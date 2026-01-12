Benavides gana y se pone líder en motos; Al-Attiyah aguanta el arreón y mantiene la cabeza en coches

El argentino Luciano Benavides (KTM Factory Racing) ha logrado este lunes su tercera victoria de etapa en la 48 edición del Rally Dakar, la segunda consecutiva, y se sitúa como nuevo líder en motos con tan solo diez segundos de margen sobre su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, al que recortó casi cinco minutos en la octava jornada para arrebatarle el primer puesto.

Benavides recorrió los 481 kilómetros cronometrados, con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir, el trazado más largo de todo el rally, con un tiempo de 4:26:39, con 4:50 sobre Sanders, y 5:02 sobre el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC).

Con su octavo triunfo en sus ocho participaciones en el Dakar, el piloto argentino se coloca por primera vez en su trayectoria al frente de la general de la categoría reina de motos, con un global de 33:18.50, con diez segundos sobre Sanders y 4:47 respecto a Brabec.

El español Tosha Shareina (Monster Energy Honda HRC), cuarto en la etapa a 9:47 del vencedor, ve alejarse el podio y es cuarto en la clasificación a 20:13 de la cabeza.

El viento complicó la etapa El viento sopló fuerte en el tramo final, lo que complicó la conducción y la orientación. Sin el reparto de tiempo extra, el más rápido de la jornada fue Brabec, con un crono de 4:14:20, con 54 segundos sobre Sanders y 3:12 respecto a Benavides. Por detrás de Schareina, entraron el francés Adrien Van Beveren, a 9:47, y el estadounidense Skyler Howes, ambos con Honda. Howes es quinto en la general, a 41:06 del líder, y el chileno Ignacio Cornejo (Hero Motosports), octavo en la etapa, se mantiene sexto, a 45:58 de Benavides. El español Edgar Canet, que fue segundo en la jornada dominical, llegó a la meta octavo, a 15:06, por delante de Cornejo. Benavides se sitúa a tres victorias de las once que consiguió su hermano, Kevin, ganador en motos en el Dakar en 2021 y 2023.