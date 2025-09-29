El plan de Trump para la paz en Gaza: liberación de rehenes en 72 horas, desarme de Hamás y renuncia a la ocupación

Tras casi dos años de conflicto en Gaza, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa un ambicioso plan de 20 puntos que no solo busca poner fin inmediato a la masacre, sino redibujar el futuro político de la Franja. La propuesta, respaldada por Israel, incluye la liberación de rehenes, el relevo de Hamás del control político y militar y una vía hacia la creación de un Estado palestino.

Entre sus puntos principales, revelados por la Casa Blanca, destaca la creación de un Gobierno de transición palestino en Gaza bajo supervisión internacional (punto 9); la exclusión de Hamás del Gobierno de la Franja (punto 13) y la desradicalización del territorio (lo que incluye el desarme de los grupos islamistas). Asimismo, incluye la liberación en las siguientes 72 horas inmediatas a la confirmación del acuerdo tanto de los rehenes israelíes como de presos palestinos (punto 4).

La iniciativa también contempla el compromiso de Israel a no ocupar ni anexionar la Franja y la retirada organizada de sus tropas (punto16). Además, incluye medidas humanitarias urgentes, un plan económico de reconstrucción, la creación de una zona especial con incentivos para inversores y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

13.51 min El plan de Trump y Netanyahu para Gaza: "No hay nada que determine el final de la ocupación"

El plan, que supone una ruptura respecto al discurso de Trump al inicio de su mandato, ha sido elaborado por el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, a su vez asesorado por el ex delegado principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, y el ex primer ministro británico, Tony Blair. Este último, según ha señalado Trump, también participará en el cumplimiento del plan a través de la creación del bautizado como 'Consejo de Paz'. Dicho organismo se asegurará de ser la autoridad que evalúe al Gobierno de transición en Gaza y apoye su reconstrucción.

El entusiasmo de la Casa Blanca, que ha asegurado estar "muy cerca" de llegar a un acuerdo, ha sido respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Una voluntad política que contrasta con declaraciones anteriores, donde rechazó cualquier fórmula que contemplase la creación de un Estado palestino.

Sin embargo, la mención sobre la autodeterminación de los palestinos recogida en el plan es apenas anecdótica. Este tan solo señala que, "mientras avance la reurbanización de Gaza y el programa de reforma de la Autoridad Palestina se lleve a cabo fielmente, podrían darse las condiciones (...) hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino", sin ofrecer los puntos exactos para tal fin.

La Casa Blanca es consciente de que, "para alcanzar un acuerdo razonable para ambas partes, ambas tienen que ceder un poco y podrían retirarse un poco descontentas", según ha reiterado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista al programa Fox News.

Pese al respaldo israelí a la propuesta, tras el ataque israelí del 9 de septiembre en Doha, actualmente no hay una diplomacia activa entre el grupo islamista e Israel que ponga fin a los combates, al menos, a corto plazo. De momento, el plan no ha sido presentado directamente a Hamás, si bien el domingo señaló estar dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable".

Amnistía a Hamás y ayuda humanitaria a Gaza Uno de los apartados más destacados del plan es la aplicación de una amnistía a aquellos miembros del grupo islamista que se comprometan a deponer las armas (punto 6). Dicha cláusula, que solo se aplicará una vez sean devueltos todos los rehenes, también permitirá a aquellos integrantes que deseen abandonar Gaza recibir un salvoconducto para los países receptores. Este punto también se complementa con el doceavo, que especifica cómo ningún palestino "será obligado a abandonar Gaza", y quienes deseen irse "serán libres de hacerlo y de regresar". Un principio que busca poner fin a los desplazamientos forzosos a los que ha sido sometida la población gazatí antes y durante la invasión israelí de la Franja. Solo en la ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel han asegurado haber expulsado a más de 750.000 personas. Israel mata al menos a 47 gazatíes este sábado mientras el Ejército cifra en 750.000 los desplazados de Ciudad de Gaza A su vez, tras la aceptación de este acuerdo, se reanudará el envío de ayuda a la Franja, golpeada actualmente por una hambruna que ya deja cientos de muertos y que Israel no reconoce. La cantidad de ayuda será acorde con lo establecido en el anterior acuerdo de alto el fuego del 19 de enero de 2025 (unos 600 camiones diarios). También se incluirá la rehabilitación de infraestructuras básicas, como agua, electricidad y alcantarillado, la retirada de escombros y la reanudación de los servicios hospitalarios. Este último punto es especialmente sensible en lugares como la ciudad de Gaza, sometida desde septiembre al avance de las fuerzas israelíes y que han obligado a varios centros sanitarios a paralizar su actividad. El viernes, la ONG Médicos Sin Fronteras anunció la suspensión de todos sus servicios en la capital del enclave ante la la proximidad de los tanques a sus instalaciones.

Netanyahu y las líneas rojas Pese a respaldar el acuerdo, Netanyahu ha rechazado en más de una ocasión cualquier reconocimiento formal de un Estado palestino (presente en el punto 19 del plan), además de insistir en que Israel mantenga control absoluto de la seguridad en la región hasta "terminar el trabajo" con Hamas. Así lo ha advertido en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Trump: "Si Hamás rechaza el plan, Israel terminará el trabajo". En caso de que Hamás retrase o rechace la propuesta, el plan contempla que su cláusulas se apliquen exclusivamente en las denominadas "zonas libres de terrorismo" bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel (punto 17). 01.24 min Las fisuras del plan de paz de Trump para Gaza: una propuesta ambiciosa pero imprecisa y repleta de riesgos Dentro de su coalición, ministros ultraderechistas como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir rechazan frontalmente la cesión de poder en Gaza a un Gobierno interino supervisado internacionalmente. El presidente estadounidense sabe que parte del éxito de su propuesta depende de obligar a Netanyahu a aceptar concesiones impopulares dentro de su coalición, si bien cualquier decisión que choque contra la facción sionista amenaza con tumbar al Gobierno israelí. Sin embargo, Netanyahu enfrentaría una posición incómoda, pues está acusado de varios cargos de corrupción y podría ser sometido a duras condenas de prisión si pierde su puesto al frente del Ejecutivo. Netanyahu es llamado a declarar judicialmente tras el arresto de dos de sus asesores por el caso 'Qatargate'