Trump amenaza a Irán tras la represión de las últimas protestas: "Estamos armados y preparados para intervenir"
- Irán responde: la injerencia estadounidense "provocaría caos en toda la región"
- Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad ya han dejan al menos seis muertos en una semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este viernes en su red Truth Social que si Irán dispara contra "manifestantes pacíficos y los mata violentamente, como suele ocurrir, Estados Unidos acudirá en su ayuda". "Estamos listos, armados y preparados para intervenir", ha añadido.
El líder republicano manifiestaba así su repudio por la violencia ejercida por el régimen iraní contra los manifestantes que están protestando por todo el país desde el domingo pasado por la inflación, la devaluación de la moneda y el estancamiento económico de la República Islámica y que ya ha dejado al menos siete muertos - entre ellos, un adolescente - una treintena de heridos y un centenar de detenidos.
La agencia semioficial Fars ha confirmado la cifra de víctimas, señalando que los enfrentamientos se produjeron después de que los manifestantes atacaran sedes policiales, incendiaran neumáticos o dañaran edificios gubernamentales. Según la agencia Tasnim, los “alborotadores” intentaron irrumpir en comisarías con armas blancas y de fuego, lo que provocó enfrentamientos con los agentes.
Las protestas, que comenzaron el domingo en Teherán, se extendieron a decenas de ciudades como Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom. Aunque surgida por la crisis económica, la indignación social ha adoptado un tono político, con consignas contra la República Islámica como “Muerte al dictador” y lemas a favor del retorno de la monarquía, incluyendo “Pahlaví volverá”. "El asunto de inflación es muy importante para el pueblo iraní, les está empobreciendo", dice a RTVE.es Meir Javendafar, profesor de política iraní contemporánea en la Universidad Reichmann, en Israel. "El pueblo Iraní tiene miedo de que su economía termine siendo como la de Venezuela", añade el académico en conversación telefónica.
Respuesta de Irán
Desde Irán, el asesor principal del líder supremo, Ali Larijani, ha dicho este viernes que la interferencia de Estados Unidos en las protestas iraníes "provocaría caos en toda la región". El presidente de la República, Masoud Pezeshkian, ya había advertido en la red social X que “la respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión cruel será dura y desalentadora”. Si bien no ofreció detalles, el mensaje llegó tras la advertencia que hizo el presidente norteamericano, en un contexto de renovadas amenazas entre Teherán, Washington y Tel Aviv, durante la conferencia de prensa que ofreció junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago.
Durante su comparecencia también afirmó que Estados Unidos “tendría que derribar” cualquier intento iraní de reconstruir sus capacidades nucleares. Además, insinuó que una operación militar podría ser “más poderosa” que la anterior.
La visita de Netanyahu a Florida se produjo en un clima de creciente hostilidad, tras la guerra aérea de 12 días en junio, que causó unas 1.100 muertes en Irán, incluidos altos mandos militares y científicos, y una represalia iraní que dejó 28 fallecidos en Israel.
La economía de Irán, asfixiada
Irán atraviesa una grave crisis económica, con una inflación anual del 42% y una inflación interanual superior al 52% entre noviembre y diciembre, según cifras oficiales.
El rial sigue perdiendo valor, presionado por las sanciones internacionales, incrementadas desde la llegada a Trump a la Casa Blanca, y la mala gestión gubernamental, que incluso ha sido asumida recientemente por el presidente de la República de los Ayatolá. "Tenemos la culpa... No busquen a Estados Unidos, ni a nadie más como culpable. Debemos servir adecuadamente para que la gente esté satisfecha con nosotros... Somos nosotros quienes tenemos que encontrar una solución a estos problemas", señaló.
Tras desencadenarse las protestas, las más importantes de los últimos tres años y las primeras desde la guerra con Israel, Pezeshkian, además, se apresuró a escribir en X: "He encomendado al ministro del Interior la misión de escuchar, a través del diálogo con los representantes de los manifestantes, sus demandas legítimas, para que el gobierno actúe con toda su capacidad en la resolución de problemas y en la rendición de cuentas responsable".
Un tono conciliador que vendría a aplacar la indignación social que tanto preocupó al régimen de Teherán en 2022 tras las protestas masivas que se extendieron por todo el país tras la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años que murió bajo custodia policial en Teherán tras ser detenida por la “policía de la moral” por no llevar el velo correctamente.
“El mensaje de Trump, como tal, no va a derrumbar el régimen de Irán por sí solo, pero va a dar más confianza a quienes ahora se manifiestan“
"El mensaje de Trump, como tal, no va a derrumbar el régimen de Irán por sí solo", señala al respecto Meir Javedanfar. "Pero va a desafiar al esfuerzo del régimen por reprimir las manifestaciones actuales porque su mensaje va a dar más confianza a quienes ahora se manifiestan", concluye el investigador.