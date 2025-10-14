Hamás entrega a Israel los cuerpos de otros cuatro rehenes mientras aumenta la tensión en el norte de Gaza

Las autoridades israelíes han identificado los cuerpos de los cuatro rehenes liberados el lunes y ha anunciado que la Cruz Roja ha recibido los cuerpos de cuatro secuestrados. La devolución cumple con los puntos del vigente acuerdo de paz en Gaza, aunque Israel todavía no ha recuperado a los 20 cadáveres de cautivos que continúan en la Franja.

La Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, ha confirmado la recepción de los cuatro cuerpos en Israel, donde han sido recibidos en una ceremonia militar antes de ser trasladados al Centro Forense Nacional, donde se espera que sean identificados en las próximas horas.

Mientras tanto, la tensión va en aumento en el norte del enclave palestino, donde el Ejército hebreo ha confirmado haber realizado disparos contra "sospechosos" que se habían acercado a la llamada "línea amarilla". Según las autoridades gazatíes, han causado la muerte de seis palestinos.

El Ejército hebreo "ha informado a las familias de Guy Iluz, Bipin Joshi y otros dos rehenes fallecidos, cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación [...] que sus seres queridos han sido traídos de regreso para su entierro", afirma un comunicado publicado por las fuerzas israelíes. Según la nota, Guy Illuz fue tomado como rehén durante el festival de música Nova, llegó a Gaza herido y murió con 26 años por "no recibir atención médica adecuada"; y Bipin Joshi fue secuestrado en el Kibutz Alumim y "asesinado" durante el cautiverio.

"Las conclusiones finales se determinarán después de que finalice el examen de las circunstancias de la muerte por parte del Centro Nacional de Medicina Forense", añade el comunicado. El lunes por la noche, las autoridades castrenses indicaron que habían recibido cuatro ataúdes de rehenes fallecidos y que se dirigían al Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación.

El 7 de octubre, Bipin, natural de Nepal, se refugió en su kibutz junto con otros estudiantes extranjeros y desvió una granada salvando "muchas vidas", según un comunicado del Foro de familias de rehenes y fallecidos. La nota asegura que Guy Illuz fue secuestrado inconsciente y que permaneció solo durante toda una semana, atado a su cama. El foro ha celebrado el regreso de los cuatro cadáveres, ya que "aporta cierto consuelo" a las familias, pero han recordado que no descansarán "hasta que los 24 rehenes regresen a casa".

Asimismo, en una carta destinada al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el Foro de familiares han pedido que haga "todo lo posible" y no escatimara esfuerzos para exigir a Hamás que cumpla su parte del acuerdo y devuelva "todos" los cuerpos restantes. "No podemos descansar, y sabemos que usted tampoco lo hará, hasta que todos y cada uno de los rehenes hayan regresado", afirma la misiva.

La Cruz Roja advierte que encontrar los cuerpos podría llevar semanas Según recoge el plan de paz, Hamás debe entregar a Israel los cuerpos de otros 24 rehenes que murieron antes o durante el cautiverio. Sin embargo, la milicia ya adelantó la semana pasada que la recuperación de los cadáveres podría alargarse al no tener claro el paradero de algunos de ellos. Para Israel, el hecho de que solo se hayan entregado cuatro cadáveres supone un "incumplimiento" del pacto y el lunes adelantó que consideraría una "violación grave del acuerdo" cualquier retraso o evasión deliberada y que respondería en consecuencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha dicho que la entrega de los restos mortales restantes "llevará tiempo", ya que asegura que encontrar los cadáveres entre los escombros supone "un reto enorme". "Es un reto aún mayor que conseguir la liberación de las personas vivas", ha dicho el portavoz del CICR, Christian Cardon, que ha adelantado que podría llevar días o semanas y que existía la posibilidad de que nunca se encontraran. Una fuente de Hamás ha asegurado a Efe que están "realizando esfuerzos" para cumplir con la entrega de cadáveres, ya que Israel les ha transmitido a través de los mediadores que no habría "ningún avance en las negociaciones" para la segunda fase del plan de paz hasta que no se devuelvan todos los cadáveres. Ruby Chen, padre de uno de los rehenes fallecidos que Hamás no ha devuelto a Israel ha expresado en un videomensaje su decepción por el hecho de que Hamás no haya entregado más cuerpos. "Nos alegramos mucho al ver salir a 20 rehenes que se reunieron con sus familias, pero nos decepcionó mucho no ver salir a más rehenes fallecidos", asegura este familiar, que pide a los Gobierno de Israel, EE.UU. y el resto de mediadores que "continúen con la lucha" y sigan "presionando" a Hamás para que cumpla el acuerdo. El lunes, como parte de la primera etapa del plan de paz diseñado por Estados Unidos, Israel excarceló a 1.969 detenidos palestinos, de los cuales 1.809 volvieron a Gaza y Cisjordania, y al menos 154 llegaron al norte de Egipto para ser deportados. Previamente, Hamás había liberado a los 20 rehenes que permanecían con vida en el enclave palestino. Además, el lunes entregó los primeros cuerpos de palestinos de los cientos que conserva desde el 7 de octubre de 2023, incluidos los de combatientes de Hamás. Según recoge Reuters, que cita a tres funcionarios israelíes, Israel dejará cerrado el cruce de Ráfah, en la frontera de Gaza con Egipto, durante este miércoles y reducirá el flujo de ayuda humanitaria como represalia en el retraso en la entrega de cadáveres de rehenes. Mientras tanto, la UNRWA ha denunciado que sus suministros "se encuentran en almacenes fuera Gaza, con entrada prohibida por el Estado de Israel" y ha instado a las autoridades hebreas a dar luz verde a su entrada en la Franja. Israel ha notificado a la ONU que a partir del miércoles solo accederán a Gaza 300 camiones de ayuda (la mitad de lo acordado) al día y que no permitirá la entrada de combustible ni gas al enclave, salvo para necesidades específicas. Israel y Hamás completan la primera fase del acuerdo de paz: 20 rehenes israelíes vivos por 2.000 presos palestinos

Israel mata a varios palestinos en mitad de la tregua Mientras tanto, Israel ha informado de que ha abierto fuego contra varios palestinos que se habían acercado a la llamada "línea amarilla", que delimita el punto hasta donde se han retirado las fuerzas israelíes tras la entrada en vigor del plan de paz. Según las autoridades gazatíes seis personas han muerto a causa de estos y otros disparos del Ejército hebreo; y fuentes del Ministerio de Sanidad gazatí a Efe aseguran que las víctimas intentaban llegar a sus casas para verificar su estado. "Varios sospechosos fueron vistos cruzando la línea amarilla y acercándose a las tropas de las FDI en el norte de Gaza, una clara violación del acuerdo. Tras múltiples intentos de distanciarlos, los sospechosos se negaron a obedecer, lo que llevó a las tropas a abrir fuego para eliminar la amenaza", afirma el comunicado castrense, que insta a los residentes de Gaza a "seguir las instrucciones y mantener la distancia". En virtud del acuerdo, el Ejército israelí se retirado hasta la mencionada línea y ha pasado a controlar el 53% de la Franja, en lugar del 80% anterior. Según recoge Reuters, Hamás ha intentado recuperar el control del enclave palestino tras el establecimiento del alto el fuego. Decenas de miembros de su brazo armado, las brigadas de Al Qassam, han vuelto a las calles de Gaza y la milicia ha matado a al menos 33 personas como parte de una dura represión contra los grupos que se han opuesto a su control.