Netanyahu celebra el respaldo de la ONU a la resolución sobre Gaza que Hamás rechaza: "Conducirá a la paz"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha valorado positivamente la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución basada en el plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump. Afirma que "conducirá a la paz" porque establece "la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización" del territorio palestino.

En un mensaje publicado este martes en la cuenta de X en inglés de la oficina del primer ministro, Netanyahu felicita a Trump por la aprobación de la resolución, que establece una fuerza internacional que velará por el proceso de desmilitarización de la Franja y desarme de los grupos armados, así como protegerá a los civiles y capacitará una nueva fuerza policial palestina.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, ha suscitado el rechazo del grupo islamista Hamás, para quien el desarme es un asunto "interno" y dicha fuerza no debe encargarse de él porque, de hacerlo, dejaría de ser neutral.

"Cualquier discusión sobre el tema de las armas debe permanecer como un asunto nacional interno conectado a un camino político que asegure el fin de la ocupación, el establecimiento del Estado (de Palestina) y la autodeterminación", enfatizó Hamás sobre el desarme, un asunto clave para Israel.

Netanyahu insiste en la desmilitarización de la Franja En su mensaje en redes, Netanyahu destaca que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "respalda plenamente el plan de 20 Puntos del presidente Trump" y el nombramiento de una "Junta de Paz" para Gaza que estará dirigida por el presidente estadounidense. "Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza", dice el mensaje. Siguiendo con el plan de Trump de alto el fuego, vigente en Gaza desde el 10 de octubre, Hamás ha liberado a los 20 rehenes que permanecían cautivos allí y a 25 de los 28 rehenes muertos.

Segunda fase del plan "Esperamos recibir a todos los rehenes fallecidos sin demora", afirma Netanyahu al respecto. Y añade que ello llevará a una segunda fase del alto el fuego, en la que se espera el comienzo del proceso de desarme y desmilitarización de la Franja para "poner fin al dominio de Hamás sobre Gaza". Para el primer ministro israelí, este plan propiciará además una mayor integración de Israel con sus vecinos árabes, así como ampliar los llamados Acuerdos de Abraham de restablecimiento de relaciones con dichos países. "Israel tiende su mano en paz y prosperidad a todos sus vecinos y les pide que normalicen sus relaciones con Israel y se unan a nosotros para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región", dice su mensaje. ““