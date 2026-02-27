Pakistán declara entrar en "guerra abierta" con Afganistán tras los combates en la frontera

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha asegurado en la madrugada de este viernes que su país entra en una "guerra abierta" con Afganistán, tras los combates que ambos países han mantenido en la frontera debido al lanzamiento de una operación coordinada por Afganistán.

"Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, entramos en guerra", ha escrito Asif dirigiéndose a Afganistán en un mensaje en la red social X. Los hechos se producen cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán y han derivado en una batalla por el control de posiciones estratégicas que ambos bandos aseguran haber capturado.

El Gobierno de Pakistán ha asegurado haber bombardeado Kabul, la capital afgana, en la madrugada de este viernes. El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, ha avisado de que los contraataques pakistaníes han alcanzado "objetivos militares" en Kabul, Paktia y Kandahar.

Por su lado, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha confirmado los ataques sobre la capital y ha declarado que no han registrado víctimas: "El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia", ha escrito en X. Mujahid ha agregado que Afganistán ha llevado a cabo "importantes operaciones de retaliación contra posiciones militares paquistaníes en Kandahar y Helmand".

Víctimas mortales El ejército afgano había atacado este jueves instalaciones militares fronterizas con Pakistán en respuesta a los bombardeos que habían causado 17 muertes, lo que ha provocado una respuesta "inmediata y contundente" de las fuerzas pakistaníes. El Gobierno talibán ha dado por terminada su ofensiva esta medianoche contra Pakistán y ha registrado una cifra de víctimas mortales que asciende a 55 soldados paquistaníes. "Un total de 55 soldados paquistaníes murieron, y dos bases y 19 puestos han sido capturados durante las operaciones a lo largo de la Línea Durand", ha asegurado el Ministerio de Defensa del Gobierno talibán en un comunicado emitido este viernes. Pakistán bombardea el este de Afganistán y mata al menos a 17 personas, entre ellas 11 niños El Ministerio ha afirmado que los ataques se han dirigido contra posiciones militares de Pakistán cerca de las provincias de la Línea Durand, incluyendo Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán, y ha añadido que las operaciones se han detenido a medianoche "por orden del jefe del Estado Mayor".

Incautación de armas Los talibanes han informado de que también "se incautaron decenas de armas ligeras y pesadas, municiones y equipamiento militar", y que un tanque y un vehículo de transporte militar paquistaní han sido destruidos. Según un comunicado anterior de la administración afgana, sus tropas también han capturado a un número indeterminado de soldados paquistaníes vivos. Personal de seguridad talibán revisa un vehículo en un puesto de control en Kabul, Afganistán. EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL Respecto a sus propias bajas, el ministerio talibán ha informado de que ocho de sus combatientes murieron y otros 11 resultaron heridos en las operaciones, mientras que 13 civiles afganos sufrieron lesiones en un ataque con cohetes contra un campamento de migrantes en Nangarhar. Estas "ofensivas a gran escala se han lanzado en represalia contra el enemigo", ha declarado Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno afgano. Varias explosiones violentas han sacudido Kabul durante la madrugada del viernes, pocas horas después del anuncio de la ofensiva, según periodistas de la AFP en la capital afgana. También se han escuchado aviones de combate.