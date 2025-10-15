Hamás entrega los cuerpos de otros dos rehenes y asegura que no puede devolver ninguno más

Hamás ha entregado este miércoles los cuerpos de otros dos rehenes y ha asegurado que ya no puede devolver ninguno más. Las brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, han informado que ya han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza y han añadido que el resto de cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser recuperados" de los escombros.

Israel ha confirmado haber recibido estos dos cuerpos y ha señalado que se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense para ser identificados.

Desde el lunes, Hamás ha entregado un total de nueve rehenes más el cadáver de un "soldado" israelí, según ha reconocido el grupo islamista después de que Israel denunciara que, tras la identificación, el cadáver no correspondía a ninguno de los rehenes que continuaban en Gaza.

El Ejército israelí ha confirmado la identidad de los tres cautivos restantes —Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levi—, que se suman a los cuatro cuerpos que la organización palestina entregó el lunes, que fueron identificados el martes.

"Tras los exámenes realizados en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes. Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", afirma un comunicado del Ejército israelí en su cuenta de X.

Tras la confirmación de la identidad de los siete cadáveres y a la espera de los dos de este miércoles, quedarían 19 rehenes fallecidos en manos de Hamás.

Hamás asegura que el cuerpo pertenece a un soldado israelí Hamás ha reconocido que uno de los cuerpos que entregó el lunes pertenece en realidad a un "soldado" israelí capturado por su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, en mayo de 2024, según ha señalado un miembro de la organización a la cadena catarí Al Jazeera. En la mencionada fecha el grupo difundió un vídeo en el que recogía un cadáver no identificado en un túnel en la Franja de Gaza. Según recoge el plan de paz ideado por Washington, Hamás debía entregar a Israel los cuerpos de 28 rehenes que murieron antes o durante el cautiverio. Sin embargo, la milicia adelantó la semana pasada que la recuperación de los cadáveres podría alargarse y el Comité Internacional de la Cruz Roja estimó el martes que podría durar días o semanas y que cabía la posibilidad de que no se diera con algunos de ellos. Israel aseguró que consideraría una "violación grave del acuerdo" cualquier retraso o evasión deliberada y que respondería en consecuencia. De hecho, el lunes el Estado hebreo notificó a la ONU que, como represalia, a partir del miércoles solo accederán a Gaza 300 camiones de ayuda (la mitad de lo acordado) al día y que no permitirá la entrada de combustible ni gas al enclave, salvo para necesidades específicas.

Israel confirma las identidades de siete rehenes Los últimos cuerpos entregados por Hamás corresponden al sargento israelí Tamir Nimrodi (20), que fue secuestrado vivo mientras trabajaba como voluntario en su base habitual y murió a causa de los bombardeos israelíes durante su cautiverio, según el Foro de Familiares de Rehenes; Uriel Baruch (35), asesinado por Hamás el 7 de octubre y trasladado a Gaza; y Eitan Levi (53), cuya familia fue informada de su muerte el 7 de octubre tras dos meses de cautiverio. El lunes Israel recibió los cuerpos de Guy Illuz (26), que fue tomado como rehén en el festival de música Nova y que murió en Gaza por "no recibir atención médica adecuada"; Bipin Joshi (23), secuestrado en el Kibutz Alumim y "asesinado" durante el cautiverio; Daniel Shimon Peretz (22), soldado destinado Nahal Oz, donde resultó herido; y Yossi Sharabi (53), residente del Kibutz Be'eri, que murió a causa de un bombardeo israelí en un edificio cercano al lugar donde se encontraba, según un comunicado del Foro de Familiares de Rehenes. Estas víctimas se suman a las otras cuatro liberadas el pasado lunes, un canje plasmado en el acuerdo de 20 puntos del plan de paz de Donald Trump. El Gobierno israelí ha asegurado que "todas las familias de los secuestrados" han sido informadas. "Les acompañamos en este difícil momento", "seguiremos actualizando la información con datos confiables según sea necesario", añaden en un comunicado.

Israel mata a dos palestinos en la ciudad de Gaza Pese a la entrada en vigor de alto el fuego y en mitad del canje entre Israel y Hamás, el Ejército hebreo ha atacado varios puntos de la Franja de Gaza y uno de sus drones ha matado a dos palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza. El ataque ha tenido lugar dentro de la "zona roja o desmilitarizada" designada por las autoridades israelíes para que no se acerquen los palestinos. Además, se han registrado otros ataques con tanques y drones en otros puntos del enclave, según recoge Efe, que menciona incidentes en el norte de Gaza y en la ciudad sureña de Ráfah, donde el Ejército israelí ha alcanzado algunas tiendas de desplazados de la zona Mawasi, sin que se hayan reportado víctimas. La agencia informa de que Israel ha abierto fuego durante más de 30 minutos contra puntos de la "zona militarizada" del barrio de Shujaiya, en la capital gazatí. En esos puntos "rojos" no hay gazatíes viviendo, pero sí en las otras áreas de barrio de Shujaiya, uno de los más grandes de ciudad de Gaza. EFE también ha sido testigo de ataques de la armada naval israelí contra pescadores al oeste del campamento de Al Shati, también en la ciudad de Gaza y contra la ciudad sureña de Ráfah, cuyos disparos alcanzaron algunas de las tiendas de campaña de familias desplazadas en la zona de Mawasi, punto designado por Israel como "humanitario". Además, Israel continúa sus operaciones en Cisjordania pese al alto el fuego en Gaza. El Ejército hebreo ha asesinado a un palestino en el pueblo de Al Ram, al norte de Jerusalén Este ocupado, según recoge la agencia oficial palestina Wafa. Asimismo, se han producido detenciones en varias localidades del enclave tras redadas efectuadas por las tropas israelíes y se ha cerrado el acceso a la localidad de Al Mughayyir, en Ramala. El plan de paz elaborado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ya está en marcha, tras la entrada en vigor el pasado viernes del alto el fuego en Gaza. Las partes dieron luz verde a un acuerdo de veinte puntos que contemplaba en su primera fase la liberación de "todos" los rehenes de Hamás, la puesta en libertad de miles de presos palestinos y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja hasta la denominada "línea amarilla". El lunes, Israel excarceló a 1.969 detenidos palestinos tras la entrega por parte de Hamás de los 20 rehenes israelíes que permanecían con vida. Trump anunció el martes el inicio de la "fase dos" de su plan, pero advirtió de que "el trabajo no está hecho", ya que Hamás no ha entregado aún a Israel todos los rehenes fallecidos.