El alto el fuego en Gaza, resumen del 14 de octubre: Israel anuncia que la Cruz Roja ha recibido los cuerpos de cuatro rehenes israelíes
- Israel mata a seis personas en Gaza cerca de la "línea amarilla" del plan de retirada
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha abandonado Sharm el Sheij, en Egipto, tras la firma del acuerdo de paz entre Hamás e Israel que en una primera fase ha detenido la masacre en Gaza, la cual se ha cobrado la vida de más de 67.000 personas, y ha permitido la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida a cambio de cerca de 2.000 presos palestinos. Lo ha hecho sin comprometerse a la creación de dos Estados como solución: "Ya veremos", ha dicho al subirse al avión de regreso.
Estas son las últimas novedades:
- Donald Trump afirma que la segunda fase del plan para Gaza ya ha comenzado
- Trump asegura que si Hamás no renuncia a las armas, "nosotros los desarmaremos"
- Todavía hay 20 cadáveres de rehenes que continúan en algún lugar del enclave palestino
- Tel Aviv anuncia el corte del paso de Ráfah ante el retraso en la entrega de cuerpos de rehenes israelíes
- Israel notifica a la ONU que solo 300 camiones de ayuda (la mitad de lo acordado) podrán entrar a Gaza
Resumen del alto el fuego en Gaza:
-
0:00
Buenas noches, arranca aquí la crónica al minuto de la situación en la Franja de Gaza donde este martes se cumplen dos años y seis días desde que se produjo el ataque de la organización islamista Hamás en el sur de Israel que dejó 1.200 muertos y provocó el inicio de los ataques del Ejército hebreo por los que han muerto más de 67.000 palestinos. Puedes leer aquí lo ocurrido este lunes.
-
0:23
Trump sella con Catar, Turquía y Egipto la paz en Gaza
Dos años después del inicio del cautiverio de los rehenes israelíes y de una masacre que se ha cobrado casi 68.000 vidas palestinas, la consolidación de un alto el fuego en Gaza es, de momento, una realidad.
Más de 20 líderes internaciones se han reunido este lunes en la ciudad-balneario de Sharm el Sheij en Egipto para presenciar la firma del acuerdo en una ceremonia encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su anfitrión, Abdel Fattah al-Sisi.
-
3:36
Biden felicita a Trump por lograr el acuerdo de alto el fuego en Gaza
El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden ha felicitado a su sucesor, Donald Trump, por lograr la liberación de rehenes vivos y un nuevo alto el fuego en Gaza.
"Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado: por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han sufrido pérdidas inconmensurables y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas", ha escrito Biden en una publicación en X.
El exmandatario ha felicitado al presidente Trump y a su equipo "por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego". "Ahora, con el respaldo de Estados Unidos y del mundo, Oriente Medio se encamina hacia una paz que espero perdure y un futuro para israelíes y palestinos por igual con igualdad de condiciones de paz, dignidad y seguridad", ha concluído.
Ayer, los líderes de los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- firmaron en Egipto un acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023.
-
4:20
Trump elude el reconocimiento de un Estado palestino
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.
"No me refiero a un solo Estado ni a un doble Estado, ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", ha señalado Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington.
En ese sentido, el mandatario ha dicho que "a mucha gente" le gusta la solución de un solo Estado, mientras que a otros les gustan las soluciones de dos Estados. "Habrá que ver. No he comentado nada al respecto", ha añadido.
No obstante, el mes pasado, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense se refirió al impulso de la solución de dos Estados como una "recompensa" para Hamás.
La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes.
-
4:33
"Mi vida ha vuelto": la emoción de los rehenes israelíes al reencontrarse con sus familias tras dos años de cautiverio
El padre de Eitan Mor lloró como un niño cuando, después de dos años de angustia, consiguió volver a abrazar a su hijo. "Estás vivo, con dos brazos y dos piernas", le dijo entre sollozos. Este joven israelí fue capturado por Hamás mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova Era el 7 de octubre de 2023. Desde aquel día, permaneció cautivo en la Franja de Gaza hasta que, este lunes, la milicia palestina liberó a los últimos retenidos vivos que aún permanecían en el enclave.
Junto a Mor, otra veintena de cautivos ha podido regresar a Israel. Sus rostros, convertidos en símbolos tanto de dolor como de propaganda nacional, vislumbran ahora la frágil posibilidad de cerrar este conflicto. Con su liberación, la alegría se ha apoderado de las familias de los prisioneros. El padre de Yosef-Haim Ohana se abalanzó sobre su hijo en el instante en que lo vio regresar. "Mi vida ha vuelto", decía sin poder separarse de él.
