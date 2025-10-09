Los días más "bestias" de Raúl Incertis en Gaza: "A partir de ahora, lo llamaré carnicería"

El escenario es cada vez más complejo y el ejército israelí cerca las inmediaciones del Hospital Nasser, el único del sur de Gaza. El número de heridos que acuden a hasta allí se multiplica. Raúl Incertis y sus compañeros sanitarios permanecen asediados por los militares y no pueden salir fuera del centro hospitalario. El episodio cinco de Vivir y Morir en Gaza nos sitúa a principios del mes de julio de 2025. Raúl Incertis, cada vez más agotado, describe cómo se vive la escalada bélica dentro de los quirófanos y en las salas de urgencias.

Hace unas semanas que Israel e Irán han alcanzado el alto al fuego que puso fin a "La Guerra de los 12 días", bautizada así por Donald Trump. Un conflicto armado entre ambos países, iniciado bajo la sospecha del gobierno de Netanyahu de que el país iraní escondía arsenal nuclear. Aquella contienda hizo que, durante unas semanas, las fuerzas militares israelíes diesen un respiro en Gaza, pero terminado el enfrentamiento, Israel vuelve a concentrarse en la Franja y los ataques se recrudecen.

"Hay sangre por todos lados" En los nuevos audios que Incertis envía a Almudena Ariza, la periodista reconoce que la voz de Raúl está cada vez más apagada, más triste, más cansada. El grado de violencia desplegado por las tropas de ocupación israelíes en la franja de Gaza aumenta. Raúl asegura que "aunque el sentimiento de resistencia está muy arraigado en Gaza, el horror de las víctimas y los bombardeos no cesan" y cada vez tienen menos medios y espacio para atender el aumento de heridos. “Hay heridos por el suelo, niños, familiares gritando. El box de crítico está lleno, hay sangre por todos lados“ En una situación tan difícil, un nuevo bombardeo llena de caos las urgencias del Hospital Nasser. "Hay heridos por el suelo, niños, familiares gritando. El box de críticos está lleno, hay sangre por todos lados. Heridos de bala, de metralla. Había un hombre pálido, en shock, que tenía un orificio de bala en el pecho y no había camillas para él", se escucha decir a Incertis. Lo cuenta casi desfallecido, con una voz afectada por todo lo que ha vivido. El Ejército israelí asedia de nuevo los hospitales gazatíes Nasser y Al Amal

¿Qué son los niños WCWSF de Gaza? Durante el quinto capítulo de Vivir y Morir en Gaza, Raúl Incertis habla de este término: WCWSF. Lo utiliza para referirse a una niña de tres años que llegó al hospital. "Cuando la vi, la reconocí. Una niña que ya había llegado hacía unos días con un hueco en el cráneo y el cerebro que se le salía", recuerda. Y puntualiza: "A todos se les sale el cerebro, últimamente". Su reencuentro es agridulce, Raúl la daba por muerta, era una WCWSF, pero sobrevivió, a pesar de haber perdido a todos sus padres. WCWSF es un acrónimo que comenzó a utilizarse hace algo más de un año, creado a propósito de la tragedia humanitaria en Gaza para poner nombre a los niños que llegan a los hospitales solos, sin acompañantes y sin nadie que los reclame. En la mayoría de los casos, porque son los únicos supervivientes que quedan tras un terrible bombardeo sobre la población civil. Literalmente significa: "Niño herido, familia no sobrevivió" (wounded chiled, no surviving family).

"A partir de ahora lo llamaré carnicería" Más allá de los intensos bombardeos que llevan a cabo las fuerzas israelíes en el enclave palestino, cientos de gazatíes mueren, desde finales de mayo, en los centros de distribución de ayuda a manos de los mercenarios armados que ha impuesto Israel. Raúl Incertis habla de uno de esos episodios: "Un grupo muy numeroso de gazatíes acaba de ser atacado. Fueron disparados por tanques, drones y fusiles a corta distancia por parte de los israelíes". Aquel suceso provocó un drástico aumento en el número de heridos en el hospital. "Había más de 200 heridos y 80 muertos", apunta. De entre todos ellos, Incertis recuerda a Laila, una niña pequeña que llegó con un brutal impacto en la mandíbula y los pies calcinados. "Gritaba de dolor y acaba de perder a su padre".