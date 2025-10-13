Trump declara el "fin de la guerra y el terror" y "el amanecer de un nuevo Oriente Próximo" ante el Parlamento israelí

"Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo". Bañado por los aplausos del Parlamento israelí (Knéset) durante más de una hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escenificado el éxito de la primera fase de su plan para Gaza tras la liberación de todos los rehenes vivos en manos de Hamás. "Israel, EE.UU. y las naciones de Oriente Medio pronto estarán más seguros", ha prometido.

"No es solo el final de una guerra, sino de una era del terror (...) nunca más y nunca olvidar los ataques del 7 de octubre ", ha subrayado Trump con entusiasmo, mientras era sucesivamente coreado por los miembros de la Knéset. Solo se ha producido una protesta durante sus declaraciones, protagonizada por dos diputados de extrema izquierda, Ofer Cassif y Aymen Odeh, quienes han sido rápidamente desalojados de la sala.

El mandatario, quien ha definido su personalidad como "basada en detener las guerras", también ha agradecido a su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, y a su yerno y miembro del equipo mediador, Jared Kushner, por su "esfuerzo" para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza. "No habría paz en Oriente Próximo si no fuera por Steve", ha destacado.

05.03 min Plan de paz para Gaza: "Quedan todavía cosas que resolver pero va en el buen camino"

"Por fin, no solo para los israelíes, incluso para los palestinos, la pesadilla ha terminado; las fuerzas del caos que han plagado la región están derrotadas", ha insistido Trump. Con orgullo, ha enumerado sus acciones en Irán y contra el autodenominado Estado islámico, así como el apoyo al Líbano para desarmar definitivamente a Hizbulá o alcanzar con Teherán un acuerdo para la no proliferación nuclear. "Bajo nuestro apoyo, Israel ha ganado todo lo que podía para alcanzar la paz a través de la fuerza", ha reiterado.

Pese a que en su relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha admitido que "no es la persona más fácil para llegar a acuerdos", ha subrayado que "eso es lo que le hace grande". A lo largo de las conversaciones para un alto el fuego, Netanyahu se ha mostrado reiteradamente contrario a una tregua, llegando incluso a atacar a la delegación negociadora de Hamás en Doha (Catar) a principios de septiembre.

"Te quiero felicitar [Netanyahu] por decir: 'Ya está, hemos ganado'", ha reconocido, si bien le ha recordado a su homólogo que, "ahora que no hay guerra, podrías ser un poco más amable".

El presidente Trump se reúne con familiares de rehenes israelíes liberados en el Parlamento israelí OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE ISRAEL

Antes de su intervención, Trump se ha reunido en Jerusalén con familiares de los rehenes liberados, con quienes ha hablado junto con el primer ministro israelí. En el encuentro, además, han estado presentes Witkoff y Kushner, así como la esposa de este último, Ivanka Trump. "Los rehenes han vuelto, se siente tan bien decirlo", ha destacado el presidente estadounidense.

El mandatario se ha convertido en el cuarto presidente estadounidense en dirigirse a la Knéset, después de Jimmy Carter en 1979, Bill Clinton en 1994 y George W. Bush en 2008.

"Trump es el mejor amigo que Israel tiene en la Casa Blanca" Antes de Trump, Netanyahu ha pronunciado un discurso de gratitud en el que ha vaticinado que "el presidente [de EE.UU.] pasará a la historia de nuestra nación y la historia de mundo". El mandatario israelí ha destacado el "papel determinante" de su homólogo "para la vuelta de los rehenes". "Donald Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido en la Casa Blanca", ha subrayado. Netanyahu dice estar "comprometido con esta paz" y agradece a Trump su gestión: "Teníamos razón, Hamás cedió" "Nunca he visto a nadie que sea capaz de mover el mundo con mayor rapidez y de forma más decisiva que el señor Trump", ha insistido Netanyahu. También ha celebrado cada gesto de su Administración hacia Israel, desde los Acuerdos de Abraham, pasando por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, hasta las acciones militares contra Irán y su programa nuclear. "Juntos, señor presidente, lograremos esta paz. Ya lo hicimos antes con los Acuerdos de Abraham, y lo volveremos a hacer", ha prometido Netanyahu. A ese respecto, Trump ha insistido en que "todos [los Estados árabes] nos harían un favor si se unieran a los acuerdos".

Israel concede a Trump la Medalla de Honor Durante su visita, Israel ha condecorado a Trump con la Medalla de Honor presidencial de Israel en reconocimiento por sus esfuerzos para llevar a cabo un "acuerdo histórico" que ha permitido el regreso de los rehenes. La condecoración reconoce el "firme e inquebrantable apoyo del presidente Trump al Estado de Israel", así como su singular "contribución a la seguridad de Israel y al bienestar de sus ciudadanos", y su compromiso de "liderar a toda la región hacia una era de paz y cooperación". Medalla de Honor de la presidencia de Israel PRESIDENCIA DE ISRAEL En una nota del Gobierno hebreo, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha declarado que "Trump será recordado durante generaciones por el Estado de Israel y el pueblo judío". Asimismo, Netanyahu ha anunciado que presentará la nominación de Trump para recibir el Premio Israel, el mayor galardón que da el país a ciudadanos israelíes u organizaciones que han demostrado excelencia en su área o han contribuido a la cultura del Estado hebreo. Si obtiene el premio, sería el primer ciudadano no israelí en recibirlo. El líder estadounidense ha reiterado que su plan de 20 puntos para Gaza no lo ha hecho "por el Nobel, lo he hecho para salvar vidas". "Todos quieren ser parte de la paz", ha añadido en el vuelo camino de Tel Aviv.