Por RTVE.es (texto) / GUADALUPE MEGÍAS (vídeo)
-
6:35
Irán afirma que la invitación al diálogo de Trump es contradictoria.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha criticado la invitación al diálogo del presidente estadounidense, Donald Trump, acusando a Washington de "comportamiento hostil y criminal" tras sus declaraciones ante el parlamento israelí sobre su disposición a llegar a un acuerdo con Teherán.
En junio, Estados Unidos se unió a Israel en el ataque a las instalaciones nucleares iraníes tras cinco rondas de conversaciones nucleares indirectas con Teherán que se estancaron por cuestiones como el enriquecimiento nuclear nacional.
-
8:01
Trump abandona Egipto sin comprometerse a la creación de un estado palestino: "Ya veremos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha coprometido con una solución de dos estados cuando se le preguntó sobre el tema en el avión de regreso de Sharm el-Sheij.
"Ya veremos. A mucha gente le gusta la solución de un solo estado. A algunos les gusta la de dos estados. Ya veremos. No he comentado nada al respecto".
Trump regresaba de la ceremonia de firma de un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump en Gaza cuando habló sobre el futuro del plan.
La primera fase del acuerdo de paz incluyó el regreso de los rehenes israelíes el lunes y la liberación de prisioneros palestinos. El cese de las hostilidades y la retirada parcial de las fuerzas israelíes también forman parte de la primera fase del plan.
-
8:34
Hamás entrega 4 de los 28 cuerpos de los rehenes fallecidos
Informa Íñigo Herraiz, enviado especial a Jerusalén.
-
8:45
"El día después del acuerdo en Egipto. El día en que podemos serenar la mirada un poco más, con los rehenes en casa y parte de los prisioneros palestinos abrazando también a los suyos"
Las mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas
-
9:02
Aitor Zabalgogeazkoa: "Han sido dos años de tortura colectiva"
Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza, ha confirmado en Las mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas que la ayuda humanitaria está entrando, aunque despacio, a la Franja de Gaza después del alto el fuego. Además de lo más básico, Zabalgogeazkoa ha hecho un llamamiento para levantar de nuevo las infraestructuras médicas que han sido destruídas durante el conflicto, así como la repatriación de los enfermos y las personas que necesitan un tratamiento que no es posible obtener, de momento, en la Franja. También ha llamado la atención sobre la situación psicológica de los sanitarios: "Han sido dos años de tortura colectiva, y la presión que ha habido sobre el personal médico ha sido brutal" y ha confesado que están "preocupados por cómo va a responder la gente". Por otro lado, el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza ha sido sincero sobre la incertidumbre respecto a que se cumpla este acuerdo de paz, admitiendo que, aunque "la gente está aliviada" están "cruzando los dedos" para que no vuelvan los bombardeos.
-
9:07
Sánchez: "La paz no puede significar el olvido ni la impunidad"
"Se abre una ventana de oportunidad para consolidar la paz en una región que provoca mucha inestabilidad en el mundo", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la SER. "La paz no puede significar el olvido ni la impunidad. Las personas que hayan sido actores principales del genocidio perpetrado en Gaza tendrán que responder ante la justicia", ha matizado.
"Tenemos que convertir el alto el fuego en paz", ha dicho. Nuestro país quiere estar, ha dicho, en el proceso de reconstrucción de la paz, en un momento donde "el derecho internacional ha sido pisoteado en Palestina". Además, ha confirmado que se mantiene el embargo de armas a Israel hasta que se consolide la paz en Gaza. "Es muy importante es visualizar un compromiso total e inequívoco de la administración estadounidense en los pasos que tenemos que dar a partir de ahora para consolidar la paz", ha añadido.
Sobre su encuentro con Trump, Sánchez, ha asegurado que "fue muy cordial. Nunca hemos estado lejos Estados Unidos y España, más allá de las discrepancias que podamos tener. Las relaciones son muy, muy positivas y muy profundas. Están muy consolidadas".
-
9:29
Sánchez cree que el acuerdo de paz en Gaza "no puede significar la impunidad" de Israel
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser que el acuerdo de paz en Gaza "no puede significar el olvido" y la "impunidad" de Israel. "Aquellas personas que han sido actores principales del genocidio perpetrado, tendrán que responder ante la justicia y no puede haber impunidad", ha insistido un día después de la firma del acuerdo de paz.
