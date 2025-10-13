Trump declara el "fin de la guerra y el terror" y "el amanecer de un nuevo Oriente Próximo" ante el Parlamento israelí
- El presidente de EE.UU. ha escenificado el éxito de la primera fase de su plan para Gaza
- Sigue en directo la última hora del alto el fuego pactado entre Israel y Hamás
"Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo". Bañado por los aplausos del Parlamento israelí (Knéset) durante más de una hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escenificado el éxito de la primera fase de su plan para Gaza tras la liberación de todos los rehenes vivos en manos de Hamás. "Israel, EE.UU. y las naciones de Oriente Medio pronto estarán más seguros", ha prometido.
"No es solo el final de una guerra, sino de una era del terror (...) nunca más y nunca olvidar los ataques del 7 de octubre ", ha subrayado Trump con entusiasmo, mientras era sucesivamente coreado por los miembros de la Knéset. Solo se ha producido una protesta durante sus declaraciones, protagonizada por dos diputados de extrema izquierda, Ofer Cassif y Aymen Odeh, quienes han sido rápidamente desalojados de la sala.
El mandatario, quien ha definido su personalidad como "basada en detener las guerras", también ha agradecido a su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, y a su yerno y miembro del equipo mediador, Jared Kushner, por su "esfuerzo" para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza. "No habría paz en Oriente Próximo si no fuera por Steve", ha destacado.
"Por fin, no solo para los israelíes, incluso para los palestinos, la pesadilla ha terminado; las fuerzas del caos que han plagado la región están derrotadas", ha insistido Trump. Con orgullo, ha enumerado sus acciones en Irán y contra el autodenominado Estado islámico, así como el apoyo al Líbano para desarmar definitivamente a Hizbulá o alcanzar con Teherán un acuerdo para la no proliferación nuclear. "Bajo nuestro apoyo, Israel ha ganado todo lo que podía para alcanzar la paz a través de la fuerza", ha reiterado.
Pese a que en su relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha admitido que "no es la persona más fácil para llegar a acuerdos", ha subrayado que "eso es lo que le hace grande". A lo largo de las conversaciones para un alto el fuego, Netanyahu se ha mostrado reiteradamente contrario a una tregua, llegando incluso a atacar a la delegación negociadora de Hamás en Doha (Catar) a principios de septiembre.
"Te quiero felicitar [Netanyahu] por decir: 'Ya está, hemos ganado'", ha reconocido, si bien le ha recordado a su homólogo que, "ahora que no hay guerra, podrías ser un poco más amable".
Antes de su intervención, Trump se ha reunido en Jerusalén con familiares de los rehenes liberados, con quienes ha hablado junto con el primer ministro israelí. En el encuentro, además, han estado presentes Witkoff y Kushner, así como la esposa de este último, Ivanka Trump. "Los rehenes han vuelto, se siente tan bien decirlo", ha destacado el presidente estadounidense.
El mandatario se ha convertido en el cuarto presidente estadounidense en dirigirse a la Knéset, después de Jimmy Carter en 1979, Bill Clinton en 1994 y George W. Bush en 2008.
"Trump es el mejor amigo que Israel tiene en la Casa Blanca"
Antes de Trump, Netanyahu ha pronunciado un discurso de gratitud en el que ha vaticinado que "el presidente [de EE.UU.] pasará a la historia de nuestra nación y la historia de mundo". El mandatario israelí ha destacado el "papel determinante" de su homólogo "para la vuelta de los rehenes". "Donald Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido en la Casa Blanca", ha subrayado.
"Nunca he visto a nadie que sea capaz de mover el mundo con mayor rapidez y de forma más decisiva que el señor Trump", ha insistido Netanyahu. También ha celebrado cada gesto de su Administración hacia Israel, desde los Acuerdos de Abraham, pasando por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, hasta las acciones militares contra Irán y su programa nuclear.
"Juntos, señor presidente, lograremos esta paz. Ya lo hicimos antes con los Acuerdos de Abraham, y lo volveremos a hacer", ha prometido Netanyahu. A ese respecto, Trump ha insistido en que "todos [los Estados árabes] nos harían un favor si se unieran a los acuerdos".
Israel concede a Trump la Medalla de Honor
Durante su visita, Israel ha condecorado a Trump con la Medalla de Honor presidencial de Israel en reconocimiento por sus esfuerzos para llevar a cabo un "acuerdo histórico" que ha permitido el regreso de los rehenes.
La condecoración reconoce el "firme e inquebrantable apoyo del presidente Trump al Estado de Israel", así como su singular "contribución a la seguridad de Israel y al bienestar de sus ciudadanos", y su compromiso de "liderar a toda la región hacia una era de paz y cooperación".
En una nota del Gobierno hebreo, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha declarado que "Trump será recordado durante generaciones por el Estado de Israel y el pueblo judío".
Asimismo, Netanyahu ha anunciado que presentará la nominación de Trump para recibir el Premio Israel, el mayor galardón que da el país a ciudadanos israelíes u organizaciones que han demostrado excelencia en su área o han contribuido a la cultura del Estado hebreo. Si obtiene el premio, sería el primer ciudadano no israelí en recibirlo.
El líder estadounidense ha reiterado que su plan de 20 puntos para Gaza no lo ha hecho "por el Nobel, lo he hecho para salvar vidas". "Todos quieren ser parte de la paz", ha añadido en el vuelo camino de Tel Aviv.
El presidente de EE.UU. acudirá a Egipto para la firma de la paz en Gaza
Trump continuará su viaje desde Israel hacia la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz, a la que acudirán más de 30 países, 20 de los cuales estarán representados por sus jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos el presidente de España, Pedro Sánchez. No lo hará, sin embargo, Netanyahu; su oficina ha alegado "limitaciones de tiempo antes del inicio de las vacaciones" para justificar su ausencia.
"Me voy a reunir con las naciones más ricas de todo el mundo, lideradas por gente increíble en muchos casos que nos han ayudado a que todo esto sea posible", ha destacado Trump sobre su visita a Egipto.
Hamás ha entregado a primera hora de este lunes a siete de los rehenes israelíes supervivientes, y posteriormente ha puesto en libertad a los 13 restantes (20 en total), mientras del otro lado han sido liberados unos 2.000 presos palestinos. Justamente, el mandatario estadounidense ha aterrizado en el aeropuerto internacional de Ben Gurión a la misma hora a la que eran liberados los últimos secuestrados.
Tras los 738 días de conflicto entre Hamás e Israel que desembocó en la masacre en Gaza, 67.869 palestinos han muerto, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.