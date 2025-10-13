Falsedades sobre los rehenes entregados por Hamás y otros bulos del alto el fuego en Gaza

Las redes sociales se han inundado de vídeos que muestran la vuelta de miles de palestinos a Gaza y de la esperada entrada de ayuda humanitaria en la Franja. Algunos usuarios han aprovechado la noticia del alto el fuego para negar la hambruna y la masacre de los palestinos difundiendo videos descontextualizados y volviendo a expandir narrativas de desinformación. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos los bulos que han circulado sobre el acuerdo de paz.

Es falso que no se hayan liberado rehenes mujeres desde el comienzo de la ofensiva en Gaza Varios mensajes de redes sociales afirman que Hamás solo ha liberado rehenes hombres porque ha matado a todas las mujeres en cautiverio. "Ninguna mujer sobrevivió a Hamas. Las mataron a todas", leemos en una publicación compartida más de 5.000 veces en X desde el 13 de octubre. El texto adjunta una imagen de los 20 rehenes cuya liberación anunció Hamás recientemente. "Ninguna mujer ha sobrevivido a Hamás", leemos en otro mensaje compartido más de 3.000 veces en la misma red social el 13 de octubre. Es falso. Mensajes que difunden la falsa idea de que no se ha liberado ninguna mujer rehén VerificaRTVE Varias mujeres cautivas en Gaza han sido liberadas desde el comienzo de la ofensiva en 2023. En octubre de 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó de la liberación de cuatro mujeres: Judith y Natalie Raanan, Nurit Cooper y Yochaved Lifshitz. En el contexto del primer alto el fuego entre Israel y Hamas en noviembre de 2023, el Ministerio también anunció la liberación de 24 y 11 rehenes cautivos los días 24 y 27 respectivamente. Según informó el Gobierno israelí, entre los cautivos se incluían "mujeres y niños". Los días 19 y 25 de enero de 2025, durante otro alto el fuego, se anunció la liberación de 3 mujeres el 19 de enero y de cuatro soldados mujer israelíes el 25 de enero. La imagen que difunde el mensaje falso de redes tiene su origen en esta publicación de la CNN. Se trata de una imagen real que, sin embargo, no implica que no haya habido mujeres rehenes liberadas por Hamás.

Este artefacto explosivo en un muñeco no se localizó en Gaza, es Yemen en 2018 En la red social X circulan varias imágenes que muestran un muñeco de la serie infantil Teletubbies con un artefacto explosivo en su interior y afirman que fue armado por fuerzas israelíes en Gaza. "Última hora: Defensa Civil de Gaza: Encontramos juguetes para niños y alimentos enlatados con trampas explosivas que la ocupación plantó deliberadamente para causar más víctimas", leemos en un mensaje en inglés compartido más de 10.000 veces en X desde el 11 de octubre. Es falso. Mensaje que difunde una foto registrada en Yemen en 2018 como si fuera Gaza en la actualidad VerificaRTVE La fotografía muestra un explosivo en Yemen en 2018. Mediante una búsqueda inversa de la imagen, comprobamos que el fotograma pertenece a un vídeo publicado en julio de 2018 por un canal en árabe llamado "proyecto saudí Masam". "Juguetes minados: escenarios diabólicos que dañan a los niños yemeníes", leemos en el título del vídeo en árabe. El grupo se define en su sitio web como una iniciativa dedicada a la eliminación de minas terrestres y otros artefactos explosivos en Yemen.

Este vídeo no muestra un almacén en el que Hamás retiene alimentos en Gaza En la red social X un mensaje publicado el 11 de octubre asegura: "Residentes de Gaza irrumpen en depósitos de Hamás y los encuentran llenos de comida, harina y suministros". La publicación, que ha sido compartida más de 12.000 veces, adjunta un vídeo de 29 segundos de duración. En la grabación observamos el interior de un almacén y a varias personas subidas a un vehículo con cajas lanzando suministros a una multitud ruidosa. Es falso. Mensaje de X que difunde la falsa idea de que este vídeo muestra un almacén de Hamás reteniendo alimentos VerificaRTVE La grabación muestra un almacén en Gaza del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en mayo. En VerificaRTVE ya te contamos que con una búsqueda por palabras clave comprobamos que la grabación muestra una instalación gestionada por el PMA. Una fotografía del almacén captada por la agencia AFP el 28 de mayo constata que es un almacén situado en Deir Al Balah, en el centro de Gaza. La propia agencia de Naciones Unidas explicó en una nota de prensa que ese día "hordas de personas hambrientas" irrumpieron en uno de sus almacenes en Gaza. Este vídeo no muestra un almacén en el que Hamás retiene alimentos en Gaza, es falso L. M. / VerificaRTVE