-
9:52
José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos: "Trump no había tenido grandes logros, necesitaba ese nicho de peso internacional"
En Las Mañanas de RNE analizamos el papel del presidente estadounidense Donald Trump en el plan de paz en Gaza con el catedrático de Estudios Norteamericanos, José Antonio Gurpegui. "El espectáculo de ayer tuvo mucho de fuegos artificiales, desde la llegada a Israel con las banderas y la fanfarria entrando en el Parlamento israelí. Toda la puesta en escena en Egipto para su mayor honor, honra y gloria". El catedrático apunta que el proyecto de paz, "esos 20 puntos, se parecen muchísimo a lo que ya planteó Biden" y no se muestra convencido de que Hamás vaya a devolver las armas y a disolverse. "También me cuesta creer que Israel no saque algún beneficio adicional. Israel, en todos los conflictos bélicos que ha tenido con países árabes, siempre ha tenido algún rédito en cuestión de territorio".
Gurpegui analiza que el presidente estadounidense "no había tenido grandes logros" durante los meses de presidencia. "No había conseguido absolutamente nada en el terreno internacional y, en el nacional, la inflación no la ha bajado, el paro sigue en las mismas cifras". El catedrático de la Universidad de Alcalá insiste en el ego de Trump y describe su actitud como "quien sabe que está por encima de los demás".
-
9:57
Husni Abdel Wahed: "En Cisjordania sigue el genocidio por goteo"
Donald Trump ha abandonado Egipto tras la firma del acuerdo de paz entre Hamás e Israel que en una primera fase ha detenido la masacre en Gaza. Lo ha hecho sin comprometerse a la creación de los dos Estados como solución. En Las Mañanas de RNE hemos hablado con Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España, que ha resaltado "la importancia de detener el genocidio que ha costado la vida de centenares de miles de palestinos", pero a la vez insiste en la relevancia de que se cumpla del todo lo pactado en la primera fase que, según el embajador, "falta mucho" y reconoce que no sabe si realmente estamos hablando de "un plan de paz".
Husni Abdel Wahed afirma que esta situación "se trata de Palestina, pero a la vez no se trata de Palestina": "Queda latente que se puede volver a cometer un nuevo genocidio en contra del pueblo palestino. En Cisjordania sigue el genocidio por goteo, no se ha detenido en absoluto", denuncia. Asegura que en la Franja de Gaza aún permanece el Ejército israelí y lo hará "el tiempo que estime conveniente". "Esto lo ha hecho Trump por Israel y es un salvavidas de su parte, se preocupa más por Israel que el propio Netanyahu", sostiene que el presidente estadounidense es el único que tiene la capacidad de detenerlo. Insististe que la única solución posible es ir al fondo del problema, "la ocupación israelí de Palestina, la implementación del Estado de Palestina", concluye.
-
9:59
-
10:18
Sánchez pide que la paz no signifique "impunidad" mientras se abre a enviar tropas a Gaza y mantiene el embargo de armas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás escenificado en Egipto "no puede significar el olvido", ni tampoco la "impunidad" para los "actores principales del genocidio perpetrado en Gaza". Asimismo ha abierto la puerta a que España envíe tropas de paz a la Franja.
Así se ha pronunciado en una entrevista a la Cadena Ser un día después de asistir a la Cumbre por la Paz celebrada en Egipto, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con una veintena de mandatarios internacionales.
-
10:31
El baño de masas de Trump en Israel: de la reunión con los rehenes al discurso en la Kneset
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió este lunes en el gran protagonista durante su viaje a Israel tras el acuerdo de paz: pronunció un discurso entre ovaciones en el Parlamento y mostró su sintonía con el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
-
10:58
Israel afirma que su ejército disparó contra sospechosos que se acercaban a sus fuerzas en Gaza
El ejército israelí ha afirmado haber abierto fuego el martes para eliminar la amenaza que representaban varios sospechosos que se acercaron a las fuerzas israelíes que operan en el norte de la Franja de Gaza.
El ejército ha afirmado que los sospechosos habían cruzado la frontera para una retirada inicial israelí bajo un plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos, en violación del acuerdo.
-
11:40
La ONU afirma que los Estados están dispuestos a financiar la reconstrucción de Gaza, valorada en 70.000 millones de dólares
Hay indicios prometedores de países, incluyendo Estados Unidos, así como de países árabes y europeos, sobre su disposición a contribuir al coste de 70.000 millones de dólares de la reconstrucción de Gaza, ha declarado el martes un funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
"Ya hemos recibido muy buenos indicios", ha declarado Jaco Cilliers, del PNUD, a la prensa en una conferencia de prensa en Ginebra, sin dar más detalles. Cilliers ha estimado que la guerra de dos años entre Israel y Hamás había generado al menos 55 millones de toneladas de escombros.
-
12:48
Cruz Roja advierte que la devolución de los cuerpos de rehenes desde Gaza podría llevar tiempo
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha asegurado este martes que la entrega de los restos de rehenes y detenidos fallecidos en la guerra entre Israel y Hamás llevará tiempo, calificándolo de "enorme desafío" dadas las dificultades para encontrar cuerpos entre los escombros de Gaza.
