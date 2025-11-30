Netanyahu solicita formalmente al presidente de Israel el indulto en su juicio por corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha enviado, a través de su abogado, la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

"La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad", recoge el texto difundido por la presidencia israelí.

La jefatura del Estado ha detallado que la petición ha sido transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que recogerá las opiniones de las autoridades relevantes en esta cartera, en manos de Yariv Levin, del Likud (el partido de Netanyahu). Estas opiniones se enviarán al asesor legal de Herzog para que este pueda formular su opinión.

"Los procedimientos penales en el caso del primer ministro perjudican los intereses del Estado de Israel, exacerban las disputas entre los distintos sectores de la población y desvían la atención pública de los asuntos políticos y de seguridad de la agenda nacional", se indica en la misiva del equipo de Netanyahu.

Los abogados del mandatario se apoyan en su "gestión" de los conflictos que Israel ha afrontado en los últimos dos años, como la ofensiva en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, la emprendida contra Líbano, los ataques a los hutíes de Yemen, la guerra con Irán o las crecientes tensiones con Siria. "Es evidente que el primer ministro debe, a partir de ahora, dedicar toda su fuerza, energía tiempo e inteligencia a liderar el Estado de Israel", señalan.

La carta de Netanyahu recoge en numerosas ocasiones que su "interés personal" es continuar el juicio bajo la certeza de que será absuelto. En contraposición, asegura que el "bien del Estado" de Israel, entendido como el interés público, depende de que el juicio concluya.

"El primer ministro está dispuesto a solicitar el indulto a Su Excelencia, aunque al hacerlo renuncia a su derecho a llevar adelante el proceso legal en su caso hasta el final y esto, como se ha dicho, se debe al interés público general. El bien del pueblo y del Estado siempre ha estado y siempre estará ante los ojos del primer ministro, y así es ahora", se afirma.

Tres causas por corrupción Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como 'caso 1.000', acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio Yedioth Ahronoth, Arnon Noni Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom. Además, se le juzga por haber incurrido —en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017)— supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable. La Fiscalía israelí acusa a Netanyahu de fraude, cohecho y abuso de confianza El primer ministro israelí, que asegura que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022. Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentado que el proceso en su contra ha sido un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea. El primer ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas. Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos y gran aliado de Netanyahu, Donald Trump, dio un paso más al enviar una carta a Herzog para pedirle que sopesara directamente el indulto para el primer ministro al asegurar que el caso judicial contra está "políticamente motivado" desde 2020 y los delitos de los que se acusa a Netanyahu son "cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño".