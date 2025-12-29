Trump y Netanyahu se deshacen en elogios y apuestan por el desarme de Hamás con la segunda fase del alto el fuego en Gaza en el horizonte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este lunes, en su mansión de Mar-a-Lago en Florida, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Al inicio del encuentro, ambos líderes se han deshecho en elogios mutuos y han apostado por el desarme de Hamás de cara a desbloquear la segunda fase del alto el fuego en Gaza,.

"Tiene que haber un desarme; ya sabes, tenemos que desarmar a Hamás", ha dicho Trump a la prensa antes de la reunión, en la que se prevé que el mandatario republicano impulse avances en el estancado y frágil plan de paz, firmado en octubre pasado, y se aborden las supuestas amenazas de Irán y Hizbulá desde Líbano denunciadas por Israel.

Esta es la quinta vez que ambos mandatarios se reúnen en el país norteamericano desde que Trump volvió a la Casa Blanca hace casi un año. También se vieron durante unas horas en Jerusalén el 13 de octubre, cuando el presidente estadounidense viajó a Oriente Medio para encabezar la firma del alto el fuego.

"Es un primer ministro en tiempo de guerra. Ha hecho un gran trabajo, está en un periodo de la historia más dramática de su país, muy complejo, Sin él, Israel hoy por hoy no existiría porque se enfrentaron a una fuerza que pocos otros países habrían sido capaces de gestionar, y han tenido un éxito, una victoria increíble", ha relatado el estadounidense sobre su invitado.

Por su parte, Netanyahu ha remarcado que "nunca antes Israel había tenido un amigo como el presidente Trump en la Casa Blanca".

"Ni de cerca. Creo que se puede juzgar fácilmente no solo por la frecuencia de nuestras reuniones, sino por el contenido e intensidad de las mismas. Israel ha sido bendecida gracias a que sea el presidente Trump el que lidere EE.UU. y el mundo libre. Porque no solamente es la suerte que tenemos nosotros en Israel, sino todo el mundo", ha añadido.

El encuentro -que llega precedido de una reunión de Netanyahu con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio- tiene lugar apenas unas horas después de que Hamás confirmara la muerte de varios de sus comandantes a manos de las fuerzas israelíes, en un comunicado en el que el grupo ha asegurado que "no renunciará a las armas mientras persista la ocupación" de la Franja de Gaza por parte de Israel, al que acusa de violar el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Una primera fase irregular Israel y Hamás vienen acusándose mutuamente de incumplir el acuerdo, alcanzado entre ambas partes con la mediación de Egipto, Catar y EE.UU., tras dos años de guerra en la Franja de Gaza. La primera fase ha tenido como pilares el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, la retirada parcial de Israel de Gaza y la entrada masiva de ayuda humanitaria en el enclave. Pero los combates no se han disminuido por completo, durante una débil tregua que Israel ha violado en repetidas ocasiones, matando a más de 400 personas desde el 10 de octubre. La segunda fase, en la que Trump pretende avanzar, prevé la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de la Franja, la instauración de una fuerza de seguridad internacional y la creación de un Gobierno de transición. Según publica la agencia de noticias Reuters, un funcionario israelí del círculo de Netanyahu afirmó que el primer ministro exigirá en su reunión de este lunes con Trump que la primera fase se complete con la devolución de los restos del último rehén israelí que queda en Gaza por parte de Hamás, antes de avanzar a la siguiente etapa. Tanto es así que la familia del rehén fallecido, Ran Gvili, acompaña al primer ministro en su viaje y se espera que se reúna con funcionarios de la Administración Trump. Israel insiste en que no se retirará totalmente de la Franja de Gaza y que habrá asentamientos judíos en el norte del enclave Durante la primera fase, Hamás ha liberado a los 20 rehenes que seguían con vida -otros 156 rehenes habían sido liberados vivos con anterioridad- del total de 251 rehenes que militantes de Hamás capturaron en el ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, con el que comenzó la guerra y en el que otras 1.200 personas fueron brutalmente asesinadas. Además, desde octubre la guerrilla palestina ha entregado los restos de 27 de los 28 fallecidos que aún quedaban por entregar a Israel: pero el cadáver de Gvili, el último de los rehenes que debía ser devuelto, sigue en Gaza. Por su parte, Israel ha dejado en libertad a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 350 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza. Entre los puntos del acuerdo impulsado por Trump también figuraba la apertura del paso de Rafah, limítrofe con Egipto, que hasta su clausura era el único para el tránsito de personas y cargas. Pero por ahora solo han estado abiertos los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim, en exclusiva para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, que entra a cuentagotas. Israel condiciona la reapertura del cruce de Rafah a que se devuelvan los restos de Gvili. El balance de muertos en Gaza supera los 70.900, la mayoría civiles, y entre ellos más de 20.000 menores de edad, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí. La masacre en Gaza en 2025: un año que comenzó con esperanza pero acaba sin ninguna perspectiva de futuro