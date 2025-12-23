Decenas de migrantes esperan a la intemperie una solución tras ser expulsados de un antiguo instituto en Badalona
- Albiol insiste en defender el desalojo y descarta el uso de un antiguo albergue como solución temporal
- Illa apela a la "serenidad" ciudadana y política tras las movilizaciones vecinales de los últimos días
A punto de cumplirse una semana del desalojo de casi 400 migrantes de un antiguo instituto de la localidad catalana de Badalona, decenas de ellas han pasado una nueva noche a la intemperie a la espera de que alguna institución resuelva su situación. Las distintas administraciones prometen tomar medidas mientras, a pie de calle, se suceden las movilizaciones a favor y en contra de la presencia de estas personas.
Decenas de estos migrantes se han instalado bajo el puente de la autopista C-31 tras ser desalojados del instituto por una orden judicial dictada a instancias del Ayuntamiento, gobernado por el 'popular' Xavier García-Albiol. Otro grupo ha optado por ocupar un antiguo albergue que permanece cerrado y que las autoridades locales se negaron a ofrecer como salvaguarda temporal de alojamiento.
Albiol, que ha vuelto a descartar la reapertura de dicho albergue por su "mal estado", ha defendido este martes en declaraciones a la Cadena Ser en que era necesario acometer el desalojo del instituto B9, según él un inmueble donde había "mafia, prostitución y drogas" y "los capos cobraban a la gente para dormir".
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado en rueda de prensa que su Gobierno trabaja "con discreción" para "cumplir la ley" al tiempo que se garantiza la convivencia y se resuelve la situación de los migrantes.
Sin querer entrar "en ninguna polémica" con el alcalde de Badalona, Illa sí ha advertido de que "la irresponsabilidad no sale gratis y tiene consecuencias", en alusión a las concentraciones vecinales. El 'president' ha apelado "a la serenidad y la calma" de los ciudadanos para evitar que la situación pueda escalar en las próximas horas o días.
Puigdemont critica a Albiol e Illa
En este sentido, ha agradecido el papel de las entidades sociales y de todas las personas que están colaborando en la asistencia de los desalojados y, en aparente alusión a las declaraciones de Albiol, ha recalcado que estos colectivos "no hacen entrevistas, trabajan".
El expresidente de la expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado en redes sociales la actitud tanto la "dimisión de liderazgo" de Illa como la "actitud incendiaria" del alcalde de Badalona "La situación que se ha desencadenado, atizada por la irresponsabilidad de su alcalde y por la incomparecencia del presidente Illa, es inaceptable. Es urgente reconducir la convivencia entre las personas y el respeto a los derechos fundamentales", ha afirmado.
Según Puigdemont, tras esta crisis política y social "se esconden tácticas electorales que son impropias de un sistema democrático". El líder de Junts ha cargado contra el "extremismo" y ha reclamado "serenidad" y "coraje" para atender desafíos como el migratorio: "No hay soluciones fáciles ni rápidas a problemas complejos".
El portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha tachado de "despiadada" la actitud de Albiol, a quien ha acusado de "tratar a las personas como animales". Considera que la situación "se le ha ido de las manos", por lo que ha apelado a la Generalitat para que "actúe".