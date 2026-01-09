Daniel Sanders abre brecha ganando la etapa 6 del Dakar y Schareina acaba tercero antes del descanso

El australiano Daniel Sanders amplía su diferencia en la general de motos del Dakar 2026 después de imponerse en la sexta etapa este viernes, justo antes del descanso en Riad (Arabia Saudí). El vencedor de 2025 recorrió los 326 km de especial desde Hail hasta la capital saudí en 3:36.50 horas.

El español Tosha Schareina terminó tercero a casi seis minutos de Sanders (5:57), lo que le permitió acercarse al podio gracias a la mala jornada del argentino Luciano Benavides, que perdió más de diez minutos en la línea de meta. Eso le hizo perder el segundo puesto en favor de Ricky Brabec, segundo en la etapa y también en la general.

Schareina sigue cuarto en la general, ahora separado por tan sólo 1:41 minutos de Benavides. A la espera de que lleguen más pilotos, el 'top 5' lo mantiene el chileno Nacho Cornejo ya a más de 35 minutos de Sanders en la general.