Hamás liberó a los últimos rehenes israelíes vivos de Gaza el lunes en virtud de un acuerdo de alto el fuego, e Israel ha enviado autobuses llenos de prisioneros palestinos a casa, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado el fin de la guerra de dos años.
Sin embargo, hasta la fecha solo se han devuelto a Israel cuatro ataúdes con los restos de rehenes fallecidos, lo que deja más de 20 cuerpos sin localizar ni devolver. "Ese es un desafío aún mayor que liberar a las personas con vida. Es un desafío enorme", ha dicho el portavoz del CICR, Christian Cardon, añadiendo que podría llevar días o semanas y que existía la posibilidad de que nunca fueran encontrados.
"Creo que existe un claro riesgo de que eso lleve mucho más tiempo. Lo que les estamos diciendo a las partes es que esa debería ser su máxima prioridad", ha añadido. Se ha negado a dar más detalles sobre el posible paradero de los rehenes fallecidos, alegando la delicadeza de la operación en curso. (Reuters)
-
13:23
Reconstrucción de Gaza requerirá al menos 70.000 millones de dólares tras 2 años de guerra
La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, ha dicho este martes la ONU.
-
13:31
Egipto espera reabrir cruce de Rafah "en las próximas horas", según fuente egipcia
Egipto espera reabrir el cruce de Rafah, que conecta este país con la Franja de Gaza, "en las próximas horas" tras acordar con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) el despliegue de 100 efectivos, en coordinación con la misión europea que supervisará las operaciones en el paso fronterizo, informó a EFE una fuente de seguridad egipcia.
El informante, que ha pedido anonimato, ha asegurado que Egipto, que medió junto con Estados Unidos, Catar y Turquía el alto el fuego en Gaza, "logró un acuerdo con la ANP para desplegar a más de 100 efectivos, incluyendo coordinadores, administradores y personal de seguridad (...) en preparación para la reanudación de las operaciones en el cruce en las próximas horas".
-
14:04
El PSOE defiende el papel de Sánchez ante Trump, aunque a algunos "les jorobe": "Ha sido el líder mundial más valiente"
El PSOE ha puesto en valor el papel que ha jugado Pedro Sánchez, ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la firma del plan de paz para Gaza que tuvo lugar este lunes en Egipto y, frente a las críticas del PP y de algunos de sus socios parlamentarios, ha proclamado que el jefe de Gobierno español ha sido "el líder mundial más valiente" contra el "genocidio" en la Franja, aunque a "algunos les jorobe".
En rueda de prensa, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se ha defendido de las críticas por la condescendencia mostrada por Sánchez ante Trump, según algunos de sus socios parlamentarios, y ante la acusación del PP de que "no pinta nada" en política exterior, y mucho menos en la firma del acuerdo de paz.
El dirigente socialista ha querido dejar claro que Sánchez acudió a esa rúbrica "invitado" por Egipto, el país anfitrión, que fue "elogiado" por Trump --que dijo que "la política española es fantástica"-- y que ocupó "un lugar preferente" en el acto.
-
14:13
Los socios de Sánchez se dividen sobre si enviar tropas a Gaza: Sumar lo acepta, BNG lo rechaza y Podemos es escéptico
La opción de enviar tropas españolas a Gaza para preservar el alto el fuego si hay acuerdo a nivel internacional, como ha abierto la puerta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado disparidad de reacciones entre los socios del Ejecutivo, pues mientras que Sumar lo acepta, aunque quiere una Conferencia de Paz, el BNG y el sector mayoritario de Compromís lo rechazan de plano, y Podemos prefiere que vayan otros países.
En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, no ha mencionado expresamente el envío de tropas y ha enfatizado que la única posibilidad de paz duradera es garantizar que Israel no reinicie acciones ofensivas en Gaza. Para ello, ha abogado por redoblar la presión y las medidas de sanción contra Israel para acabar "con su economía del genocidio" y del "apartheid" a los palestinos, que evite que Gaza pase a ser una "colonia" del país hebreo.
A su juicio, el papel de España no pasa por "fotos sonrientes" con el presidente de Estados Unidos, como la protagonizada por Pedro Sánchez y Donald Trump este lunes en la cumbre de Egipto, sino por una conferencia de paz auspiciada por la ONU y el apoyo a la Corte Penal para juzgar al ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra.
-
14:18
Las familias de los rehenes piden suspender el acuerdo si Hamás no devuelve a los muertos
Los familiares de los rehenes pidieron al Gobierno israelí que suspenda el acuerdo de alto el fuego con Hamás si el grupo islamista no entrega a los rehenes muertos que quedan en la Franja de Gaza. "Ambas partes deben respetar el acuerdo. Si Hamás no lo cumple ni devuelve a los rehenes, el gobierno israelí y los mediadores deben detener su implementación", expresó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado este martes.
