Decenas de migrantes esperan a la intemperie una solución tras ser expulsados de un antiguo instituto en Badalona

A punto de cumplirse una semana del desalojo de casi 400 migrantes de un antiguo instituto de la localidad catalana de Badalona, decenas de ellas han pasado una nueva noche a la intemperie a la espera de que alguna institución resuelva su situación. Las distintas administraciones prometen tomar medidas mientras, a pie de calle, se suceden las movilizaciones a favor y en contra de la presencia de estas personas.

Decenas de estos migrantes se han instalado bajo el puente de la autopista C-31 tras ser desalojados del instituto por una orden judicial dictada a instancias del Ayuntamiento, gobernado por el 'popular' Xavier García-Albiol. Otro grupo ha optado por ocupar un antiguo albergue que permanece cerrado y que las autoridades locales se negaron a ofrecer como salvaguarda temporal de alojamiento.

Albiol, que ha vuelto a descartar la reapertura de dicho albergue por su "mal estado", ha defendido este martes en declaraciones a la Cadena Ser en que era necesario acometer el desalojo del instituto B9, según él un inmueble donde había "mafia, prostitución y drogas" y "los capos cobraban a la gente para dormir".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado en rueda de prensa que su Gobierno trabaja "con discreción" para "cumplir la ley" al tiempo que se garantiza la convivencia y se resuelve la situación de los migrantes.

Sin querer entrar "en ninguna polémica" con el alcalde de Badalona, Illa sí ha advertido de que "la irresponsabilidad no sale gratis y tiene consecuencias", en alusión a las concentraciones vecinales. El 'president' ha apelado "a la serenidad y la calma" de los ciudadanos para evitar que la situación pueda escalar en las próximas horas o días.