¿A qué hora es el discurso del rey Felipe VI de Navidad 2025? Hora y dónde ver en TV

Este miércoles 24 de diciembre tiene lugar el tradicional discurso del rey Felipe VI. Será el duodécimo mensaje de Navidad que pronuncia en su reinado y el segundo que ofrece desde la mayoría de edad de su heredera, la princesa Leonor.

El mensaje de Navidad de Felipe VI se produce en un año marcado de nuevo por la confrontación política y la polarización precisamente cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y el inicio de la democracia con el retorno de la monarquía.

Coincide, además, con el inicio de un nuevo ciclo electoral en España tras las elecciones autonómicas en Extremadura en las que la candidata del PP, María Guardiola, no ha logrado la mayoría absoluta para gobernar sin Vox. En febrero tendrán lugar los comicios autonómicos en Aragón, convocados precisamente por la falta de acuerdo entre el PP y Vox para cerrar los presupuestos autonómicos, y también votarán los ciudadanos de Castilla y León y Andalucía.

En en el ámbito económico, la crisis de vivienda en España ha cobrado más protagonismo. Es la principal preocupación de los ciudadanos y, según Oxfam Intermón, afecta ya a la mitad de la población de forma directa.

El mensaje también coincide con un momento internacional marcado, de nuevo, por las guerras. Han pasado dos meses del frágil alto el fuego en Gaza por el plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en las últimas semanas se han intensificado los contactos políticos y diplomáticos para tratar de poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania. A punto de cumplirse un año desde el retorno de Trump al poder, la tensión entre su país y Venezuela también marca la escena internacional.

El rey llamó a la "serenidad" en 2024 El año pasado, Felipe VI llamó a la "serenidad" ante una "contienda política atronadora" en su mensaje, que estuvo dedicado a las víctimas mortales de la dana en Valencia y Albacete. Así, pidió a las instituciones y a los políticos que dialogaran para alcanzar el "consenso" en todos los ámbitos de la vida pública española. Además, se refirió al "dolor y la tristeza" provocados por las muertes de la riada y pidió "no olvidar nunca" sus imágenes. España también ha seguido lidiando en 2025 con las consecuencias de la trágica dana en Valencia. De hecho, el monarca acudió en octubre al Homenaje de Estado a las víctimas celebrado en el aniversario. Este año, los incendios han arrasado más de 350.000 hectáreas en comunidades como Galicia, Castilla y León o Extremadura, con innumerables pérdidas económicas y materiales para su población. A todas estas cuestiones podrá referirse el monarca en su mensaje grabado, que termina con la felicitación navideña de Felipe VI en las cuatro lenguas cooficiales de España.