Por ello, anunciaron que celebrarán una reunión de emergencia este martes "ante la violación del acuerdo firmado y la preocupación por el destino de los 24 rehenes que permanecen en cautiverio". Hamás liberó ayer a los 20 rehenes que permanecían con vida en la Franja de Gaza y entregó los cuerpos de Guy Iluz, Bipin Joshi y dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación. Quedan aún los restos de otros 24 rehenes muertos.
El acuerdo de alto el fuego contemplaba la entrega este lunes de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, aunque ya se apuntaba al escenario de que su recuperación sería complicada y que algunos están desaparecidos, para lo que se crearía un equipo de trabajo internacional que ayudara a hacerlo.
Los familiares de los rehenes señalaron que "cualquier intento del gobierno israelí de eximirse de la responsabilidad inmediata de devolver a los rehenes", en referencia a los cuerpos que siguen en Gaza, "sería una tragedia que perseguiría al pueblo israelí durante generaciones". Por ello, piden que no se permita que "sean sacrificados" sus seres queridos que continúan en manos de Hamás :"El pueblo de Israel no dejará a nadie atrás hasta que el último rehén vuelva a casa". (EFE)
-
14:25
Comienzan a retirar los escombros y abrir las calles en ciudad Gaza tras alto el fuego
El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Catar, ha comenzado este martes las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años.
Varias excavadoras partieron esta mañana de los garajes del municipio de la ciudad de Gaza, junto al estadio Al Yarmouk, y se dirigieron hacia las principales calles y carreteras de la ciudad para despejarlas de los escombros, según pudo constatar EFE en el lugar.
Según un portavoz del municipio de Gaza, en declaraciones a la agencia de noticias Sanad -vinculada a Hamás-, el 90 % de las calles de la ciudad de Gaza están completa o parcialmente destrozadas por la guerra en la Franja. La misma fuente indicó que el municipio continúa los trabajos para "abrir 20 avenidas, retirar los escombros y permitir a los desplazados volver en cooperación con la Instancia Árabe Internacional de Reconstrucción en Palestina".
Por su parte, el alcalde de Gaza, Yahya al Sarraj, dijo a Sanad que la ciudad sufre "una grave escasez de recursos" para garantizar la plena apertura de las carreteras y facilitar la circulación de los ciudadanos. "No disponemos de repuestos ni materiales de construcción para el mantenimiento de los pozos de agua", ha indicado.
El presidente estadounidense, Donald Trump, y varios líderes árabes firmaron ayer lunes un acuerdo que oficializó un alto el fuego que puso fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás. El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de las tropas israelíes y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas.
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes desde la capital libanesa, Beirut, que Francia y Egipto organizarán en "las próximas semanas" una conferencia humanitaria para Gaza", cuyo objetivo será "la reanudación duradera de esas operaciones humanitarias y luego la reconstrucción". La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, ha dicho este martes la ONU. (EFE)
-
14:50
Israel entrega el primer lote de cadáveres palestinos a Gaza
Según la agencia Reuters, un primer lote de cadáveres de palestinos muertos durante la guerra de Gaza ha llegado al enclave tras ser liberado por Israel, informaron a Reuters el martes las autoridades sanitarias locales.
Israel aún conserva cientos de cadáveres de palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, incluidos los de combatientes que participaron en el ataque y los combates posteriores.
-
14:58
Sindicatos convocan paros parciales y una huelga este miércoles en apoyo a Palestina
Los sindicatos CC. OO. y UGT convocan paros parciales este miércoles, mientras que CGT ha convocado una huelga general en apoyo a Palestina en todos los centros de trabajo públicos y privados de la Comunidad de Madrid, con asambleas y concentraciones para condenar el genocidio y reclamar plantes de reconstrucción para Gaza.
Los paros, de dos horas por turno, están convocados en toda España de dos a cuatro de la madrugada, de 10 a 12 de la mañana, y por la tarde de 17 a 19 horas, para "visibilizar el compromiso del conjunto de la clase trabajadora con la defensa de los derechos humanos y la paz", explican los convocantes.
Las ejecutivas regionales de CC. OO. y UGT mantendrán un encuentro informativo en Madrid a las 10:00 horas de la mañana en la puerta del Hospital Niño Jesús y, como colofón a las movilizaciones, Comisiones confluirá en la Puerta del Sol a las 18 horas.
Comisiones Obreras (CC. OO.) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) condenan la "política de genocidio" del gobierno israelí, así como la "colonización ilegal de territorios" en Gaza y Cisjordania y la usurpación de bienes palestinos, y reclaman que "la paz se imponga en un Estado palestino viable y reconocido internacionalmente".
