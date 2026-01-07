Tosha reina en el Dakar tras su victoria en el primer sector de la etapa maratón

El piloto español Tosha Schareina (Honda) ha logrado la victoria en el primer sector de la etapa maratón de 48 horas que ha arrancado este miércoles con la primera especial de 417 kilómetros, donde el valenciano se ha impuesto a su compañero Ricky Brabec (Honda) y logra el liderato de la clasificación en motos el mismo tiempo que el estadounidense, por ser el más rápido en la etapa.

En coches, el sudafricano Henk Lategan es el nuevo líder de la clasificación tras su contundente victoria en el primer sector de la etapa maratón, mientras Carlos Sainz permanece cuarto enb la general (+15' 53") y Nasser Al Attiyah ya es segundo, a 3' 55" del primer puesto.

Por su parte, Edgar Canet (KTM) ha finalizado en la octava posición tras ceder 3' 49" sobre la cabeza, y es cuarto en la clasificación general a 11' 22" de Schareina y Brabec.

Con recorridos separados para motos y coches, los vehículos de dos y cuatro ruedas afrontan cañones arenosos, mesetas pedregosas, tramos rápidos, pasajes sinuosos, zonas rocosas y una navegación complicada.

Esta noche, los participantes pernoctarán solos en el vivac, sin sus equipos de asistencia, y lo harán en condiciones minimalistas (tienda, colchón, edredón, comida). Serán, por tanto, ellos mismos quienes deberán reparar sus vehículos y no dispondrán del stock de piezas habitual.