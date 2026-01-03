El tiempo del fin de semana del 3 de enero: nieve en cotas bajas y lluvia por la llegada de la borrasca Francis

La nieve será la protagonista este fin de semana previo al día de Reyes. La suma de dos factores, la borrasca Francis y la llegada de una masa ártica, pintará de blanco cotas bajas de buena parte del norte, este y centro de la Península este fin de semana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La borrasca fría aislada Francis, que se sitúa en estos momentos al oeste de la Península, se irá aproximando durante este fin de semana al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo.

Por otro lado, la posición de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar por el norte peninsular al final de este sábado.

La nieve podría caer en todas estas zonas hasta el próximo día 6 EL TIEMPO TVE

Lluvias intensas en el sur y este Como resultado, se espera que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular, y que junto a la penetración de la masa fría ártica pueda dar lugar a partir del domingo 4 a nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro. Debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre, la Aemet recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos.

Nieve en cualquier cota en algunos puntos Este sábado se espera que con el acercamiento de la borrasca Francis las precipitaciones empiecen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde pueden ser localmente fuertes. El domingo, con el desplazamiento de Francis y la intensificación del flujo húmedo de componente este, las precipitaciones más intensas se esperan en áreas del tercio sur y sureste peninsular, con los mayores acumulados en torno al área del Estrecho, provincia de Málaga y entorno del cabo de la Nao, donde pueden ser fuertes y persistentes. A su vez, la interacción con la masa fría ártica que penetrará este día por el norte peninsular, hará que las precipitaciones puedan empezar a darse en forma de nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en puntos del área cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte y sistema Central, y por encima de 500-700 m en la Ibérica sur y área pirenaica. Precipitaciones que podrían caer en forma de nieve en buena parte de España el domingo EL TIEMPO TVE Se espera que el día álgido del episodio de nevadas sea el lunes, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de la mitad este peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en el cuadrante noreste peninsular y este de Castilla- La Mancha, y bajando hasta los 300-500 m en zonas interiores del centro y norte de la Comunidad Valenciana.

Bajada significativa de las temperaturas La entrada de la masa de origen ártico traerá asimismo un significativo descenso de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. De esta forma se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y martes 6, siendo moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente del área pirenaica. Por todo ello la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha pedido extremar las precauciones, mantenerse informado continuamente y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Si se viaja por carretera, se recomienda tener especial cuidado con las placas de hielo y llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil. Asimismo, en el caso de quedar atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire dentro del vehículo. Con lluvias fuertes, se aboga por viajar por carreteras principales y autopistas, reducir la velocidad, y no atravesar con el vehículo, ni a pie, los tramos inundados. Ante las rachas de viento fuerte, Protección Civil recomienda asegurar puertas y ventanas de los inmuebles y fijar todos los objetos que puedan caer a la vía pública, así como alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción. También aconseja alejarse de zonas marítimas.