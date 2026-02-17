Al menos 24 personas han muerto en un atentado suicida contra una base militar en Pakistán

Un grupo de militantes han empotrado un vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control del Ejército en el noroeste de Pakistán, matando a 11 miembros de las fuerzas de seguridad y a un menor, según ha informado este martes el Ejército, en un momento en que el país del sur de Asia afronta un repunte de la violencia.

Entre los siete heridos del ataque, perpetrado el lunes en el distrito de Bajaur, en la frontera con Afganistán, había mujeres y niños, de acuerdo con el comunicado militar.

Los atacantes embistieron el muro del puesto de control después de que las fuerzas de seguridad frustraran su intento de acceder a un complejo residencial destinado a soldados. El Ejército añadió que 12 insurgentes murieron cuando trataban de huir del lugar.

El grupo islamista talibán paquistaní, también conocido como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ha revindicado la autoría del atentado.

Residentes inspeccionan los daños en el lugar de un atentado suicida contra una boda en Pakistán, el 24 de enero de 2026 Getty Images