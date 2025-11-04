La Fiscalía de Barcelona pide 8 años de prisión para el padre de Anisa a quién obligó a casarse con un hombre en Pakistán

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado una pena de ocho años de prisión para un hombre que obligó su hija, Anisa, a casarse en Pakistán con su sobrino, 10 años mayor que ella. Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso RTVE, el padre recurrió a la violencia para conseguir el matrimonio: "La echó al suelo, se puso de rodillas sobre de ella y le puso un pañuelo en el cuello", describe el documento.

Escrito del fiscal que describe el tipo de maltratos a los cuales estuvo sometida Anisa por parte de su padre

Todo empezó hace cuatro años, su progenitor le aseguró que viajaban a Pakistán para asistir al matrimonio de su hermana, pero todo era una trampa. El hombre con quien la forzaron a casarse quería conseguir la nacionalidad española casándose con ella y cuando el Anisa se negó, el padre le retiró la documentación y el móvil, y amenazó con matarla si no aceptaba el matrimonio con su sobrino.

Después de un tiempo de maltratos y engaños, Anisa consiguió escapar dos años después del enlace impuesto cuando llegó a Barcelona. Fue entonces cuando denunció a su padre y, con la ayuda de la Asociación de Mujeres Paquistaníes del Raval, solicitó el asilo. Tras denunciar a su padre, este fue detenido.