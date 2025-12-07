Netanyahu pide "desradicalizar Gaza" en la tercera fase del acuerdo con Hamás y deja en el aire la anexión de Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido este domingo "desradicalizar" la Franja de Gaza como parte de una "tercera fase" del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania", ha dicho Netanyahu en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, después de que ambos líderes sostuvieran una reunión de alto nivel en Jerusalén.

El primer ministro israelí había asegurado minutos antes que la primera fase del plan de paz prácticamente "ha terminado", pero que ahora es momento de una segunda parte "aún más difícil" que debatirá con Trump a finales de diciembre y, posteriormente, se dará paso a esa tercera fase que saca a colación por primera vez.

En la misma comparecencia, el dirigente hebreo ha señalado que la anexión política de Cisjordania sigue siendo objeto de debate, pero que se espera que la situación actual se mantenga en el futuro inmediato. Merz ha sido más tajante y ha indicado que "no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania", ni "formal, política, estructural o de otro tipo, que equivalgan a una anexión".

Además, el canciller ha asegurado que, "como país en guerra" y como "Estado democrático gobernado por un Estado de derecho", Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares".