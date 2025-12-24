Los Comuns denuncian a Albiol por un presunto delito de odio tras el desalojo de migrantes

El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha interpuesto una denuncia ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de la localidad barcelonesa de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo de cientos de migrantes de un antiguo instituto la semana pasada, después de que decenas de ellos hayan pasado varias noches a la intemperie.

La denuncia penal, a la que ha tenido acceso RTVE, acusa a Albiol de un delito de odio y otro de denegación de servicio público por motivos discriminatorios. De manera subsidiaria, le considera potencialmente responsable de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa, a raíz de las decisiones políticas y las declaraciones públicas de estos últimos días.

Los Mossos procedieron el 17 de diciembre al desalojo del antiguo instituto B9, donde vivían unas 400 personas, en virtud de una orden judicial dictada a instancias del Ayuntamiento. Asens recuerda, sin embargo, que en esta misma orden ya se establecía que "la actuación únicamente podía llevarse a cabo si, de manera simultánea, se garantizaba una alternativa habitacional a las personas afectada", un extremo que no se habría cumplido.

Varias decenas de migrantes han pasado hasta siete noches bajo el puente de una autopista y otro grupo ha irrumpido en un albergue en desuso, en un clima de creciente tensión social que, según argumenta el eurodiputado, Albiol cuanto menos permitido. Asens esgrime que el edil 'popular' ha desligado al Ayuntamiento de posibles responsabilidades para facilitar la acogida de los migrantes, a los que atribuyó "problemas de convivencia, incivismo o inseguridad".

El discurso del alcalde de Badalona, prosigue Asens, "mostraba desprecio hacia su origen étnico, situación administrativa y condición social" en un contexto de "vacío de respuesta institucional" hacia las necesidades de los migrantes.

La reunión vecinal del 23 de diciembre La denuncia atribuye también a Albiol conductas constitutivas de delito en la convocatoria y posterior celebración de una reunión vecinal en la que parte de los asistentes "profirieron expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador", sin que el alcalde las desautorizara de manera "clara e inmediata". Alude a una frase concreta del alcalde: "Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis". Cree que de estas declaraciones puede entenderse "una tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza" y afea a Albiol que no zanjase "llamamientos explícitos a asaltar y quemar el albergue, por parte de personas exaltadas, algunas de ellas con el rostro cubierto". Tras la reunión, un grupo de vecinos se desplazó hasta el albergue para lanzar "consignas xenófobas", lo que no sólo "confirma el riesgo real" de los discursos previos sino que supuso 'de facto' un bloqueo para la asistencia social de estos migrantes.