "obreros y estudiantes, unidos y adelante", "que viva la lucha del pueblo Palestino" o "dónde están, no se ven, las sanciones a Israel".
Unas grandes lonas en el suelo, con la bandera de Palestina, han albergado a los participantes, quienes han portado pancartas y banderas de Palestina.
Entre los lemas de las pancartas se podía leer "vacíemos las aulas, por Palestina", "la infancia palestina no puede volver a las aulas" o "paremos el genocidio; fin al comercio de armas". (EFE)
-
13:48
Un comité catarí comienza a retirar escombros para reabrir las principales calles de Gaza
Un equipo catarí ha comenzado este miércoles, en cooperación con los municipios de la Franja de Gaza, a retirar escombros y facilitar la circulación en las principales calles del devastado enclave palestino tras la retirada del Ejército israelí por el alto el fuego entre Israel y Hamás, según fuentes oficiales cataríes.
"Los municipios de la Franja de Gaza, en cooperación con el Comité Catarí para la Reconstrucción de Gaza, han comenzado a reabrir las principales calles de Gaza, retirando escombros y facilitando la circulación de los ciudadanos palestinos", ha informado en una nota la agencia oficial de noticias catarí, QNA.
Según ha detallado QNA, se desplegaron maquinaria, excavadoras y camiones proporcionados por Catar y ya comenzaron a "retirar escombros que bloqueaban las principales calles de la ciudad de Gaza, impidiendo la circulación de los palestinos", en un momento en el que continúan regresando miles de desplazados del sur de la Franja de Gaza al norte.
El alcalde de Gaza, Yahya al Sarraj, explicó en una entrevista a QNA que iniciaron una "importante campaña" para reabrir calles y carreteras desde el cese de la agresión israelí para que los desplazados puedan regresar a sus hogares. "La campaña continúa y se está lanzando con renovado vigor gracias al apoyo del Comité Catarí para la Reconstrucción de Gaza, con un gran número de excavadoras y camiones para continuar la apertura de las principales carreteras de la ciudad de Gaza", ha señalado el alcalde. (EFE)
-
13:50
CC.OO. y UGT se concentran en Castilla-La Mancha en apoyo del pueblo palestino
Los sindicatos CCOO y UGT han llevado a cabo concentraciones este miércoles en Castilla-La Mancha para expresar el apoyo de los trabajadores de la región al pueblo palestino y para pedir que se detenga el "genocidio" en Gaza y que en la zona haya una paz duradera.
Las concentraciones se han llevado a cabo frente a las sedes de los sindicatos y en otros lugares como los ayuntamientos como los de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, centros educativos y sanitarios y sedes de empresas como DHL, Telefónica o L'Oréal, con motivo de los paros parciales convocados este miércoles en toda España contra el "genocidio" que se está produciendo en Gaza.
En la concentración de Toledo han participado los secretarios regionales de los dos sindicatos, Javier Ortega y Lola Alcónez, junto a un centenar de personas que han exigido un proceso de paz justo, tras una pancarta con el lema 'Palestina Libre' y portando carteles en los que figuraba proclamas como 'Stop Genocicio' o 'La paz se construye con justicia.
Parte de los concentrados se han trasladado después hasta olivo de Palestina, situado junto a los remontes mecánicos del Paseo de Recaredo, secundando la convocatoria del grupo Marcha de Toledo por Palestina. Paz duradera y reconstrucción de Gaza
-
14:13
Israel confirma que uno de los cuatro cadáveres entregados anoche por Hamás no es el de ninguno de los rehenes
“¿ Israel confirma que uno de los cuatro cadáveres entregados anoche por Hamás no es el de ninguno de los rehenes— Radio 5 (@radio5_rne) October 15, 2025
¿¿Los otros tres cuerpos sí que han sido identificados correctamente
¿¿ @S__Echevarria, enviado especial pic.twitter.com/mr8pX55evW“
-
14:27
CC.OO. y UGT se manifiestan en Barcelona por Gaza: "El mundo del trabajo está por la paz"
Los sindicatos CC.OO. y UGT de Cataluña se han manifestado este miércoles en Barcelona para reclamar un alto el fuego "permanente" en Gaza y trasladar el mensaje de que "el mundo del trabajo está por la paz". Los sindicatos se han movilizado para pedir que comience "un proceso de paz verdadero" en Palestina, ha verbalizado el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, en declaraciones a los medios frente de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona.
