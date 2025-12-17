El rey preside la entrega de despachos a la nueva promoción de fiscales del Estado

Felipe VI entregará este miércoles los despachos a los 76 integrantes de la 63ª promoción de la carrera fiscal que han concluido el curso selectivo en el Centro de Estudios Jurídicos, que se encarga de preparar a los aspirantes a la Carrera Fiscal. Será el primer acto de esta naturaleza en el que participará la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Según ha informado la Casa del Rey, el 75% de los integrantes de la promoción son mujeres, como en las últimas promociones de fiscales, y la media de edad ha sido de 29 años.

Esta es la primera promoción de fiscales que ejercerá en tribunales de instancia y no en órganos unipersonales, tras la reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El ingreso en la Carrera Fiscal se hace por oposición libre entre licenciados en Derecho y que reúnan las condiciones de capacidad exigidas. La oposición para el ingreso en las carreras judicial y fiscal es conjunta. Tras superar las pruebas teóricas, los aspirantes eligen el ingreso en una u otra carrera. Quienes eligen la Carrera Fiscal deben superar en el Centro de Estudios Jurídicos un curso de formación, produciéndose tras ello el ingreso en la carrera fiscal con el correspondiente juramento y toma de posesión de la plaza de destino.

El Centro de Estudios Jurídicos es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Justicia a través de la secretaria de Estado de Justicia. Colabora con el ministerio en la selección y formación de los miembros de la carrera fiscal y los cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses y demás personal al servicio de la administración de Justicia. También se responsabiliza de la elaboración distintos estudios y de la formación continuada y complementaria del personal de la administración de Justicia, abogacía del Estado o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para su especialización en la función de Policía Judicial.