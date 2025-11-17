Alemania reanudará la venta de armas a Israel mientras se mantenga el alto el fuego en Gaza

Un portavoz del Gobierno alemán ha anunciado este lunes que su Ejecutivo levantará a partir de la próxima semana la orden que suspendía algunas ventas de armas a Israel siempre y cuando se mantenga el alto el fuego en Gaza, que entró en vigor en octubre, según ha declarado Sebastian Hille, vocero del Ejecutivo de Friedrich Merz.

La continuidad de la tregua "es la base de esta decisión, y esperamos que todos cumplan los acuerdos alcanzados, lo que incluye el mantenimiento del alto el fuego, que se preste ayuda humanitaria a gran escala y que el proceso continúe de forma ordenada", es decir, "que ambas partes, tanto Israel como la parte palestina, se atengan al proceso acordado", ha añadido el portavoz.

En una rueda de prensa ordinaria del Gobierno, Hille confirmó que el levantamiento de las restricciones anunciadas en el comunicado del Gobierno del 8 de agosto de 2025 quedan derogadas y que dicha derogación "entrará en vigor el 24 de noviembre".

La base de esta decisión, precisó el portavoz, es el alto el fuego vigente en la Franja de Gaza desde el pasado 10 de octubre que, en principio, "se ha estabilizado".

Hille recordó que el Gobierno alemán siempre ha apuntado que revisaría su decisión de restringir temporalmente la exportación de armamento "a la luz de los acontecimientos sobre el terreno".

En este sentido, reiteró que el alto el fuego es el punto más importante en esta evaluación, pero "hay toda una serie de otros criterios que han cambiado en la situación actual respecto a cuando las hostilidades aún continuaban" y que han contribuido a la decisión del Gobierno alemán.

Cinco meses antes, durante su intervención ante la cumbre de la OTAN de junio, el canciller Friedrich Merz había dicho que la razón de ser de Alemania, segundo mayor exportador de armas a Israel, es la defensa de la existencia de Israel". Por lo tanto, señaló el premier, la decisión de detener las exportaciones de armas militares que podrían utilizarse en Gaza constituía 'un gran paso' para su país.