Para ello, exigen en un manifiesto que el alto el fuego sea "permanente y verificable"; que la ayuda humanitaria acceda de forma inmediata y que la reconstrucción de Gaza se enfoque "en los intereses de su pueblo, no de la especulación extranjera".
También piden que el control de Gaza se desarrolle en un marco temporal concreto y que las tropas israelíes se retiren de "todos los territorios palestinos, también los asentamientos ilegales". (EFE)
-
15:25
Gaza e Israel viven su primer día tras la firma del alto el fuego con la incógnita sobre su futuro
En los últimos dos años de masacre en Gaza, han sido pocas, por no decir ninguna, las veces que israelíes y palestinos han compartido motivos para celebrar. Sin embargo, el anuncio de alto el fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros lo han hecho posible. Con todo, y pese a los grandes de anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, el acuerdo firmado el lunes en Egipto no es más que una declaración de intenciones.
Sobre el terreno, y ante el retroceso de las tropas israelíes, Hamás ha retomado el control y ha ajustado cuentas con milicias rivales. También ha condicionado su desarme, uno de los puntos de la segunda fase del acuerdo, a la retirada total de las tropas israelíes, que siguen ocupando más de la mitad de la Franja. De momento, el alto el fuego puede ser tan frágil como el firmado con Hizbulá en noviembre del año pasado.
Donald Trump, centro de atención durante la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza
-
15:45
Starmer afirma que el plan de Gaza puede poner fin a un "terrible capítulo" de la historia
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado que el plan de paz para Gaza supone una "oportunidad" para poner fin a un "terrible capítulo" de la historia.
"Los rehenes israelíes están libres, el bombardeo de Gaza ha cesado y la tan necesitada ayuda humanitaria está empezando a entrar [en la Franja] como resultado del plan de paz liderado por el presidente Trump", ha señalado Starmer durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.
-
16:00
El cruce de Ráfah en Gaza permanecerá cerrado el miércoles y se reducirá el flujo de ayuda en represalia por el retraso en la entrega de cuerpos de rehenes israelíes por parte de Hamás, según han asegurado a Reuters tres funcionarios israelíes
- 16:40
-
16:50
La Autoridad Palestina promete que hará "todo lo necesario" para alcanzar segunda fase de acuerdo de paz
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) aseguró este martes que hará "todo lo necesario" para garantizar que el acuerdo de paz entre Israel y el grupo islamista Hamás llegue a una segunda fase, que contempla la desmilitarización del grupo extremista y el despliegue de una fuerza internacional de paz en Gaza.
"Haremos todo lo necesario para garantizar que pasemos de esta primera fase a la segunda, ya que, finalmente, nuestro objetivo es nuestra liberación. Al final de este camino vemos el Estado de Palestina", ha señalado la ministra de Asuntos Exteriores de la ANP, Varsen Aghabekian, en una rueda de prensa en Atenas con su homólogo griego, Yorgos Yerapetritis.
-
17:15
UNICEF pide a Israel que abra todas las entradas de ayuda a Gaza y agilice los trámites
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido a Israel que abra todos los puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza y agilice los procedimientos de autorización para su ingreso.
"El alto el fuego no resuelve todos los problemas de los niños en Gaza", ha señalado a EFE el representante de UNICEF en Palestina, Jonathan Crickx, quien ha insistido en la necesidad de permitir la entrada de suministros esenciales.
"Todos nuestros equipos están listos y trabajando, entregando tiendas de campaña, ropa de cama, colchones y alimentos. Tenemos 1.300 camiones preparados para entrar a Gaza" ha explciado, al tiempo que ha recalcado la urgencia de acelerar los permisos y los controles de los camiones.
-
17:25
Israel mata a seis personas en Gaza cerca de la "línea amarilla" del plan de retirada
El Ejército israelí ha acabado con la vida de seis personas en tres incidentes diferentes en la ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur) cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada "línea amarilla" de retirada de las tropas israelíes del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás.
Según han informado a EFE fuentes médicas locales, se trata de cuatro personas que murieron por fuego israelí en el barrio de Shujaia de la capital gazatí, una más que falleció en el barrio de Al Shaaf de la misma ciudad y una cuarta que murió en la zona de Al Foukhari de Jan Yunis. Israel ha justificado los disparos alegando que se trataban de presuntos terroristas de Hamás.
-
17:40
El sobrino de Arafat regresa a Cisjordania con un plan para gobernar la Gaza posguerra
Uno de los sobrinos del fallecido líder palestino Yasser Arafat, Nasser al-Qudwa, ha regresado a Cisjordania tras cuatro años de autoexilio, delineando una hoja de ruta para asegurar la paz en Gaza con la transformación de Hamás en un partido político y declarando su disposición a ayudar a gobernar.
