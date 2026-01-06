Enlaces accesibilidad
Dakar 2026

Tosha Schareina gana la tercera etapa del Dakar en un mal día para Edgar Canet

Tosha Schareina, durante el Dakar 2026 AFP
El piloto español Tosha Schareina (Honda) ha sido el ganador de la tercera etapa del Dakar 2026 disputada este martes 6 de enero con salida y llegada a Alula, una especial de 421 kilómetros donde Edgar Canet (KTM) cedió casi 12 minutos y cae hasta la cuarta plaza de la clasificación general que lidera su compañero Daniel Sanders.

A pesar de sufrir una caída, el valenciano ha sido el gran dominador de la jornada, aumentando sus diferencias de principio a fin, superando en 2' 07" a Ricky Brabec, y en 3' 28" a Daniel Sanders, mientras Edgar Canet, ganador de dos etapas, perdió 11' 44" y completó la jornada en la séptima plaza.

Schareina consigue así su tercera victoria ten el Dakar, tras el prólogo de la edición de 2024, también en AlUla, y la etapa 11ª en enero de 2025, en el Empty Quarter.

En este arranque del Dakar 2026 es tercero a 1:13 de Sanders, al que aventajó en 3:28, y a tan solo seis del estadounidense Ricky Brabec, por lo que todo apunta a que este trío será el que vuelva a ser el que se juegue el triunfo.

Por contra, el también español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), ganador del prólogo y de la primera etapa, cedió demasiado tiempo (11:44) y es cuarto en la general a 8:46, justo por delante del argentino Luciano Benavides, de la misma estructura (está a 11:06) diferencias que aún les permite mantenerse a la expectativa de progresar ante la etapa 'marathon' del miércoles.