En torno a 7.300 manifestantes, según la Guardia Urbana, han recorrido las calles de Barcelona desde las sedes de UGT y CC.OO. hasta la representación europea, en el paseo de Gràcia. Los sindicatos han convocado durante la jornada de hoy paros parciales en empresas y administraciones públicas en solidaridad con Palestina.
Ros considera que las movilizaciones "seguirán teniendo sentido" "mientras la gente no haya podido volver a Gaza" y hasta que "se reconozca el Estado de Palestina", pese al reciente alto el fuego alcanzado entre Hamás e Israel.
Su homóloga en CC.OO. de Cataluña, Belén López, ha reiterado la necesidad de que los gobiernos "tomen las medidas necesarias" para "romper relaciones" con Israel y "obligar" a que la paz "sea duradera". "Salimos en defensa de la democracia y para denunciar la deriva autoritaria que está tomando todo el mundo", ha añadido, y ha exigido que se juzgue al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al que ha acusado de cometer "crímenes contra la humanidad".
-
15:02
Israel espera que Hamás cumpla con su obligación y devuelva a todos los rehenes
Israel espera que el grupo militante palestino Hamás devuelva a los rehenes restantes a Israel, según ha recordado una portavoz del gobierno. Bajo un plan negociado por Estados Unidos, Hamás ha entregado a Israel los 20 rehenes que aún estaban vivos, pero hasta el momento solo ha devuelto a siete de los 28 cautivos muertos.
"Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolver a todos nuestros rehenes como parte de la implementación de este acuerdo", ha dicho la portavoz en una conferencia de prensa. "No cederemos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos regresen, hasta el último de ellos", ha añadido.
-
15:40
Israel devuelve a Gaza otros 45 cadáveres de palestinos tras entrega de cuerpos de rehenes
Otros 45 cadáveres de palestinos en poder de las fuerzas armadas israelíes han sido entregados al Hospital Naser de Jan Yunis (sur), según ha confirmado a EFE este centro médico.
Como parte del acuerdo, Israel debe devolver a Gaza los cadáveres de 360 palestinos muertos durante la ofensiva en Gaza a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes; si bien algunos podrían ser difíciles de recuperar debido a la destrucción generalizada.
-
17:00
El Pentágono pide a Hamás que cese los ataques a civiles en Gaza y deponga las armas
El jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Brad Cooper, ha instado "firmemente" a Hamás a que cese la violencia contra civiles en la Franja de Gaza y aproveche la "oportunidad histórica" para alcanzar la paz "desarmándose sin demora".
"Instamos firmemente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en aquellas bajo protección de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, detrás de la Línea Amarilla", ha señalado Cooper en un mensaje publicado en X.
“Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/9nhijzThvb“— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2025
-
17:35
Se espera que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto se abra al público el jueves, según Reuters
Se espera que el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, se reabra el jueves para permitir el cruce de personas, con el despliegue de una misión de la UE allí, según han informado dos fuentes a Reuters.
Sin embargo, las fuentes no han especificado qué restricciones se podrían aplicar a quienes intenten cruzar.
-
17:50
Hamás reconoce que el cuerpo entregado ayer a Israel no es de ningún rehén y pertenece a un soldado
El grupo islamista ha asegurado que uno de los cuerpos que entregó ayer a la Cruz Roja, el cual según el instituto forense israelí no se corresponde con el de ningún rehén, pertenece en realidad a un "soldado" israelí, según ha señalado un miembro de la organización a la cadena catarí Al Jazeera.
Una fuente de Hamás ha asegurado a esta cadena que el cadáver se corresponde con un soldado capturado por su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, en mayo de 2024. Entonces, el grupo difundió un vídeo haciéndose con un cadáver no identificado en un túnel en la Franja de Gaza.
-
18:10
El presidente del Consejo Nacional Palestino condena las ejecuciones de Hamás en Gaza
El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, ha condeando las ejecuciones perpetradas por milicianos de Hamás contra clanes locales en la Franja de Gaza, según ha informado la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.
Fattouh, que está considerado como el sucesor de Mahmud Abás en la presidencia palestina, ha afirmado que estas ejecuciones constituyen un ajuste de cuentas interno que "socava la unidad nacional" y van en contra de los principios del pueblo palestino.
-
18:40
Gaza necesita un aumento masivo de ayuda humanitaria, según la ONU
Naciones Unidas busca un aumento drástico de la ayuda humanitaria para Gaza, afirmando que los cientos de camiones de ayuda autorizados para entrar en el devastado enclave en virtud del alto el fuego no se acercan a los miles necesarios para aliviar un desastre humanitario.