Este vídeo de una movilización de miembros de Hamás es antiguo Se ha difundido en redes sociales un vídeo que muestra combatientes de Hamás que recorren las calles en un convoy mientras una multitud les sigue. "Tras el repliegue de las IDF, salen del agujero los milicianos de Hamas y la población civil, de repente, se quita los andrajos, se viste de uniforme y recupera la salud", leemos en el mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 12 de octubre que acompaña a la grabación de 17 segundos de duración. "Es la primera hambruna que se cura en menos de 24 horas", leemos en la publicación. Es falso. Mensaje de X que comparten como una marcha actual de Hamas en Gaza VerificaRTVE Este vídeo no es actual. Se trata de imágenes filmadas en enero durante un intercambio de prisioneros en Gaza. A través de una búsqueda de imagen inversa localizamos la grabación en una publicación del 25 de enero en Facebook. "Los residentes saludan a los combatientes de la resistencia durante la entrega de prisioneras", leemos en la descripción en árabe del vídeo compartido por el diario Al Jazeera Palestina. Tal y como te contamos en RTVE, ese día Hamas intercambió cuatro soldados israelíes por 200 presos palestinos en el contexto de una tregua en Gaza.

No es propaganda: miles de niños palestinos han sufrido "desnutrición aguda" "Bebés regordetes, iPhones de última generación, signo V de la victoria, hospitales en funcionamiento. Los últimos dos años hemos presenciado la mayor operación de propaganda de la historia", asegura un mensaje de la red social X. La publicación comparte un vídeo compartido más de 3.000 veces que muestra una multitud celebrando frente a un complejo hospitalario. Otro usuario en la misma red social asegura que "la hambruna en Gaza era el amigo imaginario de los antisemitas" y que "miren las imágenes desde allí y verán que hambruna solo pasaron los secuestrados". También pide: "No me manden las fotos de niños con enfermedades preexistentes que usaron para engañar al periodismo sensible". Mensajes de redes que niegan la hambruna de los niños palestinos VerificaRTVE Los datos demuestran que los niños gazatíes son víctimas de hambruna. El 22 de agosto la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza y UNICEF aseguró que "1 de cada 5 niños en la ciudad de Gaza fueron diagnosticados con malnutrición aguda". Un informe de la UNWRA publicado en la revista médica The Lancet revela que "más de 54.600 niños sufren actualmente malnutrición aguda y corren un mayor riesgo de muerte si no reciben tratamiento". Este informe demuestra, además, que los picos de esa desnutrición coinciden con los bloqueos israelíes a la ayuda humanitaria. Los bloqueos de Israel disparan la desnutrición en Gaza: más de 54.600 menores de cinco años padecen desnutrición aguda Sofía Nicolás El último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés), publicado en agosto, concluía que más de 41.000 niños menores de cinco años corrían riesgo de muerte y 55.500 casos de mujeres embarazadas y lactantes sufren desnutrición aguda en todo el territorio. La ONG Save The Children asegura que han atendido "a mujeres embarazadas que también están gravemente desnutridas, por lo que dan a luz a bebés con un peso inferior al normal y esto pone sus vidas en grave peligro". Sin nutrientes, las madres no tienen leche materna para alimentar a los recién nacidos. Puedes encontrar más datos en el reportaje Nacer y ser madre en Gaza de RTVE Noticias. Los niños con enfermedades preexistentes se vieron gravemente perjudicados por la situación de hambruna. En VerificaRTVE te explicamos que Netanyahu amenazó con una demanda al New York Times por el reportaje de Mohamed, un niño que presentaba graves síntomas de malnutrición. El Ministerio de Asuntos Exteriores negó la situación alegando que el menor sufre una parálisis cerebral y que el medio estadounidense difundió "una historia engañosa utilizando la imagen de un niño enfermo y discapacitado para promover una narrativa de hambruna masiva en Gaza". Mohamed tenía una condición médica preexistente, como el NYT reconoció posteriormente, pero su doctora aseguró que "sus problemas médicos no estaban afectando significativamente a su peso".