Al menos 24 personas han muerto en un atentado suicida contra una base militar en Pakistán
- El ataque se ha producido con un vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control del Ejército
- Un menor, 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 12 insurgentes han perdido la vida
Un grupo de militantes han empotrado un vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control del Ejército en el noroeste de Pakistán, matando a 11 miembros de las fuerzas de seguridad y a un menor, según ha informado este martes el Ejército, en un momento en que el país del sur de Asia afronta un repunte de la violencia.
Entre los siete heridos del ataque, perpetrado el lunes en el distrito de Bajaur, en la frontera con Afganistán, había mujeres y niños, de acuerdo con el comunicado militar.
Los atacantes embistieron el muro del puesto de control después de que las fuerzas de seguridad frustraran su intento de acceder a un complejo residencial destinado a soldados. El Ejército añadió que 12 insurgentes murieron cuando trataban de huir del lugar.
El grupo islamista talibán paquistaní, también conocido como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ha revindicado la autoría del atentado.
Talibanes pakistaníes en tensión con Afganistán
El TTP libra una insurgencia contra el Estado desde 2007 con el objetivo de imponer su estricta interpretación de la ley islámica en este país de mayoría musulmana.
El grupo ha intensificado sus ataques desde que rompió el alto el fuego con Islamabad a finales de 2022.
Pakistán acusa a Afganistán de ofrecer refugio a los militantes, una acusación que el Gobierno talibán en Kabul ha negado reiteradamente.
A principios de este mes, un inusual atentado con bomba en una mezquita de la capital, Islamabad, dejó más de 30 muertos durante la oración del viernes. El ataque fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, lo que ha avivado el temor a que Pakistán se enfrente a un resurgimiento de la violencia insurgente en varios frentes.