El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y principal coordinador de ayuda de emergencia, Tom Fletcher, ha declarado a Reuters en una entrevista que miles de vehículos humanitarios deben ingresar semanalmente para evitar una catástrofe mayor.
-
19:50
Hamás afirma que entregará los cadáveres de dos rehenes israelíes a las 22:00 hora local (21:00 hora española)
- 20:15
-
20:40
Hamás afirma que se requieren esfuerzo y equipo para recuperar los cuerpos de los rehenes israelíes restantes
El grupo islamista ha declarado que se requiere "mucho esfuerzo" y equipo especial para encontrar y recuperar los cuerpos restantes de los rehenes israelíes.
Hamás ha afirmado que ha devuelto todos los cuerpos que han podido recuperar hasta el momento, y han añadido que están realizando esfuerzos para cumplir su parte del acuerdo.
-
20:50
La Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en Gaza para recibir los cuerpos de varios rehenes israelíes
El Ejército israelí ha informado que la Cruz Roja va de camino a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza para recibir los cuerpos de varios rehenes muertos.
Aunque las autoridades israelíes no han confirmado el número de cuerpos que la Cruz Roja tiene previsto recibir,Hamás anunció previamente que entregaría dos.
-
21:00
Trump afirma que Israel podría reanudar los combates en Gaza si Hamás no cumple el acuerdo de alto el fuego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado a la CNN que consideraría permitir que las fuerzas israelíes reanuden los combates en Gaza si Hamás no cumple su parte del acuerdo de alto el fuego.
"Israel volverá a esas calles en cuanto yo lo diga. Si Israel pudiera entrar y darles una paliza, lo haría", ha sentenciado Trump.
-
21:20
Los camiones de ayuda humanitaria comienzan a entrar por otros cruces distintos a los de Ráfah
Los camiones de ayuda han comenzado a llegar a Gaza depsués de que Israel reanudase los preparativos para abrir el principal cruce de Ráfah tras una disputa por la devolución de los cuerpos de los rehenes muertos.
Israel había amenazado con mantener dicho cruce cerrado y reducir el suministro de ayuda humanitaria porque, según señaló Hamás, la devolución de los cadáveres era demasiado lenta, lo que demostraba los riesgos de la tregua.
-
21:30
Israel y Hamás se culpan mutuamente de incumplir parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego
La entrega e identificación de los cadáveres, tanto israelíes como palestinos, es una de las principales acusaciones que se lanzan tanto Israel como Hamás sobre el incumplimiento del acuerdo para Gaza. Tel Aviv ha denunciado que Hamas solo ha entregado 7 de los 28 cuerpos que retiene. Del lado palestino, hay quejas parecidas.
-
21:45
Hamás afirma que ha entregado "todos los cuerpos" de rehenes israelíes que puede recuperar de los escombros
Las brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, han informado que ya han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza, y ha añadido que el resto de cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser recuperados".
-
21:50
El ministro de Defensa de Israel instruye al Ejército a preparar un plan para derrotar a Hamás si se reanudan los combates
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha instruido al Ejército israelí a preparar un plan integral para derrotar a Hamás en Gaza si se reanuda la guerra, según ha señalado un comunicado de su oficina.
-
22:21
Los ataúdes de otros dos rehenes fallecidos entregados por Hamás llegan a Israel
Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF, por sus siglas en inglés) han informado que "dos ataúdes de rehenes fallecidos cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel hace poco y se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación".
-
22:46
Hamás entrega los cuerpos de otros dos rehenes y asegura que no puede devolver ninguno más
Hamás ha entregado este miércoles los cuerpos de otros dos rehenes y ha asegurado que ya no puede devolver ninguno más. Las brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, han informado que ya han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza y han añadido que el resto de cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser recuperados" de los escombros.
Israel ha confirmado haber recibido estos dos cuerpos y ha señalado que se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense para ser identificados.
Puedes leer la noticia completa aquí.
-
22:55
Trump afirma que no se necesitará el Ejército estadounidense para desarmar a Hamás
El presidente Donald Trump ha asegurado este miércoles que no se necesitará el Ejército estadounidense para desarmar a los militantes de Hamás. Trump ha declarado a la prensa en el Despacho Oval que Estados Unidos apoyaría a Israel en el esfuerzo y ha añadido que Washingotn quiere que Hamás entregue sus armas como parte del acuerdo sobre Gaza alcanzado la semana pasada en Egipto.