Trump amenaza a Irán tras la represión de las últimas protestas: "Estamos armados y preparados para intervenir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este viernes en su red Truth Social que si Irán dispara contra "manifestantes pacíficos y los mata violentamente, como suele ocurrir, Estados Unidos acudirá en su ayuda". "Estamos listos, armados y preparados para intervenir", ha añadido.

El líder republicano manifiestaba así su repudio por la violencia ejercida por el régimen iraní contra los manifestantes que están protestando por todo el país desde el domingo pasado por la inflación, la devaluación de la moneda y el estancamiento económico de la República Islámica y que ya ha dejado al menos siete muertos - entre ellos, un adolescente - una treintena de heridos y un centenar de detenidos.

Joe Raedle /Getty Images

La agencia semioficial Fars ha confirmado la cifra de víctimas, señalando que los enfrentamientos se produjeron después de que los manifestantes atacaran sedes policiales, incendiaran neumáticos o dañaran edificios gubernamentales. Según la agencia Tasnim, los “alborotadores” intentaron irrumpir en comisarías con armas blancas y de fuego, lo que provocó enfrentamientos con los agentes.

Las protestas, que comenzaron el domingo en Teherán, se extendieron a decenas de ciudades como Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom. Aunque surgida por la crisis económica, la indignación social ha adoptado un tono político, con consignas contra la República Islámica como “Muerte al dictador” y lemas a favor del retorno de la monarquía, incluyendo “Pahlaví volverá”. "El asunto de inflación es muy importante para el pueblo iraní, les está empobreciendo", dice a RTVE.es Meir Javendafar, profesor de política iraní contemporánea en la Universidad Reichmann, en Israel. "El pueblo Iraní tiene miedo de que su economía termine siendo como la de Venezuela", añade el académico en conversación telefónica.

La plaza Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica), en Teherán, Irán AP Photo / Vahid Salemi

Respuesta de Irán Desde Irán, el asesor principal del líder supremo, Ali Larijani, ha dicho este viernes que la interferencia de Estados Unidos en las protestas iraníes "provocaría caos en toda la región". El presidente de la República, Masoud Pezeshkian, ya había advertido en la red social X que "la respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión cruel será dura y desalentadora". Si bien no ofreció detalles, el mensaje llegó tras la advertencia que hizo el presidente norteamericano, en un contexto de renovadas amenazas entre Teherán, Washington y Tel Aviv, durante la conferencia de prensa que ofreció junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago. "" Durante su comparecencia también afirmó que Estados Unidos "tendría que derribar" cualquier intento iraní de reconstruir sus capacidades nucleares. Además, insinuó que una operación militar podría ser "más poderosa" que la anterior. La visita de Netanyahu a Florida se produjo en un clima de creciente hostilidad, tras la guerra aérea de 12 días en junio, que causó unas 1.100 muertes en Irán, incluidos altos mandos militares y científicos, y una represalia iraní que dejó 28 fallecidos en Israel.