Netanyahu pide "desradicalizar Gaza" en la tercera fase del acuerdo con Hamás y deja en el aire la anexión de Cisjordania
- El primer ministro israelí ha asegurado, acompañado del canciller alemán, que la primera fase del plan de paz "ha terminado"
- Friedrich Merz ha indicado que el Estado hebreo "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido este domingo "desradicalizar" la Franja de Gaza como parte de una "tercera fase" del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania", ha dicho Netanyahu en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, después de que ambos líderes sostuvieran una reunión de alto nivel en Jerusalén.
El primer ministro israelí había asegurado minutos antes que la primera fase del plan de paz prácticamente "ha terminado", pero que ahora es momento de una segunda parte "aún más difícil" que debatirá con Trump a finales de diciembre y, posteriormente, se dará paso a esa tercera fase que saca a colación por primera vez.
En la misma comparecencia, el dirigente hebreo ha señalado que la anexión política de Cisjordania sigue siendo objeto de debate, pero que se espera que la situación actual se mantenga en el futuro inmediato. Merz ha sido más tajante y ha indicado que "no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania", ni "formal, política, estructural o de otro tipo, que equivalgan a una anexión".
Además, el canciller ha asegurado que, "como país en guerra" y como "Estado democrático gobernado por un Estado de derecho", Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares".
El "dilema" alemán con Israel
Durante la rueda de prensa, Merz ha mostrado su firme apoyo a Israel, pero ha reconocido que las acciones del Gobierno israelí durante la guerra de Gaza pusieron a Alemania "ante un dilema". "Ante el inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza, tuvimos que mostrar nuestro apoyo. Gracias a la mediación del presidente (Donald) Trump, ahora tenemos un alto el fuego", dijo para añadir que ahora "una paz duradera es posible".
Marcado por el horror del Holocausto, desde su condena, Alemania permanece como el aliado europeo más férreo de Israel, haciendo que Berlín siempre sea más reticente a condenar los actos de Tel Aviv en Gaza.
El canciller alemán ha dicho que trabaja para que el Estado de Israel sea reconocido y aceptado en Oriente Medio, y ha añadido que su país cree asimismo "firmemente" en la solución de dos estados y el establecimiento de un Estado Palestino. "Una solución de dos Estados solo puede lograrse mediante negociaciones, y será el resultado de estas negociaciones, que son necesarias ahora mismo", ha añadido.
Sobre su relación con Alemania, Netanyahu ha señalado que la razón por la que no visita el país germano es porque hay "un fiscal corrupto" de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con el británico Karim Khan, que "está destruyendo la reputación" de dicha institución.
"Mucha gente se pregunta: '¿Es esta la organización que se suponía que debía investigar el Holocausto?' (...) La CPI tiene muchas cosas que corregirse a sí misma, y una de ellas es, obviamente, deshacerse de acusaciones ridículas", ha enfatizado Netanyahu. Khan ordenó en 2024 el arresto de Netanyahu y del exministro de Defensa israelí Yoav Gallant por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en Gaza.