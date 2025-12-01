El presidente israelí, sobre el indulto a Netanyahu: "Consideraré los intereses del Estado"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha afirmado este lunes que evaluará "únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí" al estudiar la petición de indulto presentada ante él por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, según un mensaje oficial que ha compartido su portavoz en sus canales oficiales.

"Claramente, la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades", ha afirmado Herzog en un mensaje oficial

"Ya he aclarado que se gestionará de la manera más correcta y precisa. Consideraré únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí", agrega la nota presidencial.

El primer ministro ha enviado este domingo una petición de indulto al presidente, Isaac Herzog, en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, ha confirmado la oficina de este último en un comunicado.

Manifestaciones en contra Según difundieron en sus canales movimientos prodemocracia israelíes, decenas de manifestantes se congregaron este domingo frente a la residencia privada de Tel Aviv del presidente para protestar ante la posibilidad de que acceda a otorgar el indulto a Netanyahu. "Una cosa tengo clara: el discurso violento no me afecta, todo lo contrario", ha advertido el mandatario en referencia a las protestas. A principios de noviembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, apeló a Herzog en una carta a indultar al mandatario israelí, defendiendo su papel en la gestión del país. Durante su visita en octubre, Trump pidió en el Parlamento de Israel la amnistía: "¿Por qué no le conceden el indulto?", dijo entonces al presidente, "¿a quién le importan unos cigarros y champán?"