Al-Qudwa, un destacado crítico del actual liderazgo palestino, también ha instado a "una seria confrontación contra la corrupción en este país". Ha afirmado que el Movimiento Fatah del presidente Mahmud Abás necesita una reforma profunda y debe redoblar sus esfuerzos para contrarrestar la violencia de los colonos judíos en Cisjordania ocupada por Israel.
"El primer deber... es recuperar la confianza de la gente —algo que hemos perdido— y debemos ser lo suficientemente valientes como para decir que ya no la tenemos, y sin ella, francamente, es inútil", ha declarado Qudwa a Reuters.
-
18:15
Las agencias humanitarias afirman que aún no se ha incrementado la llegada de ayuda a Gaza
El tan necesario aumento de la ayuda humanitaria para aliviar la hambruna y el sufrimiento en Gaza aún no se ha producido, según ha informado la Cruz Roja y varias agencias de la ONU.
El COGAT, la rama del ejército israelí que supervisa el flujo de ayuda a Gaza, declaró el viernes que esperaba que unos 600 camiones de ayuda entraran a Gaza diariamente durante el alto el fuego, lo cual aún no ha ocurrido.
-
18:35
Israel notifica a la ONU que solo 300 camiones de ayuda (la mitad de lo acordado) podrán entrar a Gaza a partir del miércoles
Israel ha informado a las Naciones Unidas que solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda (la mitad del número acordado) a la Franja de Gaza a partir del miércoles. No permitirá la entrada de combustible ni gas al enclave, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria, según una nota vista por Reuters y confirmada por la ONU.
La portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Gaza, Olga Cherevko, ha confirmado que la ONU había recibido la nota al respecto por parte del COGAT, la rama del ejército israelí que supervisa el flujo de ayuda a Gaza.
-
18:50
Hamás reafirma a los mediadores que se esfuerza para poder cumplir con entrega de cadáveres
Hamás ha informado a los mediadores del alto el fuego en la Franja de Gaza (Egipto, Catar y Estados Unidos) de que está "realizando esfuerzos" para cumplir con la entrega de cadáveres de rehenes israelíes según el acuerdo alcanzado, según ha confirmado una fuente del gurpo a EFE.
Según esta fuente, Hamás ha reafirmado su compromiso de entregar los cuerpos de los rehenes israelíes que permanecen en la Franja de Gaza, después de que Israel advirtiera de que no habrá ningún avance en las negociaciones hasta que se devuelvan los cadáveres de todos los rehenes.
-
19:05
Trump anuncia que la fase dos del plan para Gaza ha comenzado
En un mensaje en Truth Social, Trump ha confirmado que la fase dos del plan para Gaza "ha comenzado". "Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como cabría esperar. Se les ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡Los muertos no han regresado, como se prometió! ¡La Fase Dos comienza ahora mismo!", ha subrayado.
-
19:30
Donald Trump afirma que la segunda fase del plan para Gaza ya ha comenzado
En un breve mensaje en su red Truth Social, y sin dar detalles, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que la segunda fase del acuerdo sobre Gaza ya ha comenzado. Tan solo un día después de la firma del acuerdo que sella por escrito el alto el fuego en la Franja, el mandatario ha vuelto a reiterar sus palabras en Egipto, donde ya señaló que estaban trabajando en la siguiente fase de la tregua. Dicha fase prevé implementar los mecanismos de reconstrucción del enclave palestino, así como asegurar la transición política y el desarme de Hamás.
-
20:05
Netanyahu espera la entrega de nuevos cuerpos de rehenes israelíes "en las próximas horas"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que no escatimará esfuerzos para que los cuerpos de los rehenes restantes sean devueltos por Hamás y ha confiado en recibir noticias "en las próximas horas" de la entrega de nuevos cadáveres.
Netanyahu ha visitado este martes con su esposa a algunos de los rehenes liberados por Hamás en el hospital Bellinson de Tel Aviv, a los que ha prometido que todos los muertos serían devueltos, según un mensaje publicado por la oficina del primer ministro.
-
20:25
Trump afirma que, si Hamás no renuncia a las armas, "nosotros los desarmaremos"
"Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápidamente y quizás con violencia", ha insistido Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino, Javier Milei.
-
20:45
Israel anuncia que la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro para recoger los cuerpos de rehenes fallecidos
En un comunicado en su cuenta oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado que "la Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el sur de Gaza, donde varios ataúdes de rehenes fallecidos serán transferidos a su custodia".
Un portavoz de las FDI ha pedido al público que "actúe con sensibilidad y espere la identificación oficial, que primero se proporcionará a las familias de los rehenes y los fallecidos". El organismo ha insistido en que Hamás debe cumplir su parte del acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para que todos los rehenes y los fallecidos reciban un entierro digno.
-
21:30
Israel rompe la tregua en Gaza horas después de que se firmase la paz en Egipto
Al menos siete palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes al tiempo que el Gobierno del Estado hebreo ha anunciado el cierre del paso fronterizo de Ráfah. La incertidumbre se extiende mientras Hamás se prepara para entregar en la noche de este martes los restos de cuatro rehenes fallecidos.
-
21:40
Las clanes de Gaza apoyan acciones contra "grupos rebeldes" después de producirse ejecuciones sumarias
Los clanes de Gaza han expresado su apoyo este martes a las acciones de las "fuerzas de seguridad" para controlar a los "grupos rebeldes" que actúan en la Franja aprovechando la situación de guerra.
En un comunicado publicado por la agencia Sanad, vinculada a Hamás, este ha afirmado que los clanes y tribus palestinos, reunidos este martes, han apoyado las acciones tendentes a "disuadir a los agresores y poner fin al caos de manera rápida y decisiva".
Asimismo, han indicado que no protegerán a aquellos que estén involucrados en amenazar la seguridad de la comunidad y la "paz civil" y ha pedido a todos los clanes y familias que entreguen a los que incumplan este principio a las autoridades.
-
21:45
Israel anuncia que la Cruz Roja ha recibido los cuerpos de cuatro rehenes israelíes
Según una información proporcionada por la Cruz Roja y confirmada por las autoridades israelíes, cuatro ataúdes de rehenes fallecidos han sido transferidos a su custodia y se encuentran en camino a las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Interna (ISA) en la Franja de Gaza. "Hamás debe cumplir el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes", han advertido.
-
22:12
Ampliación | Trump afirma que si Hamás no renuncia a las armas, "nosotros los desarmaremos"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido a Hamás de que si no entrega las armas como está estipulado en el plan de paz para Gaza, serán obligados a entregarlas de forma "rápida" y a la fuerza. Trump también ha asegurado que Hamás "al más alto nivel, a través de mi gente", le ha asegurado que cumplirá con el compromiso de desarme.
"Si ellos no entregan las armas, nosotros se las quitaremos. ¿Cómo lo haremos? No tengo que explicarlo, pero si no acceden al desarme, nosotros los desarmaremos. Ellos saben que no estoy bromeando", ha respondido el presidente a preguntas de la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo argentino, Javier Milei.
Trump ha insistido en que si tienen que intervenir para que el grupo islamista palestino deponga las armas, estas acciones "ocurrirán rápido y quizás con violencia", aunque no ha especificado plazos.
-
22:25
Familiares israelíes de los rehenes liberados señalan que ya pueden respirar tras "dos años de asfixia"
Las familias de los rehenes israelíes que fueron liberados este lunes por Hamás como parte del acuerdo alcanzado con Israel han señalado que solo ahora pueden dormir "con tranquilidad" y respirar "tras dos años de asfixia", al tiempo que han afirmad que seguirán luchando para recuperar los cuerpos que quedan por entregar.
Los allegados a Matan Angrest, Nimrod Cohen, Omri Miran y Eitan Horn han hecho declaraciones a la prensa en el hospital Ichilov en Tel Aviv, recogidas por el Foro de Familias de Rehenes israelíes, en las que han agradecido las gestiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, para conseguir el acuerdo de alto el fuego que contemplaba el intercambio de rehenes.
-
23:10
Anuncio conjunto del ejército israelí y la ISA:
Hace unos momentos, cuatro ataúdes con los restos mortales de los rehenes fallecidos, escoltados por fuerzas del ejército israelí y la ISA-la agencia de seguridad interna y contrainteligencia de Israel-, han cruzado la frontera hacia el Estado de Israel y se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación.
Los representantes del ejército israelí acompañan a las familias. Las FDI instan al público a actuar con sensibilidad y esperar a la identificación oficial, que se comunicará primero a las familias de los rehenes fallecidos.
-
23:20
La Oficina del Primer Ministro, esta tarde, ha confirmado que Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos. En Israel serán recibidos en una ceremonia militar con el rabino jefe de las FDI.
A continuación, serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Sanidad.
"Una vez completado el proceso de identificación, se notificará oficialmente a las familias. Todas las familias de los rehenes han sido informadas al respecto, y nuestros corazones están con ellas en estos momentos difíciles. Los esfuerzos para recuperar a nuestros rehenes continúan y no cesarán hasta que el último rehén sea devuelto", se lee en el comunicado.
Asimismo, desde el Ejecutivo piden "al público que respete la privacidad de las familias y se abstenga de difundir rumores e información no oficial y sin verificar".
-
23:57
Hasta aquí el minuto a minuto